§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Konsul przelicza opłaty określone w taryfie opłat konsularnych na walutę, w której są pobierane opłaty, stosując kurs referencyjny tej waluty w stosunku do euro ogłaszany przez Europejski Bank Centralny obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca, a gdy brak takiej możliwości - kurs referencyjny waluty w stosunku do euro ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeśli to nie będzie możliwe inny powszechnie stosowany kurs referencyjny waluty w stosunku do euro. Tak przeliczona opłata podlega zaokrągleniu w górę do pełnych jednostek.

2. Konsul dokonuje korekty przeliczenia opłat w sposób określony w ust. 1 corocznie z dniem 1 stycznia, a także w przypadku gdy różnica między kursem waluty, w której jest pobierana opłata, obowiązującym w ostatnim dniu poprzedniego kwartału a kursem tej waluty obowiązującym w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego poprzedni kwartał wynosi co najmniej 5%.

3. Konsulowie mający siedziby w tym samym państwie przyjmującym pobierają opłaty konsularne w wysokości przeliczonej przez konsula, który ma siedzibę w stolicy państwa przyjmującego.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Strona będąca osobą fizyczną zamieszkałą poza państwem przyjmującym, na którego terytorium znajduje się siedziba urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego, lub inny podmiot mający siedzibę poza tym państwem przyjmującym może wnieść opłatę konsularną za dokonanie czynności oraz przedpłatę w złotych na poczet wydatków konsula związanych z wykonaniem tych czynności, w kwocie stanowiącej równowartość opłaty określonej w euro w taryfie opłat konsularnych lub równowartość przedpłaty na poczet wydatków ustalonej przez konsula, jeżeli nie jest możliwe uiszczenie opłaty konsularnej lub przedpłaty na poczet wydatków w sposób, o którym mowa w § 5.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się, stosując kurs sprzedaży euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. Tak przeliczoną kwotę opłaty wnosi się na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.";

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) poz. 2.05 otrzymuje brzmienie:

2.05 Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730) 30

b) poz. 5.02 otrzymuje brzmienie:

5.02 Wydobycie za granicą na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją) 30

c) poz. 6.10 otrzymuje brzmienie: