§ 4.

1. Zgłoszenie wierzytelności, co do którego wpłynęła skarga na zwrot zgłoszenia wierzytelności, wezwano do złożenia dokumentów w trybie art. 243 ust. 2 ustawy albo złożono sprzeciw lub zażalenie w trybie art. 262 ust. 2 ustawy, umieszcza się w odrębnej okładce z oznaczeniem "AP", sygnaturą akt, symbolem "Zw" i numerem zgłoszenia wierzytelności.

2. W aktach, o których mowa w ust. 1, gromadzi się całość dokumentacji postępowania dotyczącego tego zgłoszenia wierzytelności, w kolejności wpływu dokumentów.