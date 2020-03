Na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanej dalej "ustawą", w tym zakres i okres przechowywania danych w systemie oraz obowiązki informacyjne, do których zobowiązany jest administrator systemu.

2) na stronie internetowej administratora - w przypadku podmiotów niezobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) prowadzenia działań zapobiegających fałszowaniu certyfikatów, w tym zapewniania poufności podczas procesu tworzenia danych do potwierdzania tożsamości użytkownika;

6) nie gromadzi ani nie kopiuje danych służących użytkownikom do potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem certyfikatów.

1) umożliwia wystawienie certyfikatu oraz jego wydanie użytkownikowi, dla którego został on wystawiony;

1. System teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu wykorzystywanego przez podmioty publiczne do uwierzytelniania użytkowników spełnia następujące warunki techniczne i organizacyjne:

5) zapewnia rozliczalność, rozumianą jako przypisanie określonego działania w systemie do osoby fizycznej lub procesu oraz umiejscowienie ich w czasie;

3) przechowuje i udostępnia dane identyfikacyjne użytkowników systemom autoryzującym uprawnionym do ich otrzymania;

1. System teleinformatyczny przetwarzający dane dotyczące tożsamości użytkowników wykorzystywany przez podmioty publiczne do uwierzytelniania użytkowników w oparciu o inne technologie niż certyfikat:

2. Zakres danych przetwarzanych w systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1, odnoszących się do tożsamości użytkowników jest odpowiedni do zakresu danych profilu zaufanego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 20d ustawy.

Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne, służące do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy, funkcjonujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymagań określonych w przepisach niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 12 marca 2022 r.