Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 lutego 2020 r. (poz. 349)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania wykazów:

1) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”,

2) czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy, zwanego dalej „wykazem czasopism”

– oraz ustalania i przypisywania im liczby punktów.

§ 2. Komisja Ewaluacji Nauki sporządza listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zwanych dalej „wydawnictwami”:

1) spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez stosowanie:

a) zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics),

b) ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;

2) spełniających warunki, o których mowa w pkt 1, oraz:

a) publikujących recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki,

b) prowadzących politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej,

c) uznawanych za wiodące przez środowisko naukowe, z uwzględnieniem pozycji zajmowanej w wykazach klasyfikujących wydawnictwa,

d) stosujących jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

§ 3. Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie list wydawnictw sporządza projekt wykazu wydawnictw i przypisuje wydawnictwom, o których mowa w § 2:

1) pkt 1 – 80 punktów;

2) pkt 2 – 200 punktów.

§ 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz wydawnictw na podstawie projektu wykazu wydawnictw przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki.

§ 5. Wykaz wydawnictw zawiera:

1) nazwę wydawnictwa;

1a)2) Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa;

2) liczbę punktów przypisaną wydawnictwu.

§ 6. 1. Wykaz czasopism obejmuje:

1) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie:

a) Scopus – jeżeli posiadają status czasopisma aktywnego,

b) Science Citation Index Expanded,

c) Social Sciences Citation Index,

d) Arts & Humanities Citation Index,

e) Emerging Sources Citation Index;

2) recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, w przypadku konferencji uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE);

3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy, w ostatnim konkursie poprzedzającym udostępnienie wykazu czasopism w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.3) Wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz nieujęte w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych czasopism.

§ 7. 1. Komisja Ewaluacji Nauki sporządza projekt wykazu czasopism na podstawie oceny wpływu na rozwój nauki czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

2. Oceny dokonuje zespół doradczy, o którym mowa w art. 341 ustawy, powoływany odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej, zwany dalej „zespołem”.

§ 8. 1. Oceny czasopism naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dokonuje się na podstawie analizy obejmującej wyliczone w poszczególnych dyscyplinach naukowych wartości centylowe na podstawie wartości wskaźników wpływu dla czasopism naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1:

1) lit. a:

a) Source Normalized Impact per Paper (SNIP),

b) CiteScore,

c) Scimago Journal Rank (SJR);

2) lit. b–e:

a) Journal Impact Factor,

b) Article Influence,

c) Category Normalized Citation Impact, wyliczonego z wykorzystaniem artykułów naukowych opublikowanych w okresie 5 lat kalendarzowych, kończącym się rok przed rokiem, w którym ustala się ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o którym mowa w ust. 5, w bazach

– odrębnie dla każdego wskaźnika.

2. Czasopismom naukowym posiadającym wyliczoną wartość centylową wskaźnika wpływu przypisuje się:

1) 200 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 97;

2) 140 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 90, ale mniej niż 97;

3) 100 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 75, ale mniej niż 90;

4) 70 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 50, ale mniej niż 75;

5) 40 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 25, ale mniej niż 50;

6) 20 punktów, jeżeli wartość centylowa jest mniejsza niż 25.

3. Czasopismom naukowym, którym przypisano w dyscyplinach naukowych na podstawie tego samego wskaźnika wpływu inną liczbę punktów, na podstawie średniej arytmetycznej tych punktów, przypisuje się liczbę punktów najbliższą tej średniej, zgodnie z wartościami punktów określonymi w ust. 2. W przypadku gdy nie można ustalić liczby punktów o wartości najbliższej obliczonej średniej, czasopismom naukowym przypisuje się wyższą liczbę punktów.

4. Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, nieposiadającym wyliczonej wartości danego wskaźnika wpływu w poszczególnych dyscyplinach naukowych przypisuje się 20 punktów.

5.4) Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

§ 9. Ocena czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o której mowa w § 7, odbywa się w dwóch etapach.

§ 10. 1. Pierwszy etap oceny czasopism naukowych obejmuje wybór przez zespół po jednym wskaźniku wpływu spośród wskaźników, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, w dyscyplinach naukowych wraz z przypisanymi punktami.

2. Zespół przypisuje czasopismom naukowym wyższą liczbę punktów spośród wartości punktów przypisanych tym czasopismom, zgodnie z wybranymi w ramach oceny wskaźnikami wpływu.

3. Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, przypisuje się 20 punktów.

§ 11. 1. Czasopisma naukowe ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniające etyczne i naukowe standardy, ujmuje się w wykazie czasopism na podstawie propozycji zespołu powołanego dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych. Czasopismom tym przypisuje się 20 punktów.

2. Propozycja, o której mowa w ust. 1, wymaga przedstawienia uzasadnienia obejmującego ocenę spełniania przez czasopisma naukowe wymagań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Pierwszego etapu oceny recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, zespół dokonuje z uwzględnieniem kategorii w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE) przyznanej konferencji międzynarodowej i przypisuje tym materiałom:

1) 200 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię A*;

2) 140 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię A;

3) 70 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię B;

4) 20 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię C.

§ 13. 1. Drugi etap oceny obejmuje analizę, czy wartość punktów przypisanych czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej odpowiada rzeczywistemu wpływowi tego czasopisma lub recenzowanych materiałów na rozwój nauki, z uwzględnieniem:

1) znaczenia czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej w danej dyscyplinie naukowej w porównaniu do innych czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;

2) specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w danej dyscyplinie naukowej;

3) pozycji czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej w uznanych bazach czasopism;

4) wartości wskaźników wpływu, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, nieuwzględnionych na pierwszym etapie oceny.

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zespół może zaproponować zmianę liczby punktów przypisanych, zgodnie z § 10–12, czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej, polegającą na zwiększeniu lub zmniejszeniu punktów o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2. Zmiana punktów wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 14. 1. Komisja Ewaluacji Nauki sporządza projekt wykazu czasopism na podstawie przekazanych przez zespoły list czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

2. Komisja Ewaluacji Nauki, na podstawie przedstawionego uzasadnienia, może uwzględnić w projekcie wykazu czasopism propozycję:

1) ujęcia w wykazie czasopism czasopisma naukowego, o którym mowa w § 6 ust. 2;

2) zmiany liczby punktów, o której mowa w § 13 ust. 2.

3. Dla czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, którym przypisano różną liczbę punktów w ramach przypisanych dyscyplin naukowych, Komisja Ewaluacji Nauki:

1) na podstawie średniej arytmetycznej tych punktów przypisuje temu czasopismu lub recenzowanym materiałom liczbę punktów najbliższą tej średniej, zgodnie z wartościami punktów określonymi odpowiednio w § 8 ust. 2. W przypadku gdy nie można ustalić liczby punktów o wartości najbliższej obliczonej średniej, przypisuje wyższą wartość punktów lub

2)5) dokonuje dodatkowej oceny tego czasopisma lub recenzowanych materiałów, w przypadku gdy różnica wartości przypisanych punktów wynosi co najmniej dwa progi punktowe, i przypisuje im punkty.

§ 14a.6) 1. Komisja Ewaluacji Nauki może sporządzić projekt wykazu czasopism także w ten sposób, że zamieszcza w nim:

1) czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w ostatnim wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

2) czasopisma naukowe lub recenzowane materiały naukowe z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism;

3) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, jeżeli w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki posiadają międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

2. Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Czasopismom naukowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przypisuje się 20 punktów.

4. Recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przypisuje się punkty w sposób określony w § 12.

5. W przypadku uznania, że liczba punktów nie odpowiada rzeczywistemu wpływowi czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na rozwój nauki Komisja Ewaluacji Nauki może zwiększyć tę liczbę o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1–3.

§ 14b.6) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz czasopism na podstawie projektu wykazu czasopism przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 13 ust. 2, przy czym w przypadku projektu wykazu czasopism sporządzonego w sposób, o którym mowa w § 14a, propozycjami tymi są propozycje zespołu, o których mowa w tych przepisach, zgłoszone przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 1.

§ 15. Wykaz czasopism zawiera:

1) tytuł czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej;

1a)7) Unikatowy Identyfikator Czasopisma;

2) numer ISSN oraz e-ISSN, jeżeli zostały nadane;

3) przypisane dyscypliny naukowe;

4) liczbę punktów przypisaną czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które weszło w życie z dniem 3 grudnia 2019 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 335), które weszło w życie z dniem 22 lutego 2019 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 listopada 2018 r.

9) Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym sporządzania wykazu czasopism naukowych było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024).