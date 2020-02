§ 1. Rozporządzenie określa:

1) elektroniczny format przekazywania danych, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ki­nematografii, zwanej dalej "ustawą";



2) wzory formularzy służących do przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.