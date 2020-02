§ 13.

1. W przypadku braku dostępu do urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób lub w przypadku wyniku negatywnego, lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wyniku przeprowadzonego ustalenia, funkcjonariusz pobiera odciski linii papilarnych od osoby o nieustalonej tożsamości oraz osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego.

2. Funkcjonariusz pobiera odciski linii papilarnych palców i dłoni samodzielnie lub przy pomocy technika kryminalistyki, za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania lub na kartę daktyloskopijną, wpisując wyraz "WYWIAD" jako powód daktyloskopowania.

3. W przypadku braku danych osoby, której tożsamość jest ustalana lub potwierdzana, na karcie daktyloskopijnej, o której mowa w ust. 2, zamieszcza się także wyrazy "NN OSOBA".