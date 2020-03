§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych (Dz. U. poz. 406) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.".