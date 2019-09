§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1129 oraz z 2018 r. poz. 1922) w § 1 w pkt 14 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 2 w pkt 9 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:” zastępuje się wyrazami „datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa z przeznaczeniem na użytek własny, uboju z konieczności i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:”.