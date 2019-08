1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1a pkt 2-5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, finansowanych z budżetu państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

2. W 2019 r. podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 września 2019 r. na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. W 2019 r. do rezerw celowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się terminów określonych w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).