Minister Spraw Zagranicznych: wz. P. Jabłoński

1) Konwencja nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1980 r. poz. 31.

Odnośnie do pozostałych umów wskazanych w art. 46 Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r., informuje się, że:

– Konwencja (nr 112) dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 192) utraciła moc obowiązującą w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 marca 1979 r. na podstawie art. 10 ust. 4 lit. e Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1973 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 53),

– Rzeczpospolita Polska nie jest i nie była stroną Konwencji nr 114 dotyczącej umowy o pracę rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r., oraz Konwencji nr 126 dotyczącej pomieszczeń załogi na statkach rybackich, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1966 r.

2) Informacje o przystępowaniu nowych państw są dostępne na stronie internetowej depozytariusza pod adresem:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333.