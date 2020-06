§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2545 oraz z 2019 r. poz. 1203 i 2528) w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "do dnia 30 czerwca 2020 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2020 r.".