§ 6.

1. W przypadku potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych istotnych części strzeleckiej broni palnej ze specyfikacjami technicznymi CLKP i WITU nanoszą w sposób trwały i nieodwracalny oznakowanie pozbawienia istotnych części strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.

2. Pełne oznakowanie umieszcza się na szkielecie broni palnej, a w przypadku braku takiej możliwości - na komorze zamkowej. Znak pozbawienia cech użytkowych i oznaczenie państwa, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych, umieszcza się na wszystkich pozostałych istotnych częściach strzeleckiej broni palnej. Miejsca i technika naniesienia oznakowania zależą od konstrukcji i materiału, z którego jest wykonana istotna część strzeleckiej broni palnej.

3. Wielkość czcionki użytej do oznakowania wynosi co najmniej 1,6 mm. Użycie mniejszej czcionki jest możliwe do oznakowania istotnych części strzeleckiej broni palnej pozbawionych cech użytkowych zbyt małych na umieszczenie oznakowania w pełnej wielkości.

4. CLKP i WITU zawiadamiają przedsiębiorcę o poświadczeniu pozbawienia cech użytkowych istotnych części strzeleckiej broni palnej ze specyfikacjami technicznymi, informując o możliwości odebrania istotnych części strzeleckiej broni palnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

5. Przedsiębiorca po odebraniu oznakowanych istotnych części strzeleckiej broni palnej przekazuje CLKP i WITU, które dokonały ich oznakowania, zmontowaną strzelecką broń palną z osadzonymi w niej istotnymi częściami pozbawionymi cech użytkowych do poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania.