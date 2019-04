§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1453 oraz z 2017 r. poz. 1634) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 wyrazy "publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół," zastępuje się wyrazami "publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu,";

2) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. 1. Uczniowie przybywający z zagranicy są kwalifikowani do odpowiedniej klasy w publicznym gimnazjum na podstawie dokumentów.

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy gimnazjum, w którego obwodzie mieszkają uczniowie, o których mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:

1) inne publiczne gimnazjum prowadzone przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;

2) publiczne gimnazjum prowadzone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.

3. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego gimnazjów, o których mowa w ust. 2, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum, w którego obwodzie mieszkają uczniowie, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty wskazuje gimnazjum, w którym uczniowie będą realizować obowiązek szkolny.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do uczniów przybywających z zagranicy, którzy są kwalifikowani i przyjmowani do klas gimnazjum funkcjonujących w szkołach innego typu.

§ 7. 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:

1) publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - na podstawie dokumentów,

2) publicznego czteroletniego technikum i klas zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia - na podstawie:

a) dokumentów,

b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), zwanej dalej "ustawą Prawo oświatowe", zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534):

- w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) - orzeczenia lekarskiego wydawanego w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245), przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,

- w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622),

- w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

d) w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w lit. c tiret pierwsze, przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,

e) w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, zgodnie z art. 282 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w lit. c tiret pierwsze, przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,

3) publicznej szkoły policealnej na semestr IV lub V, o których mowa w art. 282 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - na podstawie:

a) dokumentów:

- świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą potwierdzających w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, na podstawie art. 93 ust. 1 lub 2 ustawy albo

- świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą uznanych za dokumenty potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy, albo

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie potwierdzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego lub uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia, wydanej na podstawie art. 93a ustawy, albo

- świadectwa lub innego dokumentu wydanych za granicą uznanych w drodze nostryfikacji do dnia 31 marca 2015 r. za równorzędne ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwem ukończenia liceum profilowanego lub świadectwem ukończenia technikum,

b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, zgodnie z art. 282 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze, przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,

d) w przypadku uczniów szkoły, w której program nauczania wymaga od uczniów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie - w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, jeżeli taki sprawdzian jest w szkole przeprowadzany,

4) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w pkt 1 i 2, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od uczniów szczególnych indywidualnych predyspozycji - w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, oraz po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w pkt 1 i 2,

5) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej - w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, oraz po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w pkt 1 i 2,

6) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej - po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w pkt 1 i 2, oraz warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 ustawy

- jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczniów przybywających z zagranicy, którzy są kwalifikowani i przyjmowani do klas lub na semestr szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych w szkołach innego typu.";

3) w § 9 w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej "ustawą Prawo oświatowe"" zastępuje się wyrazami "ustawy Prawo oświatowe".