2) odnosić się do bezpośrednich, rzeczowych efektów i działań, mierzonych konkretnymi wielkościami powstającymi w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania środków.

1 pkt - w przypadku gdy wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, potencjał kadrowy i organizacyjny, niezbędne do realizacji projektu; 0 pkt - w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada zdolności instytucjonalnej, potencjału kadrowego i organizacyjnego, niezbędnych do realizacji projektu.

Ocenie podlegać będzie zdolność instytucjonalna do realizacji projektu oraz potwierdzone dysponowanie kadrą gwarantującą wykonalność projektu pod względem organizacyjnym.

1 pkt - w przypadku gdy wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające jego dotychczasową i prognozowaną sytuację finansową, na podstawie których dokonano pozytywnej oceny wszystkich dotyczących go elementów wskazanych w opisie szczegółowego kryterium;

c) instytuty badawcze,

2) poprawność zastosowanych założeń do analizy finansowej;

0 pkt - w przypadku gdy planowane przez wnioskodawcę koszty nie są adekwatne do zakresu i przedmiotu projektu lub przyjętych metod jego realizacji.

1 pkt - w przypadku gdy planowane przez wnioskodawcę koszty są adekwatne do zakresu i przedmiotu projektu oraz przyjętych metod jego realizacji;

Ocenie podlegać będzie adekwatność zaplanowanych kosztów do zakresu i przedmiotu projektu oraz przyjętych metod jego realizacji.

0 pkt - w przypadku gdy projekt nie wpływa na co najmniej jeden z ocenianych elementów wskazanych w opisie szczegółowego kryterium.

1 pkt - w przypadku gdy projekt wpływa na co najmniej jeden z ocenianych elementów wskazanych w opisie szczegółowego kryterium;

Ocenie podlegać będzie, czy zaplanowana do wykorzystania technologia, etapy realizacji projektu i parametry techniczne wykorzystywanych materiałów pozwolą na realizację celów projektu.

3) 0 pkt - w przypadku gdy projekt nie posiada dokumentacji technicznej lub dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji całego zakresu rzeczowego.

1 pkt - za udokumentowane potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu; Punkty podlegają sumowaniu.

Projekt posiada dokumentację techniczną lub dokumentację projektową niezbędną do realizacji całego zakresu rzeczowego, w tym:

Ocenie podlegać będzie stopień przygotowania projektu do realizacji, w szczególności posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie lub posiadanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji całego zakresu rzeczowego projektu.

Stopień przygotowania projektu do realizacji.

2 pkt - w przypadku projektów, które wykorzystują lub będą wykorzystywać do wytwarzania biokomponentów surowce wskazane w załączniku nr 1 do ustawy; 0 pkt - w przypadku projektów, które nie wykorzystują lub nie będą wykorzystywać do wytwarzania biokomponentów surowców wskazanych w załączniku nr 1 do ustawy.

Ocenie podlegać będzie rodzaj surowców wykorzystywanych do wytwarzania biokomponentów.

Rodzaje surowców wykorzystywanych do wytwarzania biokomponentów.

11

Rodzaje etapów produkcyjnych oraz narzędzi informatycznych finansowanych w ramach działań inwestycyjnych - w przypadku projektów wskazanych w art. 28ze ust. 1 pkt 1 ustawy.

Ocenie podlegać będą następujące rodzaje etapów produkcyjnych oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych, w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych w ramach projektu: 1) pozyskanie surowca służącego do wytwarzania biokomponentów lub innych paliw odnawialnych, zwanego dalej "surowcem", obejmujące: a) zakup i transport surowca do miejsca, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, b) wykorzystanie przynajmniej w 50% surowca powstającego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych; 2) wytwarzanie biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych obejmujące: a) poddanie surowca odpowiednim procesom technologicznym, chemicznym i fizycznym, których celem jest dostosowanie jego parametrów do wymagań procesu wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych wynikających ze stosowanej technologii, b) poddanie przygotowanego surowca procesom technologicznym, chemicznym i fizycznym, w wyniku których następuje wytworzenie biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych o wymaganych parametrach jakościowych, c) pozyskanie w wyniku przetwórstwa surowca produktów ubocznych możliwych do rolniczego wykorzystania, takich jak pasze lub nawozy, d) wykorzystanie oprogramowania służącego do sterowania procesem wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych; 3) magazynowanie obejmujące: a) magazynowanie surowca przeznaczonego na potrzeby wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania surowca, b) magazynowanie wytworzonych biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania tych biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, c) transport biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych z miejsca wytwarzania do miejsca magazynowania z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu; 4) nabycie urządzeń służących do prowadzenia badań i analiz jakości: a) wytworzonego surowca, b) produktów ubocznych wytworzenia surowca, c) wytworzonych biokomponentów i innych paliw odnawialnych.