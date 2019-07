§ 2.

Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są:

1) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214), zwanej dalej "ustawą":

a) Europejska karta broni palnej, o której mowa w art. 10a ustawy,

b) zaświadczenia uprawniające do przewozu lub przywozu broni i amunicji, zastępujące pozwolenie na broń, uprawniające do nabycia broni lub amunicji oraz zgoda na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy,

c) legitymacja posiadacza broni oraz legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 oraz art. 39 ust. 3 ustawy,

d) zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy,

e) legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy,

f) świadectwo broni, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy,

g) karta rejestracyjna broni, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy,

h) zaświadczenie uprawniające do nabycia broni lub amunicji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy,

i) zgoda na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji;

2) licencja maszynisty, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214);

3) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123), zwanej dalej "ustawą":

a) świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych i tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy,

b) świadectwo eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy,

c) świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy,

d) świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy;

4) świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 44zzl, art. 44zzo i art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761);

5) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą":

a) dyplom ukończenia studiów, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy,

b) świadectwo dyplomowanego specjalisty, o którym mowa w art. 161 ust. 4 ustawy,

c) świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa, o którym mowa w art. 161 ust. 4 ustawy;

6) dokument, o którym mowa w art. 4e ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 399 i 577) - "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";

7) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959);

8) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952), zwanej dalej "ustawą":

a) "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty", o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

b) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;

9) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 i 577), zwanej dalej "ustawą":

a) "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" lub "Prawo wykonywania zawodu położnej" oraz "Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" i "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej", o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy,

b) dyplom pielęgniarki specjalisty, dyplom pielęgniarza specjalisty, dyplom położnej specjalisty oraz dyplom położnego specjalisty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy;

10) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140), zwanej dalej "ustawą":

a) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 2d ust. 3 ustawy,

b) dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach weterynarii, o którym mowa w art. 3 ustawy;

11) dowody rejestracyjne pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2));

12) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 16w ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577 i 730);

13) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849), zwanej dalej "ustawą":

a) "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego", o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,

b) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 30z ust. 4 ustawy;

14) dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786);

15) legitymacja służbowa sędziego, o której mowa w art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125);

16) identyfikator wydawany przez Krajową Radę Komorniczą, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730);

17) legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego, o której mowa w art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 730).