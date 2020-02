Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 2 stycznia 2020 r. (poz. 162)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" (Dz. U. poz. 904, z późn. zm.1)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2248,9669 ha, położone na terenach miast: Białogard, Chodzież, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Piła, Poznań, Szczecin, Wągrowiec, Zielona Góra, Żagań i Żary oraz gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Dębno, Dobiegniew, Drezdenko, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Gubin, Kamień Pomorski, Kargowa, Karlino, Kłodawa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Krzeszyce, Kwilcz, Lipno, Lubsko, Łobez, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Nowogard, Nowy Tomyśl, Pełczyce, Płoty, Przemęt, Rzepin, Santok, Sieraków, Skwierzyna, Słubice, Stęszew, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Swarzędz, Śmigiel, Witnica, Wronki, Zwierzyn i Żagań.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Kostrzyn

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1581, wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7-1598 i 7-1901 do punktu nr 7-1593. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 7-1903 i 7-1596 do punktu nr 7-1591, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 7-1587. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 7-1599 do punktu nr 7-1588. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7-1581, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1720, wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7-1721, 7-1729, 7-1724, 7-1725 i 7-1558 do punktu nr 7-1559. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Włoskiej przez punkty nr: 7-1564, 7-1563, 7-1574, 7-1573, 7-1572, 7-1583, 7-1571, 7-1584, 7-1570, 7-1568, 7-1966 i 7-1569 do punktu nr 7-141, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 7-138. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-1915, 7-1900, 7-1972, 7-86 i 7-1601 do punktu nr 7-85. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 7-1849 dochodzi do punktu nr 7-1918. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1951. Następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1950, gdzie skręca w kierunku południowym, i przez punkt nr 7-1920 dochodzi do punktu nr 7-1921. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 7-1923 do punktu nr 7-1949. Tu skręca na północ i przez punkty nr: 7-1340, 7-581, 7-580, 7-579 i 7-578 dochodzi do punktu nr 7-70. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 7-69, 7-66, 7-64, 7-61 i 7-1850 dochodzi do punktu nr 7-81. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 7-78 i 7-77 do punktu nr 7-1589. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 7-1604, 7-1952 i 7-1602 do punktu nr 7-1953, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 7-1590 i 7-1723 do punktu nr 7-1720, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewice, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 08

Granica biegnie od punktu nr 1-4855 w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1309/1, przez punkty nr: 1-4856, 1-4857, 1-4858, 1-4859, 1-4860, 1-4861 do punktu nr 1-4862. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1-1625, 1-1626 do punktu nr 1-5404. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-5405, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Belgijskiej przez punkty nr: 1-5386, 1-5387 do punktu nr 1-5388. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie dalej wzdłuż ulicy Asfaltowej przez punkt nr 1-5384 do punktu nr 1-5383. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 1-5409, 1-1612, 1-5399 do punktu nr 1-4855, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewice, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 1-5280, leżącego po północnej stronie skrzyżowania ulic Sosnowej i Asfaltowej, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Asfaltowej przez punkty nr: 1-5279, 1-5278, 1-5377, 1-5376 do punktu nr 1-5375. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Belgijskiej przez punkt nr 1-5372 do punktu nr 1-5371, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 1-1658, 1-1657, 1-1656, 1-1655, 1-1654 do punktu nr 1-4882. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Sosnowej przez punkt nr 1-4883 do punktu nr 1-5280, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1535 wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7-1615, 7-1536, 7-1537, 7-1538, 7-1539, 7-1540, 7-1542, 7-1547 i 7-1622 do punktu nr 7-1548. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Energetyków przez punkty nr: 7-1621, 7-1988, 7-1549, 7-1551, 7-1542 i 7-1977 do punktu nr 7-1978. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-1544, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 7-1575 dochodzi do punktu nr 7-1184. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-604, 7-603, 7-602 i 7-601 do punktu nr 7-994. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 7-993, gdzie załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu nr 7-992. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkty nr: 7-991 i 7-1971 do punktu nr 7-1970. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7-1969, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty nr: 7-120, 7-123, 7-125, 7-127, 7-128 i 7-130 dochodzi do punktu nr 7-1518. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 7-2000, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 7-1614 dochodzi do punktu nr 7-1535, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 14

Granica biegnie od punktu nr 7-181, leżącego po południowej stronie ulicy Energetyków, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-182, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 7-184. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prostopadle do ulicy Eugeniusza Olczaka przez punkty nr: 7-179, 7-1576, 7-1577 do punktu nr 7-1578. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Eugeniusza Olczaka do punktu nr 7-190. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1575. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Energetyków przez punkt nr 7-1544 do punktu nr 7-181, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewice, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 08

Granica biegnie od punktu nr 1-6020, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 396/5, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 1-6021, 1-3910, 1-1584, 1-1585, 1-2529, 1-2530, 1-4211, 1-2531 do punktu nr 1-4214. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-4213. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 1-1580 do punktu nr 1-1579. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 1-1578 do punktu nr 1-1577. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy Asfaltowej przez punkty nr: 1-83, 1-2302, 1-2304, 1-184, 1-2305, 1-1583 do punktu nr 1-1582. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 1-3978, 1-4359 biegnie do punktu nr 1-6020, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1, osiedle Drzewice, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 23

Granica biegnie od punktu nr 1-2223, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1325/7 oraz punkt osnowy pomiarowej trwale stabilizowanej, w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do linii kolejowej przez punkty nr: 1-278, 1-277, 1-276, 1-275, 1-274, 1-2224, 1-273, 1-272, 1-271, 1-2225, 1-270, 1-269, 1-268, 1-267, 1-266, 1-2226, 1-265, 1-264, 1-2227, 1-263, 1-262, 1-261, 1-2228, 1-260 do punktu nr 1-259. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1-382 i 1-383 do punktu nr 1-384, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 1-392, 1-393, 1-399, 1-400, 1-401, 1-402, 1-4917 do punktu nr 1-500. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1-503, 1-521, 1-522, 1-525, 1-526 do punktu nr 1-529. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1-528, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 1-527 i 1-961 dochodzi do punktu nr 1-6454. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-6453. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1-6450. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1-465, 1-464, 1-454, 1-453, 1-484, 1-452, 1-506, 1-451, 1-505, 1-2513, 1-450, 1-449, 1-448, 1-447, 1-446, 1-481 do punktu nr 1-445. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1-444, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 1-443, 1-442, 1-2942, 1-441, 1-440, 1-439, 1-438, 1-437, 1-436, 1-435, 1-433, 1-434 do punktu nr 1-432. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr: 1-427, 1-358, 1-281, 1-280, 1-279, 1-10010 do punktu nr 1-2223, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 3, miasto Kostrzyn nad Odrą

Obszar 1 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-271, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 3-258, 3-257 do punktu nr 3-266. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 3-265, 3-264, 3-263, 3-262, 3-261, 3-268, 3-260, 3-259 dochodzi do punktu nr 3-38. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 4-3586, 4-3507 biegnie do punktu nr 4-3584. Tu zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr: 3-267, 3-180, 3-270 dochodzi do punktu nr 3-271, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-272 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 4/31 i 4/17 przez punkty nr: 3-392 i 3-274 do punktu nr 3-273. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 4/17, 4/31 i 4/30 przez punkty nr: 3-275, 3-219 i 3-400 do punktu nr 3-401. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 4/30 do punktu nr 3-402. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż alei Milenijnej oznaczonej jako działka nr 4/13 przez punkty nr: 3-399 i 3-393 do punktu nr 3-272, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy: 10 i 15

Granica biegnie od punktu nr 3-402, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-401. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-105. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3-106, 3-134 do punktu nr 3-403, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3-125. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 3-325 do punktu nr 3-126, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-231. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż alei Milenijnej przez punkty nr: 3-324, 3-232, 3-245, 3-233, 3-251, 3-250 i 3-249 do punktu nr 3-402, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-292, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, wzdłuż tej ulicy przez punkt nr 3-318 do punktu nr 3-230, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 3-129. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 3-130 dochodzi do punktu nr 3-182, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 3-320 do punktu nr 3-183. W punkcie tym granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 3-295, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 3-319, 3-294, 3-316, 3-293 do punktu nr 3-292, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-291, leżącego po północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3-290 do punktu nr 3-289, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3-229. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-306, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3-310. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 3-226 do punktu nr 3-227. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż alei Milenijnej przez punkty nr: 3-189 i 3-228 do punktu nr 3-291, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-204, leżącego na północnej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-205, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 3-206, 3-225 dochodzi do punktu nr 3-224. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt nr 3-223 do punktu nr 3-220. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-369. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie równolegle do ulicy Północnej przez punkty nr: 3-368, 3-367 do punktu nr 3-370, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie po łuku przez punkty nr: 3-222, 3-200, 3-201 i 3-202 do punktu nr 3-191 leżącego przy skrzyżowaniu alei Milenijnej i ulicy Północnej. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż alei Milenijnej przez punkty nr: 3-190 i 3-203 do punktu nr 3-204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-286 w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3-297 do punktu nr 3-296. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-322, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3-321. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-286, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8 - arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 3-252 krawędzią alei Milenijnej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 3-234, 3-246, 3-235, 3-236, 3-244, 3-237, 3-238, 3-334 do punktu nr 3-326, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt nr 3-329 biegnie do punktu nr 3-327. Tu granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-337. Z tego punktu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 3-336, 3-332, 3-338, 3-330 biegnie do punktu nr 3-328. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 3-195, 3-194, 3-298, 3-299 do punktu nr 3-300. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Północnej przez punkty nr: 3-301, 3-302, 3-196, 3-197, 3-198 do punktu nr 3-199. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3-145, 3-111, 3-112, 3-113, 3-114, 3-115, 3-323, 3-116, 3-117, 3-118, 3-333, 3-119, 3-147 do punktu nr 3-120, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 3-121. W punkcie tym granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż terenów PKP przez punkty nr: 3-243, 3-122, 3-138, 3-12, 3-14, 3-15, 3-16 do punktu nr 3-17. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 3-109, 3-108 dochodzi do punktu nr 3-252, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-413, leżącego na południowej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 3-248 do punktu nr 3-411. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 3-410, 3-409, 3-408, 3-407, 3-406 biegnie do punktu nr 3-405, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 3-404. Następnie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 3-412 do punktu nr 3-413, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-343, leżącego na południowej stronie alei Milenijnej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-348, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt nr 3-347 dochodzi do punktu nr 3-346. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-345. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 3-344 dochodzi do punktu nr 3-343, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 7, Zatorze Fabryczne, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 14

Granica biegnie od punktu nr 7-1891, leżącego po zachodniej stronie ulicy Eugeniusza Olczaka, wzdłuż tej ulicy w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-607. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-608. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1008. Z tego punktu, po zmianie kierunku na północno-zachodni, biegnie do punktu nr 7-1009, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 7-1010 dochodzi do punktu nr 7-1011 położonego po północnej stronie asfaltowej drogi wewnętrznej. W punkcie nr 7-1011 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej przez punkt nr 7-1888 do punktu nr 7-1004. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr: 7-1005 i 7-1878 do punktu nr 7-1006. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1889. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 7-1890. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 7-1891, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 7, Zatorze Fabryczne, miasto Kostrzyn nad Odrą, arkusz mapy 18

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 7-1904 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-1011. Dalej załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 7-1010, 7-1009, 7-1008, 7-608, 7-607, 7-192, 7-193, 7-194, 7-195, 7-196, 7-197, 7-198, 7-199 i 7-200 do punktu nr 7-201. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1399, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 7-1397, 7-1395 i 7-1393 dochodzi do punktu nr 7-1611. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7-1610. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 7-1609 dochodzi do punktu nr 7-1608. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1607, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1606. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1605. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 7-1385. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkt nr 7-1386 do punktu nr 7-1387. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 7-1906 i 7-1905 do punktu nr 7-1904, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 7-1399 w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Fabrycznej, przez punkty nr: 7-1400, 7-339, 7-340, 7-342, 7-336 i 7-541 do punktu nr 7-1908. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-1909, 7-1910, 7-395 i 7-394 do punktu nr 7-393, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 7-556, 7-555, 7-554, 7-553 i 7-552 do punktu nr 7-551. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-410, 7-409 do punktu nr 7-13. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie od narożnika budynku stanowiącego punkt nr 7-14, wzdłuż jego ściany, do narożnika oznaczonego jako punkt nr 7-15. Dalej granica biegnie wzdłuż północnego brzegu rzeki Warty przez punkty nr: 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21, 7-22, 7-23, 7-24, 7-25, 7-26, 7-27 i 7-28 do punktu nr 7-1907. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1388 do punktu nr 7-1387, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 7-1386 do punktu nr 7-1385. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1605. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1606, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 7-1607. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1908. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1609 do punktu nr 7-1610. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1611, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 7-1393, 7-1395 i 7-1397 do punktu nr 7-1399, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słubice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 3, miasto Słubice

Obszar 1 - arkusz mapy 07

Granica biegnie od punktu nr 3.08-844, położonego w północno-wschodniej części działki nr 74/95, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3.08-850. Z tego punktu biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej do punktu nr 3.08-843. Następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 3.08-920 do punktu nr 3.08-848, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i przez punkty nr: 3.08-852, 3.08-771 dochodzi do punktu nr 3.08-772. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkt nr 3.08-707 dochodzi do punktu nr 3.08-710. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3.08-709, gdzie załamuje się na północ, i przez punkty nr: 3.08-721, 3.08-708, 3.08-851, 3.08-845, 3.08-846 dochodzi do punktu nr 3.08-847. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie obok przepompowni przez punkty nr: 3.08-831, 3.08-828 i dalej przez punkty nr: 3.08-827, 3.08-921, 3.08-918, 3.08-826 do punktu nr 3.08-844, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 07

Granica biegnie od punktu nr 3.08-825, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 74/68, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 3.08-824, 3.08-776, równolegle do linii kolejowej, do punktu nr 3.08-750. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 3.08-751 dochodzi do punktu nr 3.08-752. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 3.08-753, 3.08-754, 3.08-755, 3.08-756, 3.08-757, 3.08-758 do punktu nr 3.08-759. Dalej biegnie wzdłuż zabudowań fabrycznych przez punkty nr: 3.08-770, 3.08-725, a następnie wzdłuż stacji transformatorowej przez punkty nr: 3.08-723 i 3.08-804 do punktu nr 3.08-706. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3.08-705 i 3.08-853 do punktu nr 3.08-854, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkty nr: 3.08-841, 3.08-842 i 3.08-823 dochodzi do punktu nr 3.08-825, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy: 08 i 07

Granica biegnie od punktu nr 3.08-741 w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 74/75 i 74/56, przez punkty nr: 3.08-742, 3.08-743, 3.08-744, 3.08-745, 3.08-749 do punktu nr 3.08-746, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkt nr 3.08-747 do punktu nr 3.08-748. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i biegnie równolegle do linii kolejowej do punktu nr 3.08-795, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr: 3.08-794, 3.08-793 dochodzi do punktu nr 3.08-792. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 3.08-791. Następnie skręca na północny zachód i przez punkt nr 3.08-817 dochodzi do punktu nr 3.08-816. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 3.08-815, 3.08-814 do punktu nr 3.08-813, a następnie skręca na północny zachód i przez punkt nr 3.08-778 dochodzi do punktu nr 3.08-741, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4 - arkusze mapy: 07 i 12

Granica biegnie od punktu nr 3.08-781, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 74/59, w kierunku wschodnim do punktu nr 3.08-782. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 3.08-786, 3.08-789 do punktu nr 3.08-790. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 3.08-729, 3.08-774 dochodzi do punktu nr 3.08-730. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty nr 3.08-731, 3.08-716, 3.08-717 i 3.08-711 do punktu nr 3.08-712. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3.08-713, 3.08-775, 3.08-779, 3.08-780 do punktu nr 3.08-781, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5 - arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 3.08-726, stanowiącego północno-zachodni narożnik drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 74/37, w kierunku północnym do punktu nr 3.08-727. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3.08-834, 3.08-802, 3.08-728, 3.08-796, 3.08-797, 3.08-806, 3.08-807 i 3.08-808 do punktu nr 3.08-809. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 3.08-810 do punktu nr 3.08-811. Od tego punktu kieruje się na południowy zachód i przez punkty nr: 3.08-7613, 3.08-7612, 3.08-7611, 3.08-7610, 3.08-7609, 3.08-7608, 3.08-798, 3.08-799, 3.08-800, 3.08-801, 3.08-7606 dochodzi do punktu nr 3.08-760. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 3.08-763 do punktu nr 3.08-726, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6 - arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 3.08-694 w kierunku wschodnim przez punkt nr 3.08-700 do punktu nr 3.08-699, gdzie skręca na południe, i biegnie do punktu nr 3.08-698. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 3.08-697 dochodzi do punktu nr 3.08-696, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 3.08-695 do punktu nr 3.08-694, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7 - arkusz mapy 12

Granica biegnie od punktu nr 3.08-7600, położonego na południowo-wschodnim skraju działki nr 74/102, w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3.08-7599 do punktu nr 3.08-7598. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt nr 3.08-734 do punktu nr 3.08-733. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 3.08-7603 i 3.08-762 do punktu nr 3.08-761, który położony jest przy skrzyżowaniu dróg wewnętrznych, oznaczonych jako działki nr: 74/37 i 74/104. Następnie granica skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3.08-7604, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty nr: 3.08-7605, 3.08-7602 do punktu nr 3.08-7600, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8 - arkusz mapy 12

Granica biegnie od punktu nr 3.08-693, położonego w południowej części działki nr 74/17, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3.08-701. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 3.08-702, 3.08-703, 3.08-837, 3.08-719 do punktu nr 3.08-840, położonego na skraju drogi przy stacji transformatorowej. Od tego punktu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie duktem leśnym do punktu nr 3.08-839, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkty nr 3.08-720, 3.08-838, 3.08-692, 3.08-691 i 3.15-149 dochodzi do punktu nr 3.08-693, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 10 - Świecko, gmina Słubice, arkusz mapy 3

Obszar 1

(skreślony)

Obszar 2

(skreślony)

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 420.412-50, położonego w południowo-wschodniej części działki na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, prawym brzegiem lasu, przez punkty nr: 420.412-51, 420.412-52, 420.412-53 aż do skrajnego punktu brzegu lasu oznaczonego nr 420.412-54. W tym punkcie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 420.412-3031, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 420.412-3030 do punktu nr 420.412-3029, położonego na skraju linii kolejowej Kunowice - Cybinka. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dalej biegnie wzdłuż toru kolejowego przez punkty nr: 10.2-92, 10.2-91, 10.2-40, 10.2-39, 10.2-38, 10.2-37, 10.2-36, 10.2-35 do punktu nr 10-1230. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 9/4 do punktu nr 10-1231, położonego na skraju drogi krajowej nr 29 Słubice - Zielona Góra. Od punktu nr 10-1231 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej wzdłuż drogi krajowej nr 29 przez punkt nr 420.412-48 do punktu nr 11.1-3056, zlokalizowanego na skraju dużego kompleksu leśnego. W punkcie nr 11.1-3056 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkt nr 420.412-49 do punktu nr 420.412-50, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 10-498, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 7/2 na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, równolegle do drogi krajowej nr 29 Słubice - Zielona Góra, do punktu nr 10-488. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 7/2 do punktu nr 10-487. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkty nr: 10-489, 10-490, 10-491, 10.1-5171 do punktu nr 10-492. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 10-493, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 420.412-43, 11-10031, 420.412-44 do punktu nr 420.412-45 będącego granicą obrębów ewidencyjnych nr 2 i 10. W punkcie nr 420.412-45 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 420.412-46 do punktu nr 10-498, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gorzów Wielkopolski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 7 - Chróścik, miasto Gorzów Wielkopolski

Obszar 1 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 7-399 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 7-400 i 7-509 do punktu nr 7-510. Na opisywanym odcinku linię graniczną tworzy południowa krawędź ulicy Szczecińskiej. W punkcie nr 7-510 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-3089, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 7-3088, 7-2734, 7-3086, 7-3076, 7-3077 i 7-3080 do punktu nr 7-2735. Na odcinku między punktami nr: 7-3088 i 7-2735 granica jest jednocześnie zachodnią granicą drogi (działka nr 359). W punkcie nr 7-2735 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-630, 7-633, 7-635, 7-3081, 7-503 do punktu nr 7-502. W punkcie nr 7-502 skręca w kierunku północnym i przez punkty nr: 7-499, 7-498, 7-3084, 7-3085, 7-497, 7-3087, 7-496 dochodzi do punktu nr 7-399, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 7-637 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-626. W punkcie nr 7-626 załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 7-3330. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 7-3331 do punktu nr 7-3010. W punkcie nr 7-3010 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 7-3011 do punktu nr 7-589. W punkcie nr 7-589 granica załamuje się na północ i biegnie przez punkty nr: 7-588, 7-3322, 7-638 do punktu nr 7-637, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy: 11 i 16

Granica biegnie od punktu nr 7-619 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7-643, 7-647, 7-3030 do punktu nr 7-648. W punkcie nr 7-648 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 7-1458, 7-1452 do punktu nr 7-723. W punkcie nr 7-723 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-722 i 7-3007 do punktu nr 7-3006. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-3005, 7-3002 do punktu nr 7-3000. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 7-619, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 7 - Chróścik, miasto Gorzów Wielkopolski, arkusz mapy 162

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 7-656, znajdującego się w północno-zachodniej części działki nr 215/185, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-658. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1450 do punktu nr 7-2963. Z punktu nr 7-2963 kieruje się na południowy wschód i przez punkt nr 7-2962 dochodzi do punktu nr 7-3353. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 7-3354, 7-3355, 7-3356, 7-3357, 7-3358 do punktu nr 7-3359. W punkcie nr 7-3359 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 7-1162, 7-3360, 7-1161, 7-1160, 7-730 do punktu nr 7-729. Z tego punktu kieruje się na północ i biegnie przez punkty nr: 7-1426, 7-728, 7-731, 7-727, 7-3009, 7-1427, 7-725 do punktu nr 7-1428. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 7-1429. Z punktu nr 7-1429 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7-3438. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkt nr 7-3434 do punktu nr 7-1409, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 7-650. W punkcie tym zmienia ponownie kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkty nr: 7-651, 7-1459 do punktu nr 7-656, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 7-3438, położonego na wschodnim poboczu ul. Złotego Smoka w kierunku południowym, wschodnim poboczem ul. Złotego Smoka, przez punkty nr: 7-3439, 7-3446, 7-3447, 7-3449, 7-3450, 7-3455, 7-3456 do punktu nr 7-3462, położonego na poboczu ul. Małyszyńskiej. W punkcie nr 7-3462 granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 7-3463 i dalej biegnie poboczem ul. Małyszyńskiej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 7-3464, 7-3465 do punktu nr 7-3466. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie poboczem ul. Małyszyńskiej do punktu nr 7-1085. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1156 do punktu nr 7-1157. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu nr 7-3360, położonego na północnym poboczu ul. Stalowej. W punkcie nr 7-3360 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północnym poboczem ul. Stalowej przez punkty nr: 7-1161, 7-1160, 7-730 do punktu nr 7-729. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 7-1426, 7-728, 7-731, 7-727, 7-3009, 7-1427, 7-725 do punktu nr 7-1428. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 7-1429, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 7-3438, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Kompleks 44)

Obręb ewidencyjny nr 0002 Górczyn, miasto Gorzów Wielkopolski

Granica biegnie od punktu nr P.0861-152, położonego w północnym narożniku działki nr 32/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 32/8 przez punkt nr P.0861-406 do punktu nr P.0861-405. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 32/8 do punktu nr 15-431. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 40/6 i 40/7 przez punkt nr 2-11916 do punktu nr 15-430, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 40/4 dochodzi do punktu nr 24-335. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/4 i 40/5 przez punkt nr 2-3438 do punktu nr 2-3459. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 40/5 i 40/4 przez punkty nr: 2-3460, 2-3461, 2-3462, 2-11759, 2-3463, 2-3464, 2-3465 i 2-3466 do punktu nr 2-3418. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 40/4 przez punkty nr: 2-12309, 2-3431 i 2-3432 do punktu nr 2-3433. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 40/4 do punktu nr 15-405, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/4 i 40/7 przez punkt nr 2-11757 do punktu nr 15-404. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 15-403, stanowiącego południowy narożnik działki nr 40/6. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 40/6 do punktu nr 15-433, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu P. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 32/8 przez punkt nr 15-401 do punktu nr 2-12786. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 32/8 przez punkt nr 15-434 do punktu nr P.0861-152, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 7 Chróścik, miasto Gorzów Wielkopolski, arkusz mapy 5.185.22

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 237/8 od punktu nr P.0861-833, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Szczecińskiej przez punkt nr 7-4082 do punktu nr 7-4083. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 7-4087 dochodzi do punktu nr 7-4086. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 7-395, 7-394, 7-393 i 7-392 do punktu nr P.0861-765. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr P.0801-732 do punktu nr P.0861-833, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 7-4084, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 237/13, wzdłuż granic działek nr: 237/13 i 237/14 przez punkty nr: 7-4099, 7-396 i 7-4090 do punktu nr 7-4091. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie granicą działki nr 237/14 wzdłuż ulicy Metalowców do punktu nr 7-454. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 237/14 do punktu nr 7-452, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 7-453. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 237/14 i 237/13 przez punkty nr: 7-451, 7-416, 7-415, 7-4100, 7-414, 7-413, 7-412, 7-411 i 7-410 do punktu nr 7-4089. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt 7-4085 do punktu nr 7-4084, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Sól

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Nowa Sól, arkusz mapy 2

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 60245, usytuowanego przy rowie melioracyjnym nr 11 i działce nr 21, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 60103, stanowiącego punkt graniczny z terenem PKP i obrębem Zakęcie, gmina Otyń. Od punktu nr 60103 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr: 60102, 60101, 60100, 60099, 60098, 60097, 60096, 60095, 60094, 60093, 60092, 60091, 60090, 60089, 60088, 60087, 60086, 60085, 60222, 60221, 60084, 60083, 60082, 60081, 60080, 061067, 60079, 60078, 60077, 60076, 60075, 60074, 60073, 60072, 60071 do punktu nr 061060. W punkcie nr 061060 skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 061059, 061055 i 061068 do punktu nr 061028, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 061029. Dalej granica biegnie na północ przez punkty nr: 061051, 061052, 061054 do punktu nr 061056, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 061057, 061058, 061061, 061062 i 061063 dochodzi do punktu nr 061064. W punkcie nr 061064 skręca na południe i biegnie przez punkt nr 60329 do punktu nr 60328, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 60218. Dalej biegnie na południe, granicą działki nr 10, do punktu nr 60219, a następnie na wschód do punktu nr 060220. Dalej, przez punkty nr: 061043, 060319, 061053, dochodzi do punktu nr 061032, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi przez punkty nr: 061041, 061031 do punktu nr 061030. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 061034, po czym zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr: 061033, 060980 dochodzi do punktu nr 060981. Tu załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 60321, 60663, 060982 dochodzi do punktu nr 60401, który leży na styku granicy kompleksu z rowem melioracyjnym nr 11. Od punktu nr 60401 granica biegnie skrajem rowu melioracyjnego nr 11 przez punkty nr: 60404, 60405, 60410, 60412, 60414, 60416, 61026, 60418, 61027, 60375, 60374, 60372, 60370, 60367, 60365, 60364, 60361, 60360, 60357, 60356, 60354, 60352, 60350, 60348, 60346, 60265, 60263, 60261, 60259, 60258, 60255, 60253, 60252, 60249, 60248 do punktu nr 60245, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 60104, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21, w kierunku wschodnim do punktu nr 60103, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 60245. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 60248, 60249, 60252, 60253, 60255, 60258, 60259, 60261, 60263, 60265, 60346, 60348, 60350, 60352, 60354, 60356, 60357, 60360, 061223, 60361, 60364, 061191, 60365, 60367, 60370, 60372, 60374, 60375 do punktu nr 61027, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż działki nr 14/5 (pas drogowy) przez punkty nr: 061235, 061234, 061233, 061232, 061231, 061126, 061125, 061124 do punktu nr 061230. Dalej granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego, stanowiącego działkę nr 22/1, przez punkty nr: 60579, 60582, 60583, 60441, 60442, 60445, 60446, 60449 do punktu nr 60450, a następnie skręca na północ, i biegnąc wzdłuż ścian lasu oznaczonego jako działka nr 113, przez punkt nr 061120 dochodzi do punktu nr 60377. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni, i nadal biegnąc wzdłuż ściany lasu, dochodzi do punktu nr 60379, po czym skręca na południe i przez punkt nr 4077 dochodzi do punktu nr 60380. W punkcie nr 60380 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr: 60382, 60383, 60271, 60274, 60275, 60278, 60279, 60282, 60283 do punktu nr 60110. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 60109, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkty nr: 60108, 60107, 60106, 60105 wzdłuż toru PKP do punktu nr 60104, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 061192, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 11/3, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 60416, 60414, 60412 do punktu nr 60410, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnąc dalej przez punkty nr: 60405, 60404 dochodzi do punktu nr 60401. W punkcie tym granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 60400, 60403, 60406 do punktu nr 60409, w którym skręca na południe, i przez punkt nr 60408 dochodzi do punktu nr 60316. Tu granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 60317, w którym ponownie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 14/6, stanowiącej jednocześnie granicę działek nr: 111/3 i 112, przez punkty nr: 60318, 581a, 60547 do punktu nr 60551. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr: 60552, 60556, 60560, 60561, 60562, 60566, 60567, 60570, 60571, 60574 do punktu nr 061213, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie zachodnią krawędzią działki nr 14/6 wzdłuż pasa drogowego oznaczonego jako działka nr 14/5 przez punkty nr: 061212, 061211, 061210, 061209, 061208, 061207, 061206, 061205, 061204, 061203, 061202, 061201, 061200, 061199, 061198, 061197, 061196, 061195, 061194, 061193 do punktu nr 061192, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 60456, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 52/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr: 60453, 60452 do punktu nr 60448. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 60447, 60444, 60443, 60440, 60584, 60581, 60580 do punktu nr 60577. Tu granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż działek o numerach 52/1, 57/2, 64/7, stanowiących pas drogowy, przez punkty nr: 061229, 061228, 061227 do punktu nr 061226. W punkcie tym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 60491, po czym zmienia kierunek ponownie na południowy i przez punkt nr 60484 dochodzi do punktu nr 60485. W punkcie nr 60485 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 061044 do punktu nr 60489, po czym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 60490, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 60315. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 60302, w którym skręca na zachód i przez punkt nr 60303 dochodzi do punktu nr 60304. Tu granica zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 60305, 60306 do punktu nr 60307, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 60308. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 60468 do punktu nr 60469, po czym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 60470. W punkcie nr 60470 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 60471, 60472 do punktu nr 60431, gdzie skręca na wschód, zmierzając do punktu nr 60430. Tam po raz kolejny zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 60457 dochodzi do punktu nr 60456, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu nr 60111, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 23, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 23 i 24 przez punkt nr 60284 do punktu nr 60281, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 25 i 27 przez punkt nr 60280 do punktu nr 60277. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 27, 28 i 29 przez punkty nr: 60276, 60273 i 60272 do punktu nr 60384, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 29 i 30 przez punkt nr 60381 do punktu nr 60434. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 30 i 31 przez punkt nr 60435 do punktu nr 60436, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 31 do punktu nr 60437. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 32 i 33 przez punkt nr 60432 do punktu nr 60476. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 33 do punktu nr 60477, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 35/1 przez punkt nr 60474 do punktu nr 61686. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 35/1 i 36 przez punkt nr 60122 do punktu nr 60121, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 36, 39, 31 i 23 przez punkty nr: 60120, 60119, 60118, 60117, 60116, 60115, 60114, 60113 i 60112 do punktu nr 60111, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0002-2, miasto Nowa Sól, arkusz mapy 9

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 22657 w kierunku północnym przez punkty nr: 23380, 23420, 10580 do punktu nr 23405 i dalej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 29602, 10661, 29600, 29601 do punktu nr 23400. Tu skręca w kierunku ulicy Królowej Jadwigi i biegnie przez punkty nr: 10660, 26697, 26696 do punktu nr 23399. Od punktu nr 23399 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 23392 i 26695 do punktu nr 23391. Od punktu nr 23391 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 10567 i 10566 do punktu nr 10563, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 10562 dochodzi do punktu nr 10561. W punkcie nr 10561 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 10555 do punktu nr 10476. Od punktu nr 10476 biegnie po granicy działki nr 432/23 przez punkty nr: 10471, 10568, 10569, 10570 do punktu nr 10572. Z punktu nr 10572 biegnie wokół budynku położonego na działce nr 432/24 przez punkty nr: 10573, 10574, 10575, 10576, 10548 do punktu nr 10549. Z punktu nr 10549 biegnie przez punkty nr: 10524, 10525, 10514, 10513, 10520, 10508, 10522, 10523, wokół budynku położonego na działce nr 432/19, do punktu nr 10524, skąd wraca do punktu nr 10549, i biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 10550. Od punktu nr 10550 granica biegnie przez punkty nr: 10506, 10505, wokół budynku położonego na działce nr 432/20, do punktu nr 10552. Od punktu nr 10552 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 10553 do punktu nr 26699. Od punktu nr 26699 biegnie wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi przez punkty nr: 10503, 10502, 27286, 27285, 27284, 27283, 27282, 27281, 27280, 27279, 27278, 27277 do punktu nr 22708. W punkcie nr 22708 skręca w kierunku zachodnim i obchodzi działkę nr 427 po punktach nr: 10499, 27287, 22707, 26082, 22706, 22705, 27276, 22704, dochodząc do punktu nr 22703. Z punktu nr 22703 dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi, przez punkty nr: 27264, 27263, 10475, 27262, 27261, 27260, 27259, 27258, 27257, 27256, 27255 do punktu nr 22687. W punkcie nr 22687 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Piastowskiej przez punkty nr: 27265, 29494 do punktu nr 27229. Następnie od strony południowej obiega boksy garażowe przez punkty od nr 27242 do nr 27254 i biegnie dalej do punktu nr 27241. Od punktu nr 27241 skręca w kierunku zachodnim, dochodzi do punktu nr 22686, i dalej biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 29539, 22685 do punktu nr 22684. Od punktu nr 22684 nadal biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 10608, 22955, 10470 i 10468 do punktu nr 22683. Od punktu nr 22683 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 29532, 22682 do punktu nr 22681. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 10461 do punktu nr 22674. Od punktu nr 22674 biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty nr: 26084, 10537, 22673, 22672, 26069, 10538 do punktu nr 22671 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 22670. W punkcie nr 22670 skręca w kierunku południowym i biegnie w stronę ulicy Wojska Polskiego do punktu nr 22667. Od punktu nr 22667 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Wojska Polskiego przez punkty nr: 23395, 23394, 10609 do punktu nr 22760. Następnie od strony północnej obiega budynek stacji transformatorowej przez punkty nr: 26761, 26762, 26763, 26764 i dochodzi do punktu nr 22665. Od punktu nr 22665 nadal biegnie wzdłuż ulicy Wojska Polskiego przez punkty nr: 10587, 22664, 10584, 22663, 22662, 23401 do punktu nr 10582, z którego biegnie przez punkty nr: 22661, 22660 i 22659 do punktu nr 22658 i dalej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego do punktu nr 22657, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 23390, stanowiącego narożnik budynku nr 3 przy ulicy Królowej Jadwigi, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 10565, 10556, 26698, 23389 do punktu nr 26699. Od punktu nr 26699 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 10553 do punktu nr 10552. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 10505, 10506, 10550, 10549, 10548, obiegając budynki położone na działkach nr: 432/20 i 432/24, i dalej przez punkty nr: 10576, 10575, 10574, 10573 do punktu nr 10572. Od punktu nr 10572 biegnie przez punkty nr 10570, 10569, 10568 wokół budynku hydroforni po granicy działki nr 432/23 do punktu nr 10471 i dalej przez punkty nr: 10476, 10555 do punktu nr 10561, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 10562 dochodzi do punktu nr 10563. W punkcie nr 10563 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 10566, 10567 dochodzi do punktu nr 23391, usytuowanego w narożniku działki nr 429. Od punktu nr 23391 granica biegnie do punktu nr 26700, usytuowanego w narożniku budynku mieszkalnego nr 3, i dalej do punktu nr 23390, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 10520 w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 10513 i dalej przez punkty nr: 10514, 10525, 10524, 10523, 10522 i 10508, obiegając budynek położony na działce nr 432/19, do punktu nr 10520, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0002-2, miasto Nowa Sól

Obszar 1 - arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1029272, położonego u zbiegu granic działek nr: 18/15, 18/9 i ulicy Staszica, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Staszica do punktu nr 20684, gdzie skręca i, omijając stację transformatorową, biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 20683, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 20682 i dalej w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 20685. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż ulicy Staszica przez punkty nr: 29797 i 21043 do punktu nr 10212897, położonego na przecięciu ulicy Przemysłowej z ulicą Staszica. Od punktu nr 10212897 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 10212896, 10212895, 10212894, 10212893, 10212892, 10212891, 10212890, 10212889, 10212888 i 10212843 do punktu nr 10212842, położonego u zbiegu granic działek nr: 14/7, 14/6 (ulica Przemysłowa) i 13 (rzeka Czarna Struga). Tu załamuje się na wschód i biegnie brzegiem rzeki Czarna Struga przez punkty nr: 26232, 20243, 20242, 20241, 20240, 26229, 20239, 20238, 1713, 20237, 20236, 26235, 20259, 20260, 20261, 20262, 20263, 20264, 20265, 20266, 20267, 20268, 20269, 20270, 26234, 26233, 20271, 20272, 20273, 20274, 20276, 20277, 20233 i 20232 do punktu nr 20231, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż drogi przez punkt nr 20230 do punktu nr 20229. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 20030, 20029, 20028, 20027, 20026, 10212, 10211 i 20025 do punktu nr 20024, położonego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ulicy Marszałka Piłsudskiego do punktu nr 20176, gdzie skręca na zachód, i biegnie przez punkt nr 29881 do punktu nr 20228 i dalej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 20227. Tu załamuje się na wschód i biegnie do punktu nr 20299, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 20209, 20300, 29587 i 20178 do punktu nr 20179, położonego przy ulicy Staszica. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 13782 i 20180 do punktu nr 1029272, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 20006, położonego u zbiegu ulic Okrężnej i Starostawskiej, brzegiem ulicy Okrężnej w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 20007, a następnie w kierunku południowym przez punkty nr: 20068, 20069, 26443, 26272, 20071, 26273, 20072, 26274, 20073 i 20074 i dalej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 26289, 20075, 26284 i 26297 do punktu nr 20044. Punkt nr 20044 jest położony na granicy ulicy Okrężnej z rzeką Czarną Strugą. Stąd biegnie brzegiem rzeki Czarnej Strugi w kierunku południowym przez punkty nr: 20045, 26280 i 20047 do punktu nr 20048, następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 20049 i dalej w kierunku południowym przez punkty nr: 20050, 20051 do punktu nr 20052. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 20053, z którego biegnie początkowo na południe, a następnie na zachód przez punkty nr: 20054, 20055, 20056, 20057, 20058, 26279, 20059, 26278, 20060, 20061, 20062, 26277 i 20063 do punktu nr 60692, położonego u zbiegu granic działek nr: 4, 13 i 82/1. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 60673, 60674, 60675 i 60634 do punktu nr 20001, położonego przy ulicy Starostawskiej. Dalej biegnie wzdłuż ulicy Starostawskiej w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 20002, 20003, 20004, 20005, 26276 i 26275 do punktu nr 20006, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 5, miasto Nowa Sól, arkusze mapy: 2 i 3

Granica biegnie od punktu nr 58315, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/14, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 18/14, 39, 45/2, 19/5 i 52/6 przez punkty nr: 50172, 50149, 50148, 50147, 50146, 50140, 50141, 50142, 50143, 50144, 50145, 50123 i 50092 do punktu nr 50093, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 52/6 przez punkty nr: 50094 i 50095 do punktu nr 50096. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 52/6, 47/5 i 69/2 przez punkty nr: 50060 i 50202 do punktu nr 50059, w którym skręca na wschód i wzdłuż granicy działki nr 69/2 dochodzi do punktu nr 50203. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 69/2 do punktu nr 50204, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 69/2 przez punkty nr: 50205 i 50206 do punktu nr 50207. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 50224 i 50225 do punktu nr 50226. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 69/2 i 123 przez punkty nr: 50227 i 50228 do punktu nr 50229, gdzie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 123 dochodzi do punktu nr 50569. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 123, 70/2 i 90/2 przez punkty nr: 50570, 50571, 50572, 50453 i 50367 do punktu nr 50368, w którym skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki nr 90/2 przez punkty nr: 50369 i 57844 dochodzi do punktu nr 50370. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 103 do punktu nr 50361, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 103 i 102/4 przez punkty nr: 50360, 50359, 50358 i 50357 do punktu nr 58247. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 102/4 i 97/3 przez punkty nr: 58248, 58249, 58250, 58251, 58252, 58253, 58254 i 57918 do punktu nr 50381, gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 90/2 przez punkt nr 50382 do punktu nr 57919. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 90/2, 86/4, 70/2, 63/4, 47/5, 52/6, 29/2, 28/4, 19/5 i 18/14 przez punkty nr: 57924, 57922, 57945, 57925, 57928, 57929, 57932, 57933 i 57936 do punktu nr 57937. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 18/14 przez punkt nr 58310 do punktu nr 58313, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż działek nr: 18/14 i 18/8 przez punkty nr: 58311, 58312 i 58314 do punktu nr 58315, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0004, 4, miasto Nowa Sól

Granica biegnie od punktu nr 41192, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 809, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 809 przez punkt nr 41287 do punktu nr 41293, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 809 do punktu nr 41181. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 813 do punktu nr 41175, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 813 dochodzi do punktu nr 41176. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 813 do punktu nr 41187, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 815 do punktu nr 41188. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 820 do punktu nr 41177. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 820 do punktu nr 41154, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 826 przez punkt nr 41153 do punktu nr 41016. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 41015, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 826 przez punkty nr: 41019, 41020, 41021 i 41022 do punktu nr 41023. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 831/1 i 834 przez punkt nr 41116 do punktu nr 41101, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 834 do punktu nr 50151. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 835/1, 836/1 i 837/4 przez punkty nr: 50124 i 50125 do punktu nr 50150, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 837/4, 825/2 i 824/9 przez punkty nr: 50149, 50148 i 50186 do punktu nr 50138. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 824/9, 823/3, 822/10 i 822/13 przez punkty nr: 50137, 50136 i 50135 do punktu nr 50126. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 822/11, 822/8 i 850/5 przez punkty nr: 50133 i 50131 do punktu nr 50130, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 850/5 i 764/13 przez punkty nr: 50129 i 50128 do punktu nr 50127. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 764/13 przez punkt nr 49873 do punktu nr 49872, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkt nr 49486 do punktu nr 41151. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 822/11 i 822/13 przez punkty nr: 41002, 49503, 49504, 41003, 41004, 49513, 49512 i 50134 do punktu nr 41005, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 765/3 przez punkty nr: 49509, 49508, 49495 i 49494 do punktu nr 49882. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 765/3 do punktu nr 49885, gdzie skręca na południe, i biegnie przez punkty nr: 41193 i 41212 do punktu nr 41192, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bytom Odrzański

Obręb ewidencyjny Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 0708326 w kierunku południowym do punktu nr 0708327, który leży na granicy między obrębem Tarnów Bycki a miastem Bytom Odrzański. W punkcie nr 0708327 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie krawędzią drogi gruntowej nr 466/15 (droga dojazdowa do działki nr 466/14) przez punkt nr 3 do punktu nr 4. W punkcie nr 4 (narożnik działki nr 466/14) załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 5 do punktu nr 459, położonego przy szlaku kolejowym Szczecin - Wrocław. W punkcie nr 459 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 458, 457, 456, 455, 454, 453, wzdłuż północnej strony szlaku kolejowego, do punktu nr 1446. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 1447 do punktu nr 1448. Od punktu nr 1448 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 0708330 do punktu nr 0708326, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Karlino

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0007 - Daszewo, gmina Karlino, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1954, leżącego po wschodniej stronie drogi asfaltowej trasy Karlino - Kołobrzeg, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2086, 2084, 2090, 1132 do punktu nr 1133. Na odcinku tym teren graniczy z działką nr 303 (droga wojewódzka nr 163). W punkcie nr 1133 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1136. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 6064 do punktu nr 6065. Punkt nr 6065 znajduje się po zachodniej stronie trasy kolejowej Kołobrzeg - Karlino. Z tego punktu granica biegnie zachodnią stroną torów kolejowych (działka nr 269) w kierunku południowym przez punkty nr: 1138, 2082 do punktu nr 2083. W punkcie nr 2083 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2088, a następnie w kierunku południowym przez punkt nr 2089 do punktu nr 1963. Od punktu nr 1963 granica biegnie lewą stroną drogi ziemnej (działka nr 301/5) w kierunku zachodnim do punktu nr 1964, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1965. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1966. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1957, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 1958 do punktu nr 1959 i dalej do punktu nr 1960. Tu granica załamuje się na południowy wschód i biegnie do punktu nr 1961, a następnie skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 1962. Od punktu nr 1962 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1954, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0003, gmina Karlino, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 6394, będącego jednocześnie punktem osnowy geodezyjnej nr 0107/41, wschodnią stroną linii kolejowej w kierunku północnym przez punkty nr: 6393, 6392, 6391, 6390 do punktu nr 6063. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt nr 6064 dochodzi do punktu nr 6065. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 6066 do punktu nr 6067. Z punktu nr 6067 biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 6068 do punktu nr 6069. W punkcie nr 6069 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6070. Punkt ten położony jest po północnej stronie drogi ziemnej. Od punktu nr 6063 do punktu nr 6070 graniczy z działkami położonymi w obrębie 0007 Daszewo. Z punktu nr 6070 granica biegnie północną stroną drogi ziemnej (działka nr 5) w kierunku zachodnim przez punkty nr: 6608, 6607, 6606, 6605, 6604, 6603, 6602 do punktu nr 6601. Punkt nr 6601 położony jest u zbiegu drogi ziemnej i wschodniej strony trasy Karlino - Kołobrzeg (droga wojewódzka nr 163). Z punktu nr 6601 granica biegnie wschodnią stroną szosy asfaltowej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 6610 i 6611 do punktu nr 6394, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0007 - Daszewo, gmina Karlino, arkusz mapy 4

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 2116, położonego po północnej stronie drogi krajowej nr 6 trasy Szczecin - Gdańsk, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 2115, 2114, 139, 141, 225, 443 i 223 do punktu nr 1126. Na odcinku tym graniczy z działkami nr: 576/2, 575/2, 574/2, 604/2 i 602/6, przeznaczonymi pod poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej nr 6. Od punktu nr 1126 granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 2695, 2696 i 2697 do punktu nr 2698 i graniczy z działką nr 602/13. Od tego punktu biegnie środkiem rowu w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2639 i 2785 do punktu nr 2801. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 2793. Punkt ten położony jest po południowej stronie drogi polnej. Od punktu nr 2793 biegnie południowym brzegiem tej drogi (działka nr 570) w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2792, 2790 i 2791 do punktu nr 2835. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 2116, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 610, położonego na południowej stronie drogi krajowej nr 6 trasy Szczecin - Gdańsk, w kierunku południowym do punktu nr 612. W punkcie nr 612 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 612/25 przez punkt nr 613 do punktu A, położonego na południowej krawędzi działki nr 612/68. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu B, położonego na północnej krawędzi działki nr 612/68, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie południową stroną drogi krajowej nr 6 przez punkty nr: 609, 232 do punktu nr 610, od którego rozpoczęto opis.

Uwaga:

Punkty A i B nie są wniesione do ewidencji gruntów, są wytyczone w celach orientacyjnych przez geodetę opisującego granicę obszaru 2. Punkt A położony jest na południowej krawędzi działki nr 612/68 w odległości 28,90 m od punktu nr 613. Punkt B położony jest na północnej krawędzi działki nr 612/68 i południowym skraju drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk, w odległości 28,90 m od punktu nr 609.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Karlino, arkusz mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 37, położonego po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 163 trasy Kołobrzeg - Karlino, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 35, 33, 30, 29, 27, 24, 23, 22, 20, 19, 17, 16 do punktu nr 6. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1, 2, 3 do punktu nr 4. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 17, 128, 26, 127, 44, 49 do punktu nr 50. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 52, 53, 54 do punktu nr 56. W punkcie nr 56 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 60, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 122, 121, 63, 65, 120, 119, 69 dochodzi do punktu nr 72. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 71, 66, 59, 51 dochodzi do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 94 w kierunku południowym do punktu nr 91. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 89, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 83. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 82. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 86, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 88. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż brzegu rzeki Parsęta przez punkty nr: 73, 74, 75, 78, 80 do punktu nr 92 i dalej, wzdłuż działki nr 11, do punktu nr 95. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 94, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gubin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0007-7, miasto Gubin, arkusz mapy 15-A-2

Granica biegnie od punktu nr 9206, położonego u zbiegu ulicy Cmentarnej i drogi gruntowej łączącej ulicę Cmentarną z ulicą Żołnierską, w kierunku północno-wschodnim skrajem drogi gruntowej, oznaczonej jako działka nr 104, przez punkty nr: 10208, 10207, 10206, 10205, 10204, 10203 i 10201 do punktu nr 10200. W punkcie nr 10200 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 10159, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie skrajem drogi gruntowej stanowiącej ulicę Cmentarną przez punkty nr: 10212, 10211, 10210, 10209 do punktu nr 9206, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Bieżyce, gmina Gubin, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 11011035, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/1 i 4/3 przy ulicy Cmentarnej, w kierunku północno-wschodnim, skrajem drogi gruntowej stanowiącej ulicę Cmentarną, przez punkty nr: 281, 282 i 283 do punktu nr 11011036. W punkcie nr 11011036 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 11011037, położonego przy drodze gruntowej (działka nr 5). W punkcie nr 11011037 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie skrajem drogi gruntowej do punktu nr 11011038. W punkcie nr 11011038 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 11011035, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0009-9, miasto Gubin, arkusz mapy 24

Granica biegnie od punktu nr 7137, położonego u zbiegu granic działek nr: 77 i 78/4 przy ulicy Legnickiej, w kierunku południowo-wschodnim skrajem pasa drogi wojewódzkiej nr 286 do punktu nr 15600, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 15599. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 15598, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 15597. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim skrajem drogi wojewódzkiej nr 286 do punktu nr 7138, gdzie skręca na południe, i przez punkty nr: 7139, 7140 i 7141 dochodzi do punktu nr 7142. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 7181, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie skrajem rowu melioracyjnego, stanowiącego działkę nr 150 do punktu nr 21137. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie skrajem rowu melioracyjnego, stanowiącego działkę nr 76 przez punkty nr: 7539, 7538, 7537, 7536, 26639 i 7528 do punktu nr 7549, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 26638 do punktu nr 7137, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0009, miasto Gubin, arkusz mapy 5-0-3

Granica biegnie od punktu nr 16405, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 124/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty nr: 16404, 16403, 16402 i 16393 do punktu nr 16392, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez punkt nr 16391 do punktu nr 16390. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 124/4 do punktu nr 16389, a następnie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 16388. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 124/4 do punktu nr 16387, gdzie skręca na północny wschód, i przez punkt nr 16386 dochodzi do punktu nr 16385. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 124/4 do punktu nr 7719, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 124/4 i 124/5 przez punkty nr: 17105 i 7718 do punktu nr 7717. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 124/5 przez punkty nr: 7716 i 7715 do punktu nr 7697, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 124/5 i 124/4 przez punkty nr: 7696, 17104 i 89 do punktu nr 16405, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0010, miasto Gubin, arkusz mapy 24

Granica biegnie od punktu nr 28664, stanowiącego północny narożnik działki nr 260/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 260/4, 261/5, 261/7, 262/2 i 264/6 przez punkty nr: 28665, 28666, 28667 i 8987 do punktu nr 8986. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 264/6 do punktu nr 28668, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 264/6 przez punkt nr 20012 do punktu nr 9011. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 264/6 do punktu nr 9010, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 264/4 przez punkty nr: 21258, 9009, 21257 i 9034 do punktu nr 9035. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 264/4 do punktu nr 27672. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 264/4 do punktu nr 27673, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 27674. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 264/4 do punktu nr 9006. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 263, 262/2, 261/3, 261/7 i 260/1 przez punkty nr: 9005, 9004, 16034 i 9003 do punktu nr 8805. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 260/1 do punktu nr 21259. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 260/1 do punktu nr 8804, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 260/1 i 260/4 przez punkty nr: 8998 i 17209 do punktu nr 28664, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Barlinek

Obręb ewidencyjny nr 1, miasto Barlinek, arkusz mapy 421.231

Kompleks nr 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 9, znajdującego się w południowej części kompleksu przy zbiegu ulic: Szosy do Lipian i Okrętowej, w kierunku północnym, przez punkty nr: 10, 11, 12, 9798, do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 20 i 19 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 28, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr: 29, 30, 9331, 31 i 32 do punktu nr 33. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 34, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36. Z punktu nr 36 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 41, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dalej biegnie wzdłuż drogi polnej do punktu nr 40, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 37. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 10621, 38, 63, 39 i 12280 do punktu nr 12285. W punkcie nr 12285 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 12283, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 13404 do punktu nr 13405, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej do punktu nr 13402. Od punktu nr 13402 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 13529. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13528, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 13527. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13524. Z punktu nr 13524 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 13523, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 13525. Z punktu nr 13525 do punktu nr 13526 granica biegnie w kierunku południowym, po ścianie budynku starej kotłowni, a dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 13522. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 13521 do punktu nr 13520. Dalej biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 12273 do punktu nr 13396, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 13397 do punktu nr 13536. Od punktu nr 13536 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13535. W punkcie nr 13535 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej przez punkty nr: 12275 i 12276 do punktu nr 12277. W punkcie nr 12277 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 13390, 12278, 9797, 13530 i 13395 do punktu nr 12270. Z punktu nr 12270 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 12269, 12268, 12267 i 6 do punktu nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 13537, położonego na działce nr 200/44, w kierunku zachodnim do punktu nr 13408, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 13407. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy drogi, do punktu nr 13538. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13539, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 13537, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 13540 w kierunku południowym do punktu nr 13542, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13541, znajdującego się na granicy drogi wewnętrznej. Dalej biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej w kierunku północnym przez punkt nr 13370 do punktu nr 13369. Z punktu nr 13369 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 13540, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 13534, położonego na granicy drogi wewnętrznej nr 200/29, w kierunku zachodnim, wzdłuż chodnika, do punktu nr 13533, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ściany hali przez punkty nr: 13518 i 13532 do punktu nr 13531. W punkcie nr 13531 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej przez punkt nr 13400 do punktu nr 13399 i dalej w kierunku południowym, wzdłuż granicy drogi wewnętrznej, do punktu nr 13534, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 13371, położonego na granicy drogi wewnętrznej nr 200/29, w kierunku wschodnim do punktu nr 13372, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 13543. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13378, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 13379. W punkcie nr 13379 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13380, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 13381. W punkcie nr 13381 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13382, położonego na granicy drogi wewnętrznej. Następnie biegnie wzdłuż drogi, w kierunku północnym, przez punkty nr: 13383 i 13377, do punktu nr 13371, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego u zbiegu ulic Przemysłowej i Szosa do Lipian, przez punkt nr 3, wzdłuż ulicy Szosa do Lipian do punktu nr 4, w którym się załamuje w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 8. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Szosa do Lipian do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 12267, 12268, 12269 dochodzi do punktu nr 12270. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13390, w którym załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 13389, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż krawędzi drogi asfaltowej, przez punkty nr: 13388, 13387 do punktu nr 13386. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 13383 i dalej biegnie w kierunku południowym do punktu nr 13382. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż hal produkcyjnych przez punkty nr: 13381, 13380 do punktu nr 13379. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 13378, 13543, 13409, 13372, 13371, 13541, 13542 dochodzi do punktu nr 13540, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 13368 dochodzi do punktu nr 13366. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż krawędzi wewnętrznej drogi asfaltowej przez punkty nr: 76, 77, 10286, 10285, 10288, 10287, 78 i 79 do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 13535 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13536, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 13397 do punktu nr 13396. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 12273 do punktu nr 13520. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 13521, 13522, 13526, 13525, 13523 do punktu nr 13524. Z punktu nr 13524 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13527, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 13528, a następnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13529. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 13402 dochodzi do punktu nr 13401. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 13531, 13532 do punktu nr 13518, a następnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13534, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż krawężnika drogi wewnętrznej przez punkty nr: 13399, 13400, 13401, 13402, 13405, 13406, 13407, 13534, 13537, 13367, 13366, 13368, 13540, 13369, 13370, 13541, 13371, 13374, 13376, 13377, 13383, 13386, 13387, 13388, 13389, 13390, 12277, 12276, 13375, 12275, 13398 do punktu nr 13535, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu nr 13367, położonego przy ulicy Przemysłowej, krawężnikiem drogi asfaltowej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13537, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 13539, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13538. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie krawężnikiem drogi do punktu nr 13406, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13405. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 13410 i 12283 do punktu nr 12284, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 12285. Dalej granica biegnie wzdłuż ogrodzenia, w kierunku wschodnim, do punktu nr 62, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 9786, 9785, 9784, 9783, 9482, 12286, 9781, 9780, 9779, 9778, 9775, 9774, 9788 do punktu nr 73, położonego przy ulicy Przemysłowej. W punkcie nr 73 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 74 i 75, do punktu nr 13367, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Goleniów

Obręb ewidencyjny nr 0018 - Łozienica, gmina Goleniów, arkusz mapy 1

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 609, leżącego na wschodnim brzegu rowu (działka nr 24), w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 116. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 115, 114 do punktu nr 113. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 612, położonego na wschodnim brzegu rowu. Z punktu nr 612 biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rowu w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 611, 610 do punktu nr 609, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 635 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 626. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 627, 628, 629 do punktu nr 630. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 639. Z punktu nr 639 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 638, 637, 636 do punktu nr 635, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 632 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 631. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 329, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 328, 340 do punktu nr 634. Z punktu nr 634 skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 633. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie równolegle do drogi asfaltowej (droga powiatowa Goleniów - Lubczyna) do punktu nr 345/k33, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkt nr 327 do punktu nr 632, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 642 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 643. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 644. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 645. Z punktu nr 645 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 642, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu nr 649 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 646. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 647. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 648. Z punktu nr 648 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 649, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu nr 571 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 715. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 716. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 570. Z punktu nr 570 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 571, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 712 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 676. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 677, 678 do punktu nr 679. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 713, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 706. W punkcie tym załamuje się na południowy wschód i biegnie do punktu nr 707, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim. Z punktu nr 707 biegnie przez punkty nr: 708, 711 do punktu nr 712, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 682 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 691, 687 do punktu nr 699. W punkcie tym załamuje się w stronę południowo-zachodnią i biegnie przez punkty nr: 700, 703 do punktu nr 704. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 685. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 684, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 690, 694 dochodzi do punktu nr 697. Z punktu nr 697 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 698 do punktu nr 695. W punkcie tym skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 236, gdzie skręca w stronę północno-wschodnią do punktu nr 682, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 763 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 751, 750, 754 do punktu nr 755. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 756. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 757, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 758. W punkcie tym załamuje się na północny zachód i biegnie przez punkty nr: 759, 760 do punktu nr 761, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 763, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 762 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 769, 768, do punktu nr 766. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 767. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 729, w którym skręca na południowy zachód do punktu nr 730. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 725, 727 do punktu nr 765, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 762, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Granica biegnie od punktu nr 771 w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 296 do punktu nr 772. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 773. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 605 do punktu nr 770. W punkcie nr 770 skręca w kierunku północnym do punktu nr 771, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Granica biegnie od punktu nr 672 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 671. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 338. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 330. Z punktu nr 330 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 672, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Granica biegnie od punktu nr 436 w kierunku wschodnim prostopadle do ul. Prostej, przez punkty nr: 937, 442, 942, 941 do punktu nr 435. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 441. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Prostej przez punkt nr 939 do punktu nr 806. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 807, w którym skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 808. W tym punkcie załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 809, skąd biegnie w kierunku południowym, równolegle do ul. Prostej, przez punkty nr: 914 i 915 do punktu nr 440. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 439. Z punktu nr 439 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 812, w którym załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 811. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 810, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 927, 933, 49, 934 do punktu nr 437. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 436, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1120, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1226/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1226/4 przez punkt nr 1119 do punktu nr 1118, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1226/4 do punktu nr 1117. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1226/2 do punktu nr 1041. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 880, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1226/2, równolegle do Kanału Jankowskiego, przez punkty nr: 854, 855, 856, 857, 858 i 859 do punktu nr 860. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1266/4 przez punkt nr 1042 do punktu nr 1120, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 878 w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy rowu przez punkty nr: 879 i 869 do punktu nr 861. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie równolegle do Kanału Jankowskiego przez punkty nr: 881 i 947 do punktu nr 1020. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż rowu do punktu nr 1021, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 948. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 954 i 949 do punktu nr 1019, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie równolegle do ul. Nadziei przez punkty nr: 1018, 1017 do punktu nr 878, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Granica biegnie od punktu nr 1063, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4/16, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 1087 do punktu nr 1088. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 1089, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 1090. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 170 i 177 do punktu nr 171, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1076. Tu załamuje się na południe i przez punkt nr 1077 dochodzi do punktu nr 422. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 423, 424 do punktu nr 425, położonego na granicy z działką nr 1222, stanowiącą drogę krajową nr E3. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 1091, 1092 i 1086 dochodzi do punktu nr 1078, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 1075. Stąd biegnie na południe do punktu nr 719, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 721, 722 i 718 dochodzi do punktu nr 717. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1080, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 1079. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1074, w którym załamuje się na południowy zachód, i przez punkt nr 1073 dochodzi do punktu nr 1072. W punkcie nr 1072 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1071, 1070, 1069 i 1068 do punktu nr 1067, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 1066. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1065, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 1064. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 1085, w którym załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 1084. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1083, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 1082. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu nr 1063, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 14

Granica biegnie od punktu nr 459, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 55/6, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 55/6 do punktu nr 460. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 55/6 i 55/5 przez punkt nr 457 do punktu nr 456. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 55/5 przez punkt nr 455 do punktu nr 454, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie granicami działek nr: 55/5 i 55/6 wzdłuż Kanału Jankowskiego przez punkt nr 458 do punktu nr 459, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zielona Góra

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 12, miasto Zielona Góra, arkusz mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 12406, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej krawędzi działki nr 191/29, stanowiącej jednocześnie południową krawędź działki nr 191/27, do punktu nr 120408. Tu zmienia kierunek na południowy i wzdłuż ulicy Słubickiej biegnie do punktu nr 120279. W tym punkcie skręca na zachód i dalej biegnie wzdłuż ulicy Gorzowskiej przez punkt nr 12278 do punktu nr 12405, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 191/29, stanowiącej jednocześnie wschodnią krawędź działki nr 191/28, i dochodzi do punktu nr 12406, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 120155 wschodnią stroną ulicy Poznańskiej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 120295, w którym skręca w kierunku wschodnim, i południową stroną ulicy Gorzowskiej biegnie przez punkty nr: 120294 i 120293 do punktu nr 120271. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 5473L i 120282 do punktu nr 120179. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Trasa Północna przez punkty nr: 120164, 120163, 120161, 120178, 120159 i 120157 do punktu nr 120155, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 120292 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 120085, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkty nr: 2076 i 120289 biegnie do punktu nr 5476L. W punkcie nr 5476L skręca na południe i przez punkty nr: 120188, 5475L i 5474L dochodzi do punktu nr 120272, położonego przy ulicy Gorzowskiej. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej strony ulicy Gorzowskiej do punktu nr 120292, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 120386, położonego przy ulicy Międzyrzeckiej, w kierunku północnym przez punkty nr: 120190 i 5483L do punktu nr 120380, położonego przy ulicy Słubickiej. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową stroną ulicy Słubickiej przez punkty nr: 120379 i 120378 do punktu nr 120297, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie zachodnią stroną ulicy Kostrzyńskiej przez punkty nr: 120296 i 120300 do punktu nr 120301. Stąd biegnie w kierunku zachodnim północną stroną ulicy Międzyrzeckiej do punktu nr 120386, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0055, miasto Zielona Góra, arkusz mapy 2

Obszar 1

Granica biegnie od północno-zachodniego narożnika działki nr 15/32, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 15/32 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 15/39. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 15/39 do północno-zachodniego narożnika działki nr 15/39. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim północną granicą działki nr 15/39 do północnego narożnika tej działki. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 15/39 do wschodniego narożnika tej działki. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 15/39 i 16/6 do zachodniego narożnika działki nr 16/6. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 16/6 do północno-zachodniego narożnika tej działki. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 16/6 do północno-wschodniego narożnika tej działki, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 16/6 do północno-zachodniego narożnika działki nr 31. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 31 do północno-wschodniego narożnika tej działki, gdzie załamuje się na południe, i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 17. Dalej biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 17 do najdalej na wschód wysuniętego narożnika tej działki, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnią granicą działki nr 17 do jej południowo-wschodniego narożnika. Następnie załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17 do północnego narożnika działki nr 102/3, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do wysuniętego najdalej na południe narożnika działki nr 17. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17 do północno-zachodniego narożnika działki nr 102/3, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 17 i 29/13 do południowego narożnika działki nr 29/13. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie południową stroną drogi (działka nr 29/13) do północno-wschodniego narożnika działki nr 18. Stąd biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 18 do południowo-wschodniego narożnika tej działki. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działki nr 18 do południowo-zachodniego narożnika tej działki. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 18 do jej północno-zachodniego narożnika. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działka nr 30) do wschodniego narożnika działki nr 15/32. Tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 15/32 do jej południowo-wschodniego narożnika. Stąd biegnie na zachód południową granicą działki nr 15/32 do jej południowo-zachodniego narożnika. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 15/32 do cieku wodnego, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie południową granicą działki nr 15/32 do jej zachodniego narożnika. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 15/32 do jej północno-zachodniego narożnika, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od zachodniego narożnika działki nr 12/20, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 12/20 do północno-zachodniego narożnika tej działki. Tu lekko załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 12/20, 12/25, 12/26, 12/27 i 12/28 do północnego narożnika działki nr 12/28. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 12/28 do północno-wschodniego narożnika tej działki. Następnie załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 12/28 do wschodniego narożnika tej działki. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 12/28, 12/27, 12/26, 12/25 i 12/20 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 12/20. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do zachodniego narożnika działki nr 12/20, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chodzież

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0007 - Podanin, gmina Chodzież, arkusz mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 262/6, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 14 dochodzi do punktu nr 15. Z punktu nr 15 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Z punktu nr 18 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 19, 1102, 20, 21, 22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Chodzież, arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 5806264, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1201/15 na styku z działką nr 1201/16, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1201/15 i 1201/14 przez punkty nr: 5806263, 5806262 i 5806261 do punktu nr 5806266, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 1201/14 dochodzi do punktu nr 5806265. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1201/14 do punktu nr 5806258, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1201/14, 1148/4, 1148/3, 1147/5 i 1147/6 przez punkty nr: 5806259, 1500295, 1500190, 1500189, 1500184, 1500018 i 1500183 do punktu nr 1500197. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1147/6 przez punkt nr 1500182 do punktu nr 5801052, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1147/6 i 1147/5 przez punkt nr 5801051 do punktu nr 5801050. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1148/3 do punktu nr 1500187, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1148/3, 1148/5, 1148/6, 1148/4 i 1201/15 przez punkty nr: 1500299, 1500300, 1500301 i 5806257 do punktu nr 5806264, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Poznań

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0002 - Główieniec, miasto Poznań

Obszar 1 - arkusze mapy: 14, 24, 25

Granica biegnie od punktu A, który jest punktem przecięcia granic drogi dojazdowej między punktami nr: 14-17-100 i 18-91 oraz linii biegnącej od punktu nr 18-90, przez teren Lasów Państwowych m. Poznania, w kierunku wschodnim do punktu nr 14-17-99, a następnie przez punkty nr: 14-17-70, 14-17-63, 14-17-72 do punktu nr 14-17-73. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 14-17-77, 25-20, 25-10 do punktu nr 25-83. Od tego punktu granica biegnie zachodnią stroną ulicy Smołdzinowskiej w kierunku południowym przez punkty nr: 25-84, 25-85, 25-86, 25-87, 25-88, 25-89, 25-90 do punktu nr 25-91. W punkcie nr 25-91 załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 25-57. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 25-58 dochodzi do punktu nr 25-59, położonego przy ulicy Warszawskiej. W punkcie nr 25-59 załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 25-64 biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej do punktu nr 24-27. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 24-21, gdzie po załamaniu w kierunku zachodnim biegnie przez punkty nr: 24-20, 24-19 do punktu nr 24-34, leżącego na skrzyżowaniu ulic Biłgorajskiej i Bałtyckiej. Od punktu nr 24-34 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż północno-wschodniej strony ulicy Bałtyckiej, przez punkty nr: 24-35, 24-4, 24-2, 14-17-65, 14-17-66 do punktu nr 14-17-35, usytuowanego przy drodze dojazdowej. W punkcie nr 14-17-35 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wschodnią stroną drogi dojazdowej przez punkty nr: 14-17-37, 14-17-8, 14-17-9 do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Uwaga:

Punkt A nie jest wniesiony do ewidencji gruntów, jest punktem orientacyjnym, wyznaczonym przez geodetę na potrzeby opisu granic tego obszaru.

Obszar 2 - arkusze mapy: 25, 26

Granica biegnie od punktu nr 25-69, zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Smołdzinowskiej i Główieniec, południową stroną ulicy Główieniec w kierunku wschodnim przez punkty nr: 25-64, 25-66, 25-68, 25-60, 25-73, 25-72, 25-27, 25-28, 26-28, 26-27, 26-74, 26-26, 26-25, 26-138 do punktu nr 26-135. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 26-136, graniczącego z ulicą Jaromińską. W punkcie nr 26-136 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Jaromińskiej przez punkty nr: 26-137, 26-24, 26-32, 26-84, 26-31, 26-30, 26-29, 25-23, 25-22 do punktu nr 25-21. Od tego punktu granica biegnie zachodnią stroną ulicy Jaromińskiej, w kierunku południowym przez punkty nr: 25-1181, 25-77, 25-78 do punktu nr 25-79. W punkcie nr 25-79 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej do punktu nr 25-80. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ulicy Smołdzinowskiej przez punkty nr: 25-81, 25-82, 25-33, 25-34, 25-62, 25-63 do punktu nr 25-69, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3 - arkusze mapy: 25, 26

Granica biegnie od punktu nr 25-75 południową stroną ulicy Jaromińskiej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 25-74, 26-39, 26-144, 26-50, 26-40, 26-49 do punktu nr 26-48. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną ulicy Poziomkowej przez punkty nr: 26-47, 26-46, 26-45, 26-42, 26-90, 26-89, 26-88, 26-151, 26-152, 26-87 do punktu nr 26-143. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej przez punkty nr: 26-85, 25-51, 25-13, 25-14, 25-15, 25-18 do punktu nr 25-10. W punkcie nr 25-10 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ulicy Jaromińskiej przez punkty nr: 25-11, 25-52, 25-76 do punktu nr 25-75, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 61 - Wilda, miasto Poznań

Obszar 1 - arkusz mapy 18-19

Granica biegnie od punktu nr 117/18-19 w kierunku północnym do punktu nr 152/18-19, łącząc istniejącą bramę wjazdową z narożnikiem budynku odlewni. Dalej biegnie wzdłuż ściany budynku odlewni przez punkty nr: 153/18-19 i 154/18-19 do punktu nr 155/18-19. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po ścianie budynku do punktu nr 156/18-19. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie ścianą budynku do punktu nr 157/18-19, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie po ścianie budynku do punktu nr 158/18-19. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie po ścianie budynku przez punkty nr: 159/18-19, 160/18-19 i 161/18-19 do punktu nr 162/18-19. W punkcie nr 162/18-19 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie ścianą budynku do punktu nr 163/18-19. Od punktu nr 163/18-19 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 164/18-19 i dalej, wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 165/18-19 i 311/18-19 do punktu A. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu B, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 318/18-19. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 319/18-19. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkt nr 328/18-19 do punktu C. Z punktu C biegnie wzdłuż bramy wjazdowej, załamując się nieznacznie w kierunku północno-wschodnim, do punktu D i dalej wzdłuż ogrodzenia dochodzi do punktu E. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 323/18-19. Dalej biegnie wzdłuż ściany budynku hali przez punkt nr 354/18-19 do punktu nr 334/18-19. W punkcie nr 334/18-19 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po ścianie budynku hali fabrycznej do punktu nr 339/18-19. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i na odcinku ok. 13 m biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkt nr 342/18-19 do punktu nr 340/18-19. W punkcie nr 340/18-19 załamuje się nieznacznie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 54/23. Dalej granica biegnie po trwałym ogrodzeniu betonowym, rozdzielającym zakład odlewni od ulicy 28 Czerwca 1956 r., w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 53/23, 52/23, 12/18-19, 55/23, 10/18-19, 171/18-19, 9/18-19, 8/18-19 do punktu nr 51/23. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po ogrodzeniu betonowym przez punkty nr: 118/18-19, 119/18-19 do punktu nr 117/18-19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

(skreślony)5)

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0006 - Żegrze, miasto Poznań

Obszar 1 - arkusze mapy: 25, 26

Granica biegnie od punktu nr 6.1117, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/4, krawędzią skarpy, w kierunku południowym przez punkty nr: 6.1102, 6.5279, 6.1103, 1.1164, 1.1165 do punktu nr 1.1166. Na odcinkach od punktu nr 1.1164 do punktu nr 1.1165 i od punktu nr 1.1165 do punktu nr 1.1166 stanowi granicę obrębów Starołęka i Żegrze. Od punktu nr 1.1166 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 6.1020, 6.5728, 6.1019, 6.1004, 6.1013, 6.1012, 6.1017 do punktu nr 6.1016, stanowiąc granicę terenów kolejowych. Od punktu nr 6.1016 biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 6.2827 do punktu nr 6.1024, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 6.3109. Od punktu nr 6.3109 biegnie w kierunku północno-wschodnim, równolegle do toru kolejowego przez punkty nr: 6.3097, 6.3099, 6.3100, 6.3101, 6.3102, 6.3104, 6.3139, 6.3232, 6.1116 do punktu nr 6.1096. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 6.1119 i 6.1120 do punktu nr 6.1117, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 - arkusze mapy: 17, 19, 20, 21, 23, 25

Granica biegnie od punktu nr 6.2810, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/2, w kierunku północnym wzdłuż ulicy Sarbinowskiej do punktu nr 6.861, przechodząc przez punkty nr: 6.2802, 6.2801, 6.2789, 6.5373, 6.2790, 6.874. W punkcie nr 6.861 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 6.898, 6.907 do punktu nr 6.906. Dalej biegnie równolegle do trwałego ogrodzenia, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 6.905, 6.904 do punktu nr 6.863. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 6.857, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przecinając ulicę Sarbinowską dochodzi do punktu nr 6.856. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6.868, 6.869 do punktu nr 6.5261. Od punktu nr 6.5261 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 6.833, 6.870, 6.912 do punktu nr 6.2757. W punkcie nr 6.2757 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 6.910 do punktu nr 6.909, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6.2835. Od punktu nr 6.2835 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 6.2836, 6.2837, 6.2848 i, załamując się w punkcie nr 6.2849, dochodzi do punktu nr 6.2847, po czym zmienia kierunek na wschodni i, przechodząc przez punkt nr 6.5729, dochodzi do punktu nr 6.1029. W punkcie nr 6.1029 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 6.1027, 6.1028 do punktu nr 6.1055, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6.1077. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 6.3093, po czym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 6.3124. W punkcie nr 6.3124 zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 6.1085 do punktu nr 6.1026. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 6.3038. Od punktu nr 6.3038 biegnie krawędzią skarpy przez punkty nr: 6.2855, 6.2824, 6.2850, 6.2852, 6.2819 do punktu nr 6.5584, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie równolegle do toru kolejowego, a następnie zmienia kierunek na wschodni i, przecinając tory kolejowe, dochodzi do punktu nr 6.2817. W punkcie nr 6.2817 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie krawędzią skarpy równolegle do torów kolejowych, przechodząc przez punkty nr: 6.2820, 6.2851, 6.2844, 6.2825 do punktu nr 6.2854. W punkcie nr 6.2854 załamuje się w kierunku wschodnim i, przechodząc przez punkt nr 6.1038, dochodzi do punktu nr 6.2853, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie równolegle do torów kolejowych wzdłuż krawędzi skarpy przez punkty nr: 6.2834, 6.2823, 6.966 do punktu nr 6.5269. W punkcie nr 6.5269 granica przecina tory kolejowe i przez punkty nr: 6.1002, 6.2812 dochodzi do punktu nr 6.969. Z punktu nr 6.969 biegnie krawędzią skarpy w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do torów kolejowych, przez punkt nr 6.968 do punktu nr 6.972. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 6.991, gdzie przecina ulicę Garaszewo, i dochodzi do punktu nr 6.955, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 6.949. Tu zmienia kierunek na zachodni i przez punkty nr: 6.957, 6.5583 dochodzi do punktu nr 6.2798. Między punktami nr 6.5583 i nr 6.2798 znajdują się tory kolejowe. Z punktu nr 6.2798 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 6.2777 do punktu nr 6.2799. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 6.923, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 6.959. W punkcie nr 6.959 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 6.5371 do punktu nr 6.2780, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 6.2781 do punktu nr 6.2808. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 6.2809 do punktu nr 6.2810, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0001 Główna, miasto Poznań, arkusze mapy: 05 i 07

Granica biegnie od punktu nr 3837, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 4/10, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/9 do punktu nr 8323. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 4/4 do punktu nr 337, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/4 przez punkt nr 3845 do punktu nr 3846. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 6 i 22/3 południową stroną toru kolejowego przez punkt nr 9004 do punktu nr 351. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż północnych granic działek nr: 7 i 10 przez punkty nr: 8986, 8987, 8990, 8991 i 8994 do punktu nr 8997. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 8998, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 8999. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 9000, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 10, 8 i 11/1 przez punkty nr: 3673, 3682, 3676, 3678, 3671 i 3667 do punktu nr 3666. Dalej biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 11/2 i 12/4 przez punkty nr: 3665, 3663, 7671, 81 i 80 do punktu nr 83. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 12/4 przez punkty nr: 8075, 7479, 104, 105, 106, 107, 108, 7480, 109, 110, 94, 95, 7477 i 96 do punktu nr 97. Tu skręca na północ i biegnie prostopadle do torów kolejowych wzdłuż południowej granicy działki nr 12/4 przez punkty nr: 98, 99, 3691, 3692 i 3693 do punktu nr 3835. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż północnej granicy działki nr 4/11 przez punkty nr: 346 i 3836 do punktu nr 3837, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czerwieńsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Czerwieńsk, arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 9264 w kierunku południowym, wzdłuż północnej krawędzi działki nr 249/2, przez punkty nr: 9265, 9266, 9267 do punktu nr 8900. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego przy drodze gruntowej nr 238, przechodzi przez punkt nr 19799 i dochodzi do punktu nr 12072. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu nr 19798, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dalej biegnie przez punkty nr: 19800, 20060, 20298 do punktu nr 19801. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 19802, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 19795. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 9268, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 9264, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Czerwieńsk, arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 19797 w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia wschodniej krawędzi działki nr 249/8, przez punkty nr: 11481, 20051 do punktu nr 20224. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 20223, 20222, 20021, 20052, 20053, 20054 do punktu nr 20295. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 20296. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż oddalonej o ok. 0,8 m ściany bocznej magazynu do punktu nr 20297. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 20061 do punktu nr 19797, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1 Czerwieńsk, gmina Czerwieńsk, arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 11481, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 121/8 w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 121/8 do punktu nr 11473, gdzie skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 121/8 i 121/5 przez punkt nr 540121000 dochodzi do punktu nr 11472. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 121/5 i 121/6 przez punkt nr 540121001 do punktu nr 11471, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 121/6 do punktu nr 540121002. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 20999, gdzie skręca na południe i dochodzi do punktu nr 20102. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 20101, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 20100. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu nr 540121004, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 540121003. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 121/6 i 119 przez punkt nr 11470 do punktu nr 11462, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 119 przez punkty nr: 11424 i 11423 do punktu nr 11422. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 121/6, 121/4 i 121/3 przez punkty nr: 11421, 540120999, 540120995 i 11420 do punktu nr 11419. W punkcie tym skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 121/3 i 121/8 przez punkt nr 540120994 do punktu nr 11482, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 121/8 przez punkty nr: 12072, 19798 i 19797 do punktu nr 11481, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obszar 1

(skreślony)6)

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 1 Czerwieńsk, gmina Czerwieńsk, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 11461, położonego w zachodnim narożniku działki nr 118, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 118 i 115 przez punkty nr: 11493, 11491, 11489, 11487 i 11442 do punktu nr 11443. W punkcie tym skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 115 przez punkty nr: 11444, 11445 i 11446 do punktu nr 11447, gdzie skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 11448 i 7840 do punktu nr 11440, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 115. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 115 i 118 przez punkt nr 11441 do punktu nr 11562, gdzie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 11427. W punkcie tym skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 118 do punktu nr 11426, gdzie skręca na północny zachód i przez punkt nr 11425 dochodzi do punktu nr 11461, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Swarzędz

Obręb ewidencyjny nr 0006 - Jasin, gmina Swarzędz, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 2-0100031, wzdłuż południowej krawędzi toru kolejowego Poznań - Warszawa, w kierunku wschodnim przez punkt nr 2-0100030 do punktu nr 2-0100027. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2-0100023, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, do punktu nr 2-0100022, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 2-0100021. Od tego punktu biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2-0100024, 2-0100020, 2-0100019, 2-0100018 do punktu nr 2-0100017. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 2-0100016 do punktu nr 2-0100015. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 2-0100014 do punktu nr 2-0100013. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową krawędzią toru kolejowego Poznań - Warszawa przez punkty nr: 2-0100025, 2-0100054, 2-0100073, 2-0100071, 2-0100068, 2-0100092, 2-0102272, 2-0100089, 2-0100083, 2-0100082, 2-0100079, 2-0100085, 2-0100084, 2-0200612, 2-0200605, 2-0200604, 2-0200609, 2-0200608, 2-0200594, 2-0200585, 2-0200554 do punktu nr 2-0200535. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 2-0200539, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dalej biegnie przez punkty nr: 2-0200524, 2-0200522, 2-0200513, 2-0200499 do punktu nr 2-0200489. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2-0200481, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 2-0200477. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 2-0200486. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2-0200461, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dalej biegnie przez punkt nr 2-0200389 do punktu nr 2-0200269. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej przez punkty nr: 2-0200268, 2-0200264, 2-0200266, 2-0200270, 2-0200275, 2-0200276, 2-0200281, 2-0200312, 2-0200315, 2-0200334, 2-0200375 do punktu nr 2-0200377. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2-0200403. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2-0200412, gdzie skręca w kierunku południowym do punktu nr 2-0200384. Stąd biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej w kierunku zachodnim do punktu nr 2-0200378. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 2-0200416. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-0200420 do punktu nr 2-0200424, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 2-0200406. W tym punkcie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 2-0200407, 2-0200408 dochodzi do punktu nr 2-0200409. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2-0200414, 2-0200422 do punktu nr 2-0200438. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 2-0200413, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i przez punkt nr 2-0200450 dochodzi do punktu nr 2-0200453. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-0200448 do punktu nr 2-0200402. Od tego punktu biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2-0200405, 2-0200411, 2-0200417 do punktu nr 2-0200428. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 2-0200467, 2-0200565 dochodzi do punktu nr 2-0200581. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 2-0200644, 2-0200672 dochodzi do punktu nr 2-0200691, gdzie skręca w kierunku północnym, i przez punkt nr 2-0200749 dochodzi do punktu nr 2-0100031, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Police

(skreślona)

Podstrefa Międzyrzecz

Kompleks 17)

Obręb ewidencyjny Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 5541 w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż działki nr 427/34 stanowiącej drogę, przez punkt nr 5566 do punktu nr 5635, wyznaczającego koniec drogi. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 5700. W punkcie nr 5700 skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 5701, 5702, 5703, wyznaczające granice wewnętrzne działek nr: 427/12, 427/15, 427/16, 427/19, do punktu nr 5707. W punkcie nr 5707 skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 5708, w którym załamuje się w kierunku północnym, i przez punkty nr: 5652, 5653 dochodzi do punktu nr 5654. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkt nr 5705 dochodzi do punktu nr 217.2-210. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż rowu (działka nr 42) przez punkty nr: 5547 i 5546 do punktu nr 217.2-209. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 217.2-208, 217.2-207, 217.2-206, 217.2-205, 5545, 5544 do punktu nr 212-2069, znajdującego się na łączeniu rowu 42 z rowem 45. W punkcie nr 212-2069 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem rowu 45 przez punkty nr: 217.2-204, 217.2-203, 5543, 217.2-202, 212-2068, 217.2-201, 5542, 217.2-200, 217.2-199, 212-2067, 217.2-198 do punktu nr 5541, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 28)

Obręb ewidencyjny nr 0002 Międzyrzecz - 2, gmina Międzyrzecz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr J.4-537, położonego w północnym narożniku działki nr 24/14, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr: J.4-541 i J.4-257 do punktu nr J.4-539. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 24/10 do punktu nr 2-29786. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 24/13 biegnie do punktu nr 2-29785, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkty nr: 2-29784, 2-24021, 2-30171 i 2-24020 do punktu nr 2-29810, stanowiącego południowy narożnik działki nr 24/12. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 2-29809, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 2-29808. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 2-29807, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 2-29806, stanowiącego południowy narożnik działki nr 24/15. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 2-29805, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż ul. Rokitniańskiej przez punkt nr 2-29804 do punktu nr 2-29803. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 24/15 i 24/11 przez punkty nr: 2-30172, 2-29802, 2-29801, 2-29800 i 2-29799 do punktu nr 2-29798. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2-30167, 2-29797, 2-29796 i 2-29795 do punktu nr 2-29794, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty nr: 2-29793, 2-30166 i 2-29792 do punktu nr 2-29791. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 2-29790 do punktu nr 2-29789, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 24/9 i 24/14 przez punkty nr: 2-30177 i 2-29788 do punktu nr 2-29787. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Rokitniańskiej do punktu nr J.4-537, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 24/3 od punktu nr J.4-540, położonego w północnym narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: J.4-258 i J.4-259 do punktu nr J.4-260. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-24022 do punktu nr 2-29783. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt nr 2-29782 do punktu nr 2-29781, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu nr J.4-540, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 26/6 od punktu nr 2-29983, położonego w północnym narożniku tej działki, w kierunku południowym do punktu nr J.4-262. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr J.4-263. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 2-29994, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty nr: 2-29995, 2-29980, 2-29981 i 2-2982 do punktu nr 2-29983, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lubsko

Obręb ewidencyjny Górzyn, gmina Lubsko, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 915 w kierunku południowym, wzdłuż działki nr 1078 stanowiącej drogę wojewódzką nr 287 Lubsko - Krosno Odrzańskie, przez punkty nr: 916, 917 i 918 do punktu nr 4002. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 7787, 7786, 4009, 4010, 4011, 4012 i 4013 wyznaczające południowe granice działek nr 565 i 640/1 do punktu nr 4014. Z punktu nr 4014 biegnie na północ wzdłuż drogi gminnej Górzyn - Raszyn, oznaczonej jako działka nr 1075, przez punkt nr 942 do punktu nr 943. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i dalej biegnie przez punkty nr: 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955 i 956 do punktu nr 915, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sulęcin

Obręby ewidencyjne nr: 0046 - Sulęcin I i 0054 - Żubrów, gmina Sulęcin

Granica biegnie od punktu nr 10347, stanowiącego południowy narożnik działki nr 17/1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 17/1, 1/2 i 346/2 przez punkty nr: 10322, 10323, 10324, 10325 i 15023 do punktu nr 2368. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 346/2 do punktu nr 2369, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 346/2 i 1/2 przez punkty nr: 2096 i 2370 do punktu nr 225. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 17/2 i 17/5 przez punkty nr: 10308, 10307, 4008, 10306, 10305, 230, 10304 i 10303 do punktu nr 10302. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 17/5 do punktu nr 10321, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 17/5 przez punkty nr: 10320, 10319 i 10318 do punktu nr 10317. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 17/5, 17/3 i 17/4 przez punkty nr: 232, 10316 i 10315 do punktu nr 10314. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż działki nr 17/4 do punktu nr 10313, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 17/1 do punktu nr 10354. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 17/1 przez punkty nr: 4016, 10353, 10352, 10351, 4017, 10350, 10349 i 4018 do punktu nr 10347, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzelce Krajeńskie

(skreślona)

Podstrefa Rzepin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 257 miasto Rzepin, gmina Rzepin, arkusz mapy 01

Granica biegnie od punktu nr 15068, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 916/5, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 15069, 15070, 15071 i 15072 do punktu nr 16444, następnie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 16443. Dalej zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 15034, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 19848. W punkcie tym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/3 do punktu nr 19847. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego do punktu nr 15021, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 15036. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 15037, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/6 do punktu nr 15020. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i, biegnąc wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego, dochodzi do punktu nr 15019, gdzie zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 19846, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 35/6. W punkcie nr 19846 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 19845, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 35/5, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/5 do punktu nr 19843, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego przez punkt nr 15016 do punktu nr 17362. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i dalej biegnie przez punkt nr 17363 do punktu nr 17072, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 37/8. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 37/8 przez punkty nr: 17071 i 17070 do punktu nr 15074, a następnie biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 916/5 przez punkt nr 20862 do punktu nr 15068, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 10 Gajec, gmina Rzepin

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 10-972, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 36/12, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 36/12 i 36/16 przez punkt nr 10-973 do punktu nr 10-890. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 10-893, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/16 do punktu nr 10-944. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 36/16 do punktu nr 10-960, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/15 do punktu nr 10-959. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/15 do punktu nr 10-145. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/15 do punktu nr 10-146, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 36/15 i 36/12 przez punkt nr 10-147 do punktu nr 10-148, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 36/12 dochodzi do punktu nr 10-149. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/12 przez punkt nr 10-971 do punktu nr 10-972, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 36/14 od punktu nr 10-889, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku wschodnim przez punkt nr 10-554 do punktu nr 10-569. Tu załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 10-1416 biegnie do punktu nr 10-1415, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 10-141. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 10-140, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 10-139. Stąd biegnie na północ do punktu nr 10-888, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 10-889, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gryfino

Obręb ewidencyjny 0014 - Gardno, gmina Gryfino, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 19823, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 72/2, zewnętrzną krawędzią drogi gruntowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 19821, 19818, 19817, 19815, 19989, 19813, 19811, 19810, 19990, 19808, 19991, 19806, 19803, 19801, 19800, 19797, 19993, 19796 do punktu nr 19520. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 19530, 19531, 19542, 19543, 19562 do punktu nr 64, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 72/5. W punkcie nr 64 granica załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 114, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 123 do punktu nr 124. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 113 do punktu nr 78. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 66, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 61. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 60, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu nr 53, po czym zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 54. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 46, 40, 33, 23, 19, 17, 15, 11 i 9 położone po południowej stronie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 120 do punktu nr 19823, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowy Tomyśl

Obręby ewidencyjne nr: 0001 - Nowy Tomyśl, 0010 - Paproć, gmina Nowy Tomyśl, arkusze mapy: 3, 9 i 13

Granica biegnie od punktu nr 300140 wzdłuż północnych granic działek nr: 462/2 i 1355/15 w kierunku wschodnim przez punkt nr 1500090 do punktu nr 9742, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 9743. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 9741, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1355/15, 1355/14 i 1355/11 przez punkty nr: 9499, 9406 i 9405 do punktu nr 9470. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1355/11 do punktu nr 9697. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1355/12 do punktu nr 9696. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 9526 i 9402 wzdłuż południowych granic działek nr: 1355/12 i 1355/5 do punktu nr 300251. Tu skręca na południe i biegnie przez punkt nr 300266 do punktu nr 300305, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 460 przez punkty nr: 300430, 300429 i 300428 do punktu nr 300427. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 460, 461/1 i 462/2 przez punkty nr: 300431, 300432 i 300441 do punktu nr 300140, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Buk

Obręb ewidencyjny nr 0006 - Niepruszewo, gmina Buk, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 200597 w kierunku wschodnim wzdłuż działki nr 300/6, stanowiącej drogę, przez punkty nr: 200599, 200619 i 200637 do punktu nr 200641. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 200639, gdzie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 301/23 do punktu nr 101. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 102 i 103 do punktu nr 104, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 301/16, stanowiącej drogę, do punktu nr 200589. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 200597, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Przemęt

Obręb ewidencyjny nr 302901_2.0011 - Mochy, gmina Przemęt, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1004 w kierunku zachodnim wzdłuż drogi powiatowej nr 3820 Mochy-Śmigiel (działka nr 351) przez punkty nr: 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 i 1010 do punktu nr 1011. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działki nr 298) do punktu nr 1012. W punkcie tym skręca na wschód i biegnie południowymi granicami działek nr: 299, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 316/1, 317 i 318 przez punkty nr: 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 i 1019 do punktu nr 1020. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 332 do punktu nr 1004, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skwierzyna

Obręb ewidencyjny nr 0003 Skwierzyna, obszar miejski Skwierzyna, arkusz mapy 411.432.01

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 3-3017 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3-6634. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-6633. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 3-6631 i 3-6630 dochodzi do punktu nr 3-6629. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3-6628. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 3-6627, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 3-6625 dochodzi do punktu nr 3-6626. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3-2998, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 3-3000. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Międzyrzeckiej przez punkt nr 3-6621 do punktu nr 3-3001. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 495 przez punkty nr: 3-3005, 3-3006, 3-3009, 3-3010, 3-6615, 3-3013 i 3-3014 do punktu nr 3-3017, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 3-2915 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż drogi nr 498 przez punkty nr: 3-2914, 3-6645, 3-6644 do punktu nr 3-2913. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Międzyrzeckiej przez punkty nr: 3-6651, 3-6652 i 3-2926 do punktu nr 3-2927. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 3-6655, 3-2925 dochodzi do punktu nr 3-48687, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 3-48685. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 3-2921 dochodzi do punktu nr 3-2918. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 3-6637, 3-6636, 3-48683, 3-6635 dochodzi do punktu nr 3-2915, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krobia

(skreślona)

Podstrefa Stęszew

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0015 - Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 33, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działki nr 612/9 przez punkt nr 400499 do punktu nr 400498. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 400291. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 400283 do punktu nr 400497. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 400500, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 400501. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 400486, 400487 i 400488 do punktu nr 400489. W tym punkcie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 400490, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 400491. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 36, w którym załamuje się na południowy zachód, i przez punkty nr: 35 i 34 dochodzi do punktu nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0015 - Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 448/20 od punktu nr 200120, położonego u zbiegu ulic: Poznańskiej i Towarowej, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 200119, 200118, 200117, 200116, 200115, 200114, 200113 i 300009 do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 12, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 11. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 13, gdzie skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr: 300382, 300380, 300378, 300377, 300375, 300371, 300369, 300367, 300365, 300363, 300361, 300353 i 300350 do punktu nr 300343. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 300344 dochodzi do punktu nr 300356. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 300349, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 300354. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 300351 do punktu nr 300347, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Towarowej do punktu nr 200120, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0015 - Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 400570, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 462/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 462/5, 462/6, 462/7 i 462/8 przez punkty nr: 400573, 400571 i 400586 do punktu nr 400585. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 462/8 do punktu nr 400581, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkt nr 400582 do punktu nr 400576. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż drogi (działka nr 463) granicami działek nr: 462/8 i 462/7 przez punkty nr: 400575, 400574 i 8 do punktu nr 300204. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 462/2 do punktu nr 300208, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 300214. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 462/2 do punktu nr 300210, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 463) przez punkt nr 400569 do punktu nr 300227. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 462/5 przez punkty nr: 300234, 300238, 300240, 300241, 300246 i 300252 do punktu nr 400570, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0015 - Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 462/11 od punktu nr 400587, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 400588. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 400589, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 400590 dochodzi do punktu nr 400591. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 4. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 400579 do punktu nr 400587, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0015 - Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 451/7 od punktu nr 300019, położonego w najdalej wysuniętym na zachód narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 300020-300032 do punktu nr 300084. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 300083. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 300506, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 300500. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 300496 do punktu nr 300492. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 300019, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wronki

(skreślona)

Podstrefa Dobiegniew

Obręb ewidencyjny nr 0013 - Dobiegniew, gmina Dobiegniew, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 13.1-202 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 13.1-218, 13.1-253, 13.1-252 i 13.1-251 do punktu nr 13.1-201. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 13.1-240 dochodzi do punktu nr 13.1-128. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 13.1-127, 13.1-126, 13.1-249, 13.1-125 i 13.1-219 do punktu nr 13.1-124. Tu załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 13.1-123, 13.1-122 i 13.1-121 dochodzi do punktu nr 13.1-206. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 13.1-207, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 13.1-204. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 13.1-202, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kożuchów

Obręb ewidencyjny nr 0011 - Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 15112486 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych krawędzi działek nr: 1192/20, 1192/21, 1192/22, 1192/3, 1192/5 i 1192/6 przez punkty nr: 15111789, 15112174, 15112488, 15111790, 15111914, 15111913, 15111791, 15111918, 15111792 i 15111916 do punktu nr 15111926, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wschodnią krawędzią działki nr 1192/6 przez punkty nr: 15111925, 15111924, 15111923, 15111922 i 15111921 do punktu nr 15111927. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 15111929, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 95. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 15111919, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie północną krawędzią działki nr 1192/18 (teren oczyszczalni ścieków) przez punkty nr: 15111920, 15111945, 15111948, 15111944, 15111947, 15111943 i 15112187 do punktu nr 15111939. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki 1192/9 przez punkt nr 15112189 do punktu nr 15111893. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 15111892, 15111891, 15111890, 15111889, 15111888, 15111887, 15111886 i 15111885 do punktu nr 15111884. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1192/3 i 1192/24 przez punkt nr 15111902 do punktu nr 15111883, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 15112494. Stąd biegnie na zachód wzdłuż drogi przez punkt nr 15111896 do punktu nr 15111895. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 przez punkt nr 15111261 do punktu nr 15111915. Stąd biegnie na wschód przez punkt nr 15111897 do punktu nr 15111900, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 15112486, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Białogard

Obręb ewidencyjny nr 004 - Białogard, miasto Białogard, arkusz mapy 61

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 168 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 157, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 158. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 22/3 przez punkty nr: 162, 154 i 152 do punktu nr 11. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 15, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 16/2 przez punkty nr: 14, 32, 29, 28, 27 i 34 do punktu nr 25. Tu załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 22, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 4 do punktu nr 118. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 193, 194, 120, 195, 198, 122, 197 i 123 do punktu nr 132. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 168, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego przy przecięciu rowu oznaczonego jako działka nr 22/1 z drogą oznaczoną jako działka nr 16/2, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 6009, 160, 141 do punktu nr 115. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 4 przez punkt nr 21 do punktu nr 24. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 16/2 przez punkty nr: 35, 19, 33 i 12 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kargowa

Obręb ewidencyjny nr 0001-Kargowa, gmina Kargowa, arkusz mapy 10

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1324/8 od punktu nr 9347, położonego u zbiegu ulic: Strzeleckiej i Sportowej, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Sportowej do punktu nr 8033. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 8032, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 8031 dochodzi do punktu nr 8030. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 9351 i 9350 do punktu nr 9349, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 9348. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 9347, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łobez

Obręb ewidencyjny nr 0003, gmina Łobez, arkusz mapy 2

Kompleks 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1801/3 od punktu nr 6610, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 6704, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 148, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 6703. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 6702, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 6701. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 6700, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 6728. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 6606, 6607 i 6608 dochodzi do punktu nr 6609. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6610, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 6705, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 1801/4, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 6611 i 6612 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 148 do punktu nr 6731, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 190/13, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 6730. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 6729 i 6711, zlokalizowane na południowo-wschodniej granicy działki nr 190/13, do punktu nr 6710, stanowiącego południowy narożnik działki nr 1801/4, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 6709. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 1801/4 do punktu nr 6708, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 6707. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej krawędzi działki nr 1801/4 do punktu nr 6706, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 6705, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1801/7 od punktu nr 6721 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 6720, wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 1801/9), gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 6719. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 6718, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 6717. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt nr 6574 do punktu nr 6727. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 6596, 6590 i 6589 dochodzi do punktu nr 6721, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wronki

Obręb ewidencyjny nr 0001-Wronki, gmina Wronki, arkusze mapy: 12, 13 i 21

Granica biegnie od punktu nr 1200766, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1442, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Mickiewicza, przez punkty nr: 1200001, 1300067 i 1300068 do punktu nr 1300069. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1300064, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 1300060 i 1300059 do punktu nr 1300057. Stąd biegnie na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1729/2 i 1736 przez punkty nr: 1300053, 1300052, 1300048, 1300046 i 1300038 do punktu nr 1300031, położonego u zbiegu granic działek nr: 1729/2, 1730 i 1731. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie brzegiem rowu przez punkty nr: 1300032, 1300034, 1300035, 1300037, 1300039, 1300040, 1300041, 1300042 i 1300043 do punktu nr 1300605, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 1200860. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 2100284, 2100282, 2100279, 2100278 i 2100274 do punktu nr 2100263, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 2100262, 2100259, 2100257, 2100255, 2100254, 2100252, 2100251, 2100249, 2100248 dochodzi do punktu nr 2100246. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 2100261, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 1200045. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 1200046, 1200047 i 1200048 do punktu nr 1200049, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1442, przez punkty nr: 1200050, 1200608, 1200719, 1200734, 100586 i 1200765 do punktu nr 1200766, od którego rozpoczęto opis.

Do obszaru podstrefy Wronki nie wchodzi działka nr 1729/1 o powierzchni 0,1102 ha, zlokalizowana wewnątrz działki nr 1729/2.

Podstrefa Nowogard

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0022 Miętno, gmina Nowogard, arkusz mapy 4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 411/27 od punktu nr 962, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 963 do punktu nr 964. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 980 do punktu nr 981. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt nr 2303 do punktu nr 2302. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt nr 2301 do punktu nr 962, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0022 Miętno, gmina Nowogard, arkusz mapy 4

Obręb ewidencyjny nr 0029 Wojcieszyn, gmina Nowogard, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 2306, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 411/29, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 411/29, 40/5 i 40/6 przez punkty nr: 2307, 841 i 840 do punktu nr 839. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 838. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 40/6 przez punkt nr 612 do punktu nr 527. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/6, 40/5 i 411/29 przez punkty nr: 526, 842, 2142 i 2130 do punktu nr 2131. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 411/29 przez punkty nr: 2094, 2304 i 2305 do punktu nr 2306, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pełczyce

Obręb ewidencyjny nr 009 Pełczyce, gmina Pełczyce, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 009-348, stanowiącego północny narożnik działki nr 338/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 338/8 przez punkt nr 009-145 do punktu nr 009-162. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 338/8 i 338/5 przez punkt nr 009-3491 do punktu nr 009-5563. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 338/11 i 338/9 przez punkt nr 009-74223 do punktu nr 009-356. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi (działka nr 338/9) przez punkty nr: 009-74221 i 009-4836 do punktu nr: 009-355. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i nadal biegnie wzdłuż drogi (działka nr 338/9) do punktu nr 009-354. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż drogi (działka nr 338/9) przez punkty nr: 009-217, 009-215, 009-206, 009-205 i 009-204 do punktu nr 009-3406. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 338/9 i 338/11 przez punkt nr 009-74231 do punktu nr 009-3405. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 009-3400. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 338/11 przez punkty nr: 009-3404 i 009-3403 do punktu nr 009-2713. Dalej biegnie wzdłuż granicy działki nr 338/11 przez punkty nr: 009-2714 i 009-2715 do punktu nr 009-5673. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 412/9 przez punkt nr 221018 do punktu nr 009-352. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 412/9 przez punkty nr: 009-3223 i 009-3224 do punktu nr 009-5674. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 412/9 do punktu nr 009-5671, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 412/9 do punktu nr 009-5673, położonego u zbiegu granic działek nr: 412/11, 412/9, 338/12 i 338/11. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 338/11 i 338/5 przez punkty nr: 009-5116, 009-3493 i 221017 do punktu nr 009-351. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 338/5 przez punkty nr: 009-350, 221016, 221015 i 221014 do punktu nr 009-349. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 338/5 do punktu nr 221013. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 338/5 i 338/8 przez punkty nr: 009-3490 i 221012 do punktu nr 009-348, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczecin

Obręb ewidencyjny nr 3058, nad Odrą 58, miasto Szczecin, arkusz mapy 3058

Granica biegnie od punktu nr 2, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/11, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty nr: 18, 19 i 20 do punktu nr 21. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 2/11 do punktu nr 22, gdzie skręca na wschód, i przez punkty nr: 23 i 24 dochodzi do punktu nr 25. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 2/11 i 2/13 przez punkty nr: 26, 27, 28, 154, 155, 156, 157, 7436, 158, 7437, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 179, 165, 166, 167, 178, 7438, 7439, 168, 169, 170, 7440, 7441, 171, 172, 173, 174, 175, 176 i 177 i do punktu nr 7442. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2/13 przez punkty nr: 2146 i 2 do punktu nr 9038. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 2/13 do punktu nr 39, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 38. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 37 i 36 do punktu nr 35, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 33, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 32 dochodzi do punktu nr 31. Tu skręca na zachód i biegnie granicą działki nr 2/13 do punktu nr 30, gdzie skręca na północny zachód, i wzdłuż granic działek nr: 2/13 i 2/11 przez punkty nr: 29, 40, 4 i 3 dochodzi do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dębno

Obręb ewidencyjny 0007-Dębno 7, gmina Dębno, arkusz mapy 21

Granica biegnie od punktu nr 710, położonego u zbiegu granic działek nr: 45/32, 45/46 i 44, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127 przez punkt nr 799 do punktu nr 798, położonego u zbiegu granic działek nr: 45/32, 45/16 i 44. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie skrajem drogi (działka nr 45/16) wzdłuż granic działek nr: 45/32, 45/31 i 45/30 przez punkty nr: 797 i 796 do punktu nr 795, położonego u zbiegu działek nr: 45/30 i 45/29. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 794, położonego u zbiegu granic działek nr: 45/28, 45/29 i 45/16. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 45/29 do punktu nr 803. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 709, położonego u zbiegu granic działek nr: 45/29, 45/6 i 45/45, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 45/29, 45/30, 45/31 i 45/32 przez punkty nr: 802, 876, 801 i 800 do punktu nr 710, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kamień Pomorski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0021 Miłachowo, gmina Kamień Pomorski, arkusz mapy 5.211.19.1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 4/4 od punktu nr 733, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż linii kolejowej relacji Kamień Pomorski - Wysoka Kamieńska przez punkty nr: 428, 429, 430 i 431 do punktu nr 3587, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/4, 5, 108 i 290. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 5518. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi (działka nr 4/3) przez punkty nr: 710 i 711 do punktu nr 722, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 724 dochodzi do punktu nr 734. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 733, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0021 Miłachowo, gmina Kamień Pomorski, arkusz mapy 5.211.19.1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 4/5 od punktu nr 1920, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 4/5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż linii kolejowej relacji Kamień Pomorski - Wysoka Kamieńska przez punkty nr: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 i 427 do punktu nr 736, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 735. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 4/3) do punktu nr 727. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 728. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 732 do punktu nr 2369. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 1915 do punktu nr 1920, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0021 Miłachowo, gmina Kamień Pomorski, arkusze mapy: 5.211.19.1 i 5.212.19.3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 4/6 od punktu nr 720, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działka nr 4/3) przez punkty nr: 709 i 708 do punktu nr 4316. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 5517, 4315 i 4314 do nr 3004. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 573, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 574. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi (działka nr 3) do punktu nr 699, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 700. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 721, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 720, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Śmigiel

Obręb ewidencyjny nr 0020, Przysieka Polska, gmina Śmigiel, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 100299, położonego u zbiegu działek nr: 213/10, 213/15 i 213/16, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 100298 do punktu nr 100297. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 213/18, 418/12 i 418/13 przez punkty nr: 100229 i 100294 do punktu nr 100230, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 418/13. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 418/13 do punktu nr 100231, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 418/6 i 418/14 przez punkt nr 100280 do punktu nr 100232. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 418/14 przez punkty nr: 100233 i 100234 do punktu nr 100235, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 418/14. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 418/14, 418/8, 418/13 i 418/9 przez punkty nr: 100283, 100239, 100287 i 100288 do punktu nr 100240. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 100241, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 418/9 i 418/10 przez punkty nr: 100241, 100242, 100243, 100244 i 100245 do punktu nr 100246. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 418/10 do punktu nr 100247, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 418/10 i 213/16 przez punkt nr 100251 do punktu nr 100299, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krosno Odrzańskie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 002 Krosno Odrzańskie, gmina Krosno, arkusz mapy 1712

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 435/9 od punktu nr 20853, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 20854, 20855 i 20856 do punktu nr 20857. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 20858 dochodzi do punktu nr 24073. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 24074, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkty nr: 24075, 24076 i 24077 do punktu nr 24078. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 24188, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 24189. W punkcie tym skręca na północny zachód i przez punkty nr: 20850, 20851, 20852 dochodzi do punktu nr 20853, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0002 Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, arkusz mapy 1232

Granica biegnie od punktu nr 24079, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 435/11, w kierunku zachodnim do punktu nr 24078, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i przez punkty nr: 24077, 24076, 24075 dochodzi do punktu nr 24074. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 24073, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 20859, 20860, 20861, 20862, 20863, 20864 do punktu nr 24285. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 24284, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 20871. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 20872 do punktu nr 20873. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 20874 i 20875 do punktu nr 24087. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt nr 24086 do punktu nr 24085. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 24084, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 24083. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 24082, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 24081 i 24080 dochodzi do punktu nr 24029, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 435/4. W punkcie nr 24029 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ściany budynku przemysłowego, zlokalizowanego na działce nr 435/4 do punktu nr 24032, stanowiącego narożnik budynku. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ściany budynku do punktu nr 24033, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 24093. Stąd biegnie na północ do punktu nr 24092, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 435/4. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 435/11 do punktu nr 24037, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 24091. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24090, w którym załamuje się na północny wschód, i przez punkty nr: 24089, 24088, 20876 dochodzi do punktu nr 20877. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 20879, w którym załamuje się na północ, i przez punkty nr: 20880, 20881/2002, 20882, 20883 dochodzi do punktu nr 20884. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 20885 i 20886 do punktu nr 20887, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 20888, 20889, 20890 do punktu nr 20891. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 20892, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 20893, 20894, 20895, 20896, 21200, 20897, 20898, 20899, 23591, 20575 dochodzi do punktu nr 20265. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 20282, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20795, 20796, 20797, 20798, 20799, 20800, 20801, 20802, 20803, 20804, 20805, 20806, 20813, 20814, 20815, 20816, 20817, 20818, 20819, 20820, 20821, 20822, 20832, 20833, 20834, 20835, 20836, 20837, 20838, 20839 do punktu nr 24079, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 001 Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, arkusze mapy: 1821 i 1823

Granica biegnie od punktu nr 23169, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1232/5, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1232/5 i 1232/2 przez punkty nr: 22592, 22591, 22590, 23159, 22589, 22588 i 23154 do punktu nr 23155, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 1232/2 dochodzi do punktu nr 23156. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 23157, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1232/4 do punktu nr 23162. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1232/4 przez punkt nr 23173 do punktu nr 23172, w którym skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1232/4 i 1232/5 przez punkty nr: 23171 i 23170 do punktu nr 23169, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzelce Krajeńskie

Obręb ewidencyjny nr 17, miasto Strzelce Krajeńskie, arkusze mapy: 5.188.25.02 i 5.188.25.22.

Granica biegnie od punktu G-146, stanowiącego południowy narożnik działki 638/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 638/1 i 615/1 przez punkty nr: G-147, G-148, G-149 i G-150 do punktu nr G-151. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 615/1 i 615/2 przez punkt nr 17-4331 do punktu nr 17-3381, stanowiącego północny narożnik działki nr 615/2. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 615/2 przez punkty nr: 17-3382, 17-3383, 17-3384 i 17-3385 do punktu nr 17-3386. Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 17-3387, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 615/2 przez punkt nr: 17-3388 i 17-3389 do punktu nr 17-3390. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 615/6 do punktu nr 17-3407, stanowiącego północny narożnik tej działki, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 615/6, 615/7, 615/8 i 615/14 przez punkty nr: 17-3408, 17-3409 i 17-3410 do punktu nr 17-8088. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 615/14 do punktu nr 17-8087, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 17-8086. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 615/2 do punktu nr 17-3394, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 638/5 do punktu nr 17-3395. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 638/5 do punktu nr 17-4990, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 17-5574 dochodzi do punktu nr 17-4982. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 638/2 przez punkty nr: 17-4430, 17-4422 i 17-5955 do punktu nr 17-4181, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 638/2 i 638/1 przez punkty nr: G-144 i G-145 do punktu nr G-146, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Drezdenko

Obręb ewidencyjny nr 0001, gmina Drezdenko, arkusze mapy: 203 i 242

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 24418, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1737/2, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1737/2 i 1737/1 przez punkty nr: 1814, 1836, 24419 i 7088 do punktu nr 1773, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1737/1. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1737/1 przez punkty nr: 1774 i 1775 do punktu nr 24410. Tu załamuje się na wschód i wzdłuż granicy działki nr 1737/1 dochodzi do punktu nr 24411. Stąd biegnie granicą tej działki na południowy wschód przez punkt nr 24412 do punktu nr 24413, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1737/1. Tu skręca na południe i biegnie granicami działek nr: 1737/1 i 1737/2 przez punkt nr 24414 do punktu nr 24415. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 1737/2 przez punkty nr: 24416 i 24417 do punktu nr 24418, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1736/2 od punktu nr 1092, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, w kierunku północnym do punktu nr 24409, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 24408 do punktu nr 24407, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż rowu (działka nr 1312) przez punkty nr: 12989, 12988, 12986 i 1872 do punktu nr 1879, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż rowu (działka nr 1312) przez punkty nr: 7096, 2979, 1101, 1100, 1097, 1096 i 1095 do punktu nr 1092, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wągrowiec

Obręb ewidencyjny nr 0001 Wągrowiec, miasto Wągrowiec, arkusz mapy 74

Granica biegnie od punktu nr 7400048, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 5352/4, w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 5352/4 i 5351/7 przez punkty nr: 7400052, 7400053, 7400054, 7400180, 7400057, 7400058, 7400059, 7400060, 7400061, 1563 i 7400064 do punktu nr 7400065. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 5354/7 i 5339/1 przez punkt nr 7503882 do punktu nr 7503877. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5339/1 do punktu nr 7503883. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5351/7 przez punkt nr 7400183 do punktu nr 7400174, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkt nr 7400193 dochodzi do punktu nr 7400194. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5351/7 do punktu nr 7400358. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 5351/7 wzdłuż ulicy 11 listopada (działka nr 5351/1), stanowiącej obwodnicę miasta Wągrowiec, przez punkty nr: 7400355 i 7400354 do punktu nr 7503794. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7503878, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 5351/7 i 5352/4 przez punkt nr 7503794 do punktu nr 7503793. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5352/4 przez punkty nr: 7400176, 7400177, 7400178 i 7400179 do punktu nr 7400048, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żary

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0007 - Żary, miasto Żary, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 7-16014, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 13/3, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7-16029, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 13/3 i 14/2 przez punkt nr 7-16041 do punktu nr 7-16042. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15/1 przez punkty nr: 7-16086, 7-16096, 7-16109, 7-16114, 7-16134, 7-16139 do punktu nr 7-16143. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 15/1 i 734 przez punkty nr: 7-16146 i 7-16169 do punktu nr 7-16217, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 7-16218. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 734 przez punkt nr 7-16220 do punktu nr 7-16226, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 7-16239. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 734 przez punkty nr: 7-16235 i 7-16233 do punktu nr 7-16179. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-16181, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 7-16175. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 734 przez punkty nr: 7-16177 i 7-16178 do punktu nr 7-16183. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 734 przez punkt nr 7-16151 do punktu nr 7-16130, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i, biegnąc wzdłuż granicy działki nr 15/1 przez punkt nr 7-16129, dochodzi do punktu nr 7-16105. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 7-16097, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkt nr 7-16043 wzdłuż granicy działki nr 15/1 do punktu nr 7-16040. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15/1 przez punkty nr: 7-16037 i 7-16034 do punktu nr 7-16019, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 15/1 dochodzi do punktu nr 7-16021. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 14/2 i 13/3 przez punkt nr 7-16020 do punktu nr 7-16014, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0007 - Żary, miasto Żary, arkusze mapy: 2, 3

Granica biegnie od punktu nr 7-16101, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 29/16, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 29/16 przez punkty nr: 7-16107, 7-16126, 7-16160, 7-16172, 7-16215, 7-16238, 7-16244, 7-16246, 7-16249, 7-16254 i 7-16263 do punktu nr 7-16265, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 29/16 dochodzi do punktu nr 7-16267. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/16 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7-16273, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 29/16, 31/2 i 41/1 przez punkty nr: 7-16280, 7-16288, 7-16328, 7-16361, 7-16402, 7-16424, 7-16425, 7-16440, 7-16446, 7-16450, 7-16454, 7-16472, 7-16490, 7-16494, 7-16506, 7-16508, 7-16519 i 7-16538 do punktu nr 7-10969. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 41/1, 40/100, 40/104, 40/105, 40/106 i 40/107 przez punkty nr: 7-10978, 7-10983, 7-10992, 7-11007, 7-11012, 7-11019 i 7-11021 do punktu nr 7-11044. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 40/107 do punktu nr 7-11015, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/107 i 40/106 przez punkt nr 7-11008 do punktu nr 7-11002. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/82, 40/96 i 49/1 przez punkty nr: 7-16478, 7-16477, 7-16473, 7-16470 do punktu nr 7-16466. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granic działek nr: 49/1, 48/5, 48/3, 48/2 i 47 przez punkty nr: 7-16462, 7-16459, 7-16443, 7-16437, 7-16429, 7-16428 i 7-16426 do punktu nr 7-16420. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 47 i 29/14 przez punkty nr: 7-16383, 7-16382, 7-16371 i 7-16370 do punktu nr 7-16358, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/9 do punktu 7-16350. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 29/17 do punktu nr 7-16346, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkt nr 7-16339 dochodzi do punktu nr 7-16335. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/9 do punktu nr 7-16325, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 29/9 dochodzi do punktu nr 7-16314. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 29/16 do punktu nr 7-16308, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/16 przez punkt nr 7-16303 do punktu nr 7-16286. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/16 do punktu nr 7-16275, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/16 do punktu nr 7-16101, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz Kompleksu 2 znajduje się działka nr 29/2, która nie wchodzi w obszar strefy, stanowiąc enklawę opisaną punktami nr: 7-16118, 7-16152, 7-16154, 7-16168, 7-16209 i 7-16158.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0007 - Żary, miasto Żary, arkusz mapy 14

Granica biegnie od punktu nr 7-16123, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 460/1, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 460/1, 446, 450/1 i 417/2 przez punkty nr: 7-16144, 7-16200, 7-16203, 7-16211, 7-16214 i 7-16212 do punktu nr 7-16247. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 417/2 przez punkty nr: 7-16245, 7-16242, 7-16125, 7-16068 i 7-16059 do punktu nr 7-16053, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu nr 7-16047. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż rowu (działka nr 450/1) przez punkty nr: 7-16061 i 7-16085 do punktu nr 7-16127, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 446 przez punkt nr 7-16111 do punktu nr 7-16045. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 446 do punktu nr 7-16089, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 460/1 do punktu nr 7-16048. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 7-16062, 7-16120 i 7-16122 do punktu nr 7-16123, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0005, miasto Żary, arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 2367, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 437/10, wzdłuż granicy działki nr 437/10 w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2384, 2376, 2372, 2373 i 2365 do punktu nr 2330, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkty nr: 2298, 2277, 2262, 2192 i 2139 do punktu nr 2129. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 437/10 przez punkty nr: 2127 i 2126 do punktu nr 2106, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkty nr: 2095 i 2081 do punktu nr 2065. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 437/10 do punktu nr 2057, gdzie skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 2003. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 437/10 i 470 przez punkt nr 1970 do punktu nr 3548, gdzie skręca na południe i dochodzi do punktu nr 307. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 470 do punktu nr 1947. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1942, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 1967, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 1965. W punkcie tym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 437/11, 470, 437/3 i 437/7 przez punkty nr: 1989, 2008, 2015, 2056, 2079, 2111, 2114 i 2169 do punktu nr 2193, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 437/7 do punktu nr 2207. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 2214, gdzie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 2205. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 437/7 do punktu nr 2228. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 437/10 do punktu nr 2229, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2367, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0005, 5 - Żary, miasto Żary, arkusz mapy 8

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 358 od punktu nr 2905, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, w kierunku północnym przez punkty nr: 2909, 2911, 2913, 2916, 2926 i 2927 do punktu nr 3495. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 3496, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 394. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 371 i 2884 do punktu nr 2883. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr: 2881 i 2880 do punktu nr 2873, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkty nr: 2827, 2824, 2807, 2801, 2782, 2772, 2752, 2709 i 2680 do punktu nr 2679. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 2677, 2676, 2675 i 2674 do punktu nr 2672, gdzie skręca na wschód, i przez punkt nr 2649 dochodzi do punktu nr 2629. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż ul. Westerplatte przez punkty nr: 2630, 2638, 2662, 2673 i 2689 do punktu nr 2700, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 2750. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2764, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkt nr 2823 do punktu nr 2860, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 2862. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 2876, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty nr: 2887 i 2888 do punktu nr 2891. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 2892, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 2905, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sulechów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 080906_5.0017 Nowy Świat, gmina Sulechów, arkusz mapy 1

Granica biegnie po punktach granicznych działki nr 119/6 od punktu nr 3407876, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki, w kierunku zachodnim przez punkt nr 3417917 do punktu nr 3407875. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 34171046, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 34171048. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 34171049 i 3417918 do punktu nr 34171047. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 3407876, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 080906_5.0017 Nowy Świat, gmina Sulechów, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 34171056, najdalej na północ wysuniętego narożnika działki nr 119/8, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 119/8 przez punkt nr 34171057 do punktu nr 34171058. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 119/8, 108/2 i 118/7 przez punkty nr: 34171059 i 34171060 do punktu nr 34171071, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 118/7. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 34171070, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 118/7 do punktu nr 34171069. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 118/7 do punktu nr 34171068. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 118/7, 108/2 i 119/8 przez punkty nr: 34171062 i 34171061 do punktu nr 34171055, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 119/8 do punktu nr 34171056, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 080906_5.0017 Nowy Świat, gmina Sulechów, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 34171052, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 119/10, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 119/10 do punktu nr 34171076, gdzie skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 34171077. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 119/10 przez punkt nr 34171053 do punktu nr 34171054. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 119/10, 108/4 i 118/10 przez punkty nr: 34171064 i 34171063 do punktu nr 34171067, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 118/10 do punktu nr 34171066. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118/10 i 108/4 przez punkt nr 34171065 do punktu nr 3417914, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 119/10. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 119/10 do punktu nr 3417915, gdzie skręca na północ i dochodzi do punktu nr 3407879. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 119/10 do punktu nr 3407878, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 3407877. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 119/10 do punktu nr 34171052, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 080906_5.0017 Nowy Świat, gmina Sulechów, arkusz mapy 1

Granica biegnie po punktach granicznych działki nr 118/11 od punktu nr 34171079, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 34171078. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 34171073. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 34171072, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 34171074. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 311754, gdzie skręca na południe i dochodzi do punktu nr 311762. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 3417353, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 34171079, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 080906_5.0017 Nowy Świat, gmina Sulechów, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 3417998, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 121/37, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 121/37 przez punkt nr 3417472 do punktu nr 3417473, gdzie skręca na południe i dochodzi do punktu nr 3417474. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 3417475, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 3417476. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 121/37 i 121/34 przez punkt nr 3417954 do punktu nr 3417593, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 121/34 przez punkty nr: 3417592, 3417591, 3417316, 3417315, 3417314, 3417313, 3417312, 3417311, 3417295, 3417294, 3417293 i 3417950 do punktu nr 3417949, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 121/34. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 121/34 i 121/37 przez punkty nr: 3417948, 3417947, 3417946, 3417945 i 3417944 do punktu nr 3417943, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 121/37. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 121/37 przez punkty nr: 3417942 i 3417941 do punktu nr 3417999, gdzie skręca na północ i dochodzi do punktu nr 3417998, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gniezno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0001 Gniezno, miasto Gniezno, arkusz mapy 168

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 6/8 od punktu nr 16800025, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, w kierunku północnym do punktu nr 16800034, gdzie skręca na północny wschód i biegnie do punktu nr 16800065. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 1 i 16800062 do punktu nr 16800063. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 2, w którym skręca na wschód i biegnie do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 16800064. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 70892. Stąd biegnie na południe do punktu nr 16800061, w którym zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 16800025, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0001 Gniezno, miasto Gniezno, arkusze mapy: 69, 71

Granica biegnie od punktu nr 7100027, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4/14, wzdłuż granic działek nr: 4/14 i 12/10 w kierunku północnym przez punkty nr: 7100037, 7100034 i 6900208 do punktu nr 6900191. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 12/10 do punktu nr 6900209, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 6900011. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 12/10 przez punkty nr: 6900114 i 6900194 do punktu nr 6900069. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 12/10 i 4/14 przez punkt nr 6900071 do punktu nr 7100001. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/9 do punktu nr 7100003, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/9, 4/10, 4/11 i 4/12 przez punkty nr: 13500350, 7100029 i 13500349 do punktu nr 7100024. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 4/12 do punktu nr 7100028. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/12 i 4/13 przez punkty nr: 7100038 i 7100025 do punktu nr 7100026. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/13 i 4/14 przez punkt nr 13500354 do punktu nr 7100027, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0001 Gniezno, miasto Gniezno, arkusz mapy 71

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 4/15 od punktu nr 7100023, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7100033. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 7100002 do punktu nr 7100004. Dalej biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 7000033. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 19316745, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 7100023, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Gniezno, arkusze mapy: 69 i 70

Granica biegnie od punktu nr 19316745, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/5 do punktu nr 7000033. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/5 do punktu nr 7000003, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 3/5, 3/4 i 10 przez punkty nr: 3 i 6900061 do punktu nr 6900060. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 10 przez punkty nr: 6900005, 6900192, 6900008, 20100090, 6900006 i 6900046 do punktu nr 6900007 i dalej wzdłuż granicy działki nr 3/4 do punktu nr 1. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 3/4 i 3/5 przez punkty nr: 6 i 5 do punktu nr 19316752, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/5 przez punkt nr 19316751 do punktu nr 19316745, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Gniezno, arkusz mapy 70

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 3/8 od punktu nr 19316753, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki, w kierunku północnym przez punkt nr 22 do punktu nr 19. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 17, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 23. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7000030, 7000029, 7000036, 7000028, 7000027, 7000026, 7000025 i 7000035 do punktu nr 4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 16 i 15 do punktu nr 14, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 13 do punktu nr 12. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 11, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 19316750. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 19316753, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Gniezno, arkusz mapy 70

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 3/9 od punktu nr 19316749, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 10, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 8 i 7 do punktu nr 19316762. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 19316755 do punktu nr 19316756, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkt nr 19316754 do punktu nr 19316749, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Gniezno, arkusze mapy: 70 i 71

Granica biegnie od punktu nr 8, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 4/23, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 4/23 do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/23 i 3/2 przez punkt nr 19316744 do punktu nr 19316748, stanowiącego północny narożnik działki nr 3/2. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 3/2 do punktu nr 19316747, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/2 do punktu nr 19316746. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/2 do punktu nr 151, stanowiącego południowy narożnik działki nr 3/2, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/23 przez punkt nr 19316760 do punktu nr 8, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kwilcz

Obręb ewidencyjny 0008 Kwilcz, gmina Kwilcz, arkusz mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 8-1232, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 62/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki do punktu nr 8-1231. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 62/3 do punktu nr 8-1229, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 62/90 przez punkty nr: 8-1230 i 8-1304 do punktu nr 8-1303. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 62/90 do punktu nr 8-1222. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 62/90 przez punkty nr: 8-1223, 8-1224, 8-1225, 8-1226 i 8-1227 do punktu nr 8-1228. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 62/90 i 62/3 przez punkt nr 8-1238 do punktu 8-1232, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krzeszyce

Obręb ewidencyjny nr 0005 Karkoszów, gmina Krzeszyce

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 175/11 od punktu nr 300, stanowiącego północno-wschodni narożnik tej działki, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 139, 138, 137, 136, 135 i 134 do punktu nr 301. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 302 do punktu nr 303. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu nr 304, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 305. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 306 do punktu nr 300, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kłodawa

Obręb ewidencyjny nr 0008 Wojcieszyce, gmina Kłodawa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 212/101 od punktu nr 8-1681, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Parkowej przez punkt nr 8-1676 do punktu nr 8-1677. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 8-1678 dochodzi do punktu nr 8-1679, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 8-1680. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 8-1681, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Golczewo

Obręb ewidencyjny nr 0007 Golczewo, gmina Golczewo

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 568 od punktu nr 119, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 118 do punktu nr 117. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 357, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do punktu nr 534. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 535. W punkcie tym skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 537, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 414. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 411, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 492 i 368 do punktu nr 366. W punkcie tym skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 361 i 605 do punktu nr 360, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 359. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 362 do punktu nr 358, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 119, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sieraków

Obręb ewidencyjny nr 0003 Sieraków, gmina Sieraków, arkusze map: 17, 22 i 26

Granica biegnie od punktu nr 3-10899, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 2114/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2114/1 i 2114/2 przez punkty nr: 3-10902, 3-10903, 3-10904, 3-10956 i 3-10908 do punktu nr 3-10909, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 3-10911. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 2114/2 i 2101/2 przez punkt nr 3-8981 do punktu nr 3-10910, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 2101/2 dochodzi do punktu nr 3-8924. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 3-8980, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 3-10915. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2127/1 przez punkt nr 3-13124 do punktu nr 3-13125, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż działek nr: 2127/1, 48/12 i 48/10 przez punkty nr: 3-13126 i 3-13127 do punktu nr 3-13128. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 48/10 i 2114/1 przez punkty nr: 3-11922, 3-10921, 3-10923, 3-10920, 3-10955, 3-10954 i 3-10953 do punktu nr 3-10899, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piła

Obręb ewidencyjny nr 0035, miasto Piła, arkusz mapy 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 66/2 od punktu nr 700362, stanowiącego północny narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 700361, 700360, 700359 i 700358 do punktu nr 700357. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 700356 do punktu nr 700355, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkty nr: 700354, 700353, 700352 i 700351 do punktu nr 700349. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 700347. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 700346, 700345 i 700344 do punktu nr 700342, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 700341. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 700340 do punktu nr 700362, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gryfice

Obręb ewidencyjny nr 0003, Gryfice - 3, gmina Gryfice

Granica biegnie od punktu nr 42, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 1/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/2 do punktu nr 1, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/2 przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 do punktu nr 26. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 1/2 przez punkty nr: 27, 28 i 39 do punktu nr 44, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/2 i 7/1 przez punkty nr: 40, 41 i 43 do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Międzychód

Obręb ewidencyjny nr 0008 Muchocin, gmina Międzychód, arkusz mapy 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 64/4 od punktu nr 2815, stanowiącego południowy narożnik tej działki, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826 i 2827 do punktu nr 2828. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkty nr: 2829, 2830, 2831, 2832 i 2833 do punktu nr 2812. Stąd biegnie w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 2811, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkty nr: 2810, 2809 i 2808 do punktu nr 2807. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 2806, 2805 i 2804 do punktu nr 2803, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu nr 1632. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 2834, 1549 i 2814 do punktu nr 2815, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Myślibórz

Obręb ewidencyjny nr 0017, Renice, gmina Myślibórz, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 449, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 159/2, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 159/2 i 159/3 przez punkt nr 133 do punktu nr 134. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 159/3 dochodzi do punktu nr 187, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 186 do punktu nr 185. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 159/3 przez punkty nr: 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 222 i 176 do punktu nr 175, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkty nr: 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168 i 167 do punktu nr 166. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 159/3 przez punkt nr 165 do punktu nr 240. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 159/3 przez punkty nr: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 145, 149, 148 i 147 do punktu nr 146, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 159/3 i 159/2 przez punkt nr 131 do punktu nr 449, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Płoty

Obręb ewidencyjny nr 0030, Lisowo, gmina Płoty

Kompleks 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 290/2 od punktu nr 72, położonego w zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 6 do punktu nr 34. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 30 i 41 do punktu nr 42, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 113. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 43, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 114. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 44, gdzie załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 45. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 46, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty nr: 74 i 73 do punktu nr 72, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 290/4 od punktu nr 95, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 6 przez punkty nr: 9, 10, 11, 12, 31, 13, 32, 14 i 33 do punktu nr 75, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 76. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 77, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt nr 78 dochodzi do punktu nr 79, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 80 i 81 do punktu nr 82. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 83 do punktu nr 84, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnąc przez punkt nr 116, dochodzi do punktu nr 117. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 118, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 105 do punktu nr 119. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 120 do punktu nr 86. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 87, 88, 89, 90, 91 i 92 do punktu nr 93, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 94 i 115 do punktu nr 95, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 290/8 od punktu nr 110, położonego w zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 6 do punktu nr 96, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 97. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 98, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkty nr: 99 i 100 do punktu nr 101. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 109, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 112 i 111 do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 290/10 od punktu nr 71, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północnym przez punkty nr: 70 i 69 do punktu nr 68. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 67, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 121 do punktu nr 66. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 2, 1 i 7 do punktu nr 40, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 71, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 290/6 od punktu nr 58, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 59, 60, 61 i 62 do punktu nr 63, gdzie skręca w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 64. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 65, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 5. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt nr 6 do punktu nr 108. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 107, 106 i 102 do punktu nr 103, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 104. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 58, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zwierzyn

Obręb ewidencyjny nr 0001 Zwierzyn, gmina Zwierzyn

Granica biegnie od punktu nr 1.1-5068, położonego w południowym narożniku działki nr 823/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 823/2 do punktu nr 1.1-5069. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 823/2 dochodzi do punktu nr 1-1813, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 1-1812. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 823/2 i 823/1 przez punkty nr: G-1516 i G-1688 do punktu nr G-1517, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 823/1 przez punkt nr 1.1-5073 do punktu nr 1.1-87. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 411.212-86L, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 823/1 i 823/2 przez punkty nr: 1-1967 i 411.212-91L do punktu nr 1.1-5068, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Santok

Obręb ewidencyjny nr 0001 Wawrów, gmina Santok

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1-4002, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 13/14, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1-4003. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 13/14 i 13/15 przez punkt nr 1-3983 do punktu nr 1-3984, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 13/15 do punktu nr 1-3985. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 13/15 i 13/17 przez punkt nr 1-3987 do punktu nr 1-3999. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 13/17 dochodzi do punktu nr 1-4000, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 13/17 i 13/16 przez punkt nr 1-4001 do punktu nr 1-3991. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 13/16 do punktu nr 1-3990, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 13/16 i 13/14 przez punkt nr 1-3989 do punktu nr 1-4002, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 13/29 od punktu nr 1-3993, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1-3992. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt nr 1-3994 dochodzi do punktu nr 1-3995, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 1-4547. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 1-4549, w którym skręca w kierunku zachodnim, i przez punkt nr 1-1335 dochodzi do punktu nr 1-2180. Tu załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1-3993, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żagań9)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0019 Tomaszowo, gmina Żagań, arkusz mapy 5.160.24.3

Granica biegnie od punktu nr 19-6758, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/34, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/34 przez punkty nr: 19-6759, 19-6760, 19-6761, 19-6762, 19-6763 i 19-6764 do punktu nr 19-6765. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/34 i 1/33 przez punkty nr: 19-6766, 19-6767 i 19-6768 do punktu nr 19-6769, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/33 przez punkt nr 19-6751 do punktu nr 19-6752. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1/33 i 1/34 przez punkty nr: 19-6753, 19-6754, 19-6755, 19-6756 i 19-6757 do punktu nr 19-6758, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0019 Tomaszowo, gmina Żagań, arkusz mapy 5.160.24.3

Granica biegnie od punktu nr 19-6745, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/32, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/32 przez punkt nr 19-6746 do punktu nr 19-6747. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/32 i 1/31 przez punkty nr: 19-6748 i 19-6749 do punktu nr 19-6750, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/31 przez punkt nr 19-6741 do punktu nr 19-6742. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1/31 i 1/32 przez punkty nr: 19-6743 i 19-6744 do punktu nr 19-6745, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0019 Tomaszowo, gmina Żagań, arkusz mapy 5.160.24.3

Granica biegnie od punktu nr 19-6726, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/28, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1/28 przez punkty nr: 19-6727 i 19-6728 do punktu nr 19-6729, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty nr: 19-6730, 19-6731, 19-6732 i 19-6733 do punktu nr 19-6734. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 1/28 dochodzi do punktu nr 19-6735, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/28, 1/29 i 1/30 przez punkty nr: 19-6736, 19-6737, 19-6738 i 19-6739 do punktu nr 19-6740. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1/30 przez punkt nr 19-6718 do punktu nr 19-6719, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/30, 1/29 i 1/28 przez punkty nr: 19-6720, 19-6721 i 19-6722 do punktu nr 19-6723. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/28 przez punkty nr: 19-6724 i 19-6725 do punktu nr 19-6726, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Żagań

Granica biegnie od punktu nr 3182, położonego w północnym narożniku działki nr 1753/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1753/6, 1753/7 i 1753/8 przez punkty nr: 3183, 3186, 8080 i 8077 do punktu nr 8076. Tu załamuje się w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 1753/8 dochodzi do punktu nr 8075. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 1753/8 w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 8074, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 1753/14 dochodzi do punktu nr 4654. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1753/14 przez punkty nr: 4693 i 4692 do punktu nr 4682. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1753/17 i 1753/3 przez punkty nr: 4681, 4680, 4679, 4678, 4677, 4676, 4675, 4674, 4673, 4661, 4660, 4659, 4658 i 4657 do punktu nr 4672. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1753/3 przez punkty nr: 819, 4671 i 4670 do punktu nr 4669. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 1753/3, 1753/17 i 1753/14 przez punkty nr: 4668, 4667, 4666, 4665, 4664, 4663, 4662 i 8336 do punktu nr 8337, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1753/14 i 1753/6 przez punkt nr 3194 do punktu nr 3182, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lipno

Obręb ewidencyjny 0013 Wilkowice, gmina Lipno, arkusz mapy 2

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 11557, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 833/25, w kierunku wschodnim skrajem drogi gminnej (działka nr 835/1) wzdłuż granic działek nr: 833/25 i 833/26 przez punkty nr: 1958, 1493 i 11564 do punktu nr 10911, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 10910. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 833/26 do punktu nr 10912, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 18937. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki nr 833/26 do punktu nr 10096, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 836. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 833/27 do punktu nr 11577. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 833/27 do punktu nr 11576, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/27 i 833/29 przez punkty nr: 11575 i 11573 do punktu nr 11572. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/29 i 833/46 przez punkt nr 11571 do punktu nr 11570, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 833/46 przez punkt nr 11569 do punktu nr 11567. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/46 i 833/45 przez punkt nr 12128 do punktu nr 11551. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/45, 833/44 i 833/25 przez punkty nr: 11550, 12124 i 11556 do punktu nr 11557, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 11548, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 833/47, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 833/47 i 833/48 przez punkt nr 12126 do punktu nr 11565, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/48 i 833/49 przez punkty nr: 11562, 11561, 11560, 12127, 11559 i 11558 do punktu nr 11553. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 833/49 przez punkty nr: 11552, 11545 i 11544 do punktu nr 11543, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 11542. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/49 i 833/47 przez punkty nr: 12119 i 11547 do punktu nr 11548, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Witnica10)

Obręb ewidencyjny nr 0006 Witnica, gmina Witnica

Granica biegnie od punktu nr 12389, położonego w północnym narożniku działki nr 923/19, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Droga Jana Pawła II przez punkty nr: 12392, 12394, 12396 i 12398 do punktu nr 12248. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 13247, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 973/7 przez punkt nr 13250 do punktu nr 13240. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 973/7 do punktu nr 13238, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 13237. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 973/7 do punktu nr 13236, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 13235. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 973/7 do punktu nr 13234, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Transportowej przez punkty nr: 13257, 13256, 13254, 13253 i 13255 do punktu nr 13251. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/19 do punktu nr 4613, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/19 przez punkt nr 8720 do punktu nr 12389, od którego rozpoczęto opis.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. poz. 329 i 1170, z 2002 r. poz. 581, z 2003 r. poz. 1814 oraz z 2004 r. poz. 690 i 937.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2171), które weszło w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 1704, z 2007 r. poz. 167 i 1253 oraz z 2008 r. poz. 6 i 736), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Oznaczenie kompleksu 1 nadane przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.