§ 3.

1. W przypadku pobierania, w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, w celu prowadzenia czynności wykrywczych lub identyfikacyjnych, odcisków linii papilarnych na karcie daktyloskopijnej palców lub na karcie daktyloskopijnej dłoni pierwszy egzemplarz karty przesyła się niezwłocznie, pocztą specjalną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo dostarcza się osobiście do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w celu rejestracji w zbiorach danych daktyloskopijnych prowadzonych przez Komendanta Głównego Policji.

2. Drugi egzemplarz karty daktyloskopijnej dołącza się do akt postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osób nieuprawnionych. Kartę można wykorzystać do celów procesowych.

3. W przypadku przekazania akt postępowania przygotowawczego innemu organowi drugi egzemplarz karty daktyloskopijnej jest przechowywany przez ten organ.

4. Warunkiem wykorzystania odcisków linii papilarnych jest ich dostępność oraz czytelność.