§ 5.

1. Akta do zgłoszeń wierzytelności umieszcza się w skoroszytach, teczkach lub w oddzielnej okładce przeznaczonej dla dokumentacji dotyczącej jednego zgłoszenia wierzytelności. W zakresie nieuregulowanym do akt do zgłoszeń wierzytelności stosuje się przepisy o aktach sprawy.

2. Akta do zgłoszeń wierzytelności rozpoczynają się od spisu zgłoszeń wierzytelności, w którym odnotowuje się: liczbę porządkową, datę wpływu i określenie wierzyciela, datę wydania zarządzenia wzywającego do uzupełnienia braków, datę wydania i doręczenia zarządzenia o zwrocie zgłoszenia, datę wpływu skargi na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia, datę przekazania skargi sędziemu-komisarzowi lub sądowi upadłościowemu, datę złożenia do sądu projektu planu spłaty wierzycieli oraz uwagi.

3. Zgłoszenia wierzytelności są wpinane kolejno do skoroszytów lub układane w teczkach oznaczonych sygnaturą akt, kolejnym rzymskim numerem skoroszytu lub teczki, symbolem "Zw" oraz liczbą zgłoszeń. Numer kolejnego zgłoszenia odnotowuje się w prawym górnym rogu jego pierwszej strony.

4. Pisma dotyczące zgłoszenia wierzytelności dołącza się do akt do zgłoszeń wierzytelności za zgłoszeniem, którego dotyczą, w kolejności wpływu.

5. Kopertę, w której nadesłano zgłoszenie wierzytelności, załącza się do akt do zgłoszeń wierzytelności.