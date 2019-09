1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 980), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. poz. 1853).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. poz. 1853), które stanowią:

"§ 2. Do towarów i usług nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na terytorium kraju przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, 3.Batalion Łączności NATO, Grupę Integracyjną NATO i Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO oraz osoby upoważnione lub uprawnione, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 13-15 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 18l rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje Dowództwu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz uprawnionym członkom tego Dowództwa również w odniesieniu do towarów i usług nabytych na terytorium kraju przez to Dowództwo lub uprawnionych członków tego Dowództwa, w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 18l-18q rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany przez Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.".