§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, z 2017 r. poz. 71 oraz z 2019 r. poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 – do dnia 31 maja danego roku;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej – do dnia 31 marca danego roku;”,

– uchyla się pkt 3,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 5 – po zaliczeniu minimum pierwszego semestru pierwszego roku studiów na kierunku zgodnym z potrzebami Sił Zbrojnych;”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr po uzgodnieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego oraz rektorem-komendantem uczelni wojskowej może wydłużyć termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 2a.”;

2) w § 5:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr po otrzymaniu wniosku osoby zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1, 3 i 5–7:”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 i 4–6 oraz w § 4 ust. 2 pkt 2a, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

1) wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

2) wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2, 3 i 7, skierowanie, o którym mowa w ust. 4, odbywa się po otrzymaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień list, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 1a i 2a oraz w § 10 ust. 2a.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w ust. 4, przesyła je odpowiednio do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 2, 3 i 7, nie później niż na 14 dni przed dniem stawiennictwa w uczelni wojskowej bądź w ośrodku szkolenia.”,

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w ust. 4, przesyła je do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania.”;

3) w § 7 w ust. 1 wyrazy „na 14 dni” zastępuje się wyrazami „na 7 dni”;

4) w § 8 w ust. 4 pkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia, o których mowa w § 3 pkt 2:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,

– analizę ocen na świadectwie dojrzałości,

– rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);

3) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia, o których mowa w § 3 pkt 3:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,

– rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);

4) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego,

– analizę przebiegu nauki, w tym ocen uzyskanych z zaliczeń egzaminów w uczelni wojskowej lub innej niż wojskowa,

– rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);”;

5) w § 9:

a) w ust. 4:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informuje w terminie do 7 dni osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 2, o wstępnym zakwalifikowaniu się do uczelni wojskowej albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do 7 dni listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowych, o których mowa w pkt 1, uwzględniając w niej, w zakresie danych osobowych tych osób, imię i nazwisko oraz numer PESEL;

1b) informuje w terminie do 7 dni osoby zainteresowane, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2a, o wpisaniu ich na listę studentów albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia;”,

– w pkt 2:

– – lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) osobie zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1, 4 i 6, zaświadczenie o zakwalifikowaniu się lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się na szkolenie do uczelni wojskowej albo szkoły podoficerskiej,”,

– – dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) osobie, o której mowa w § 3 pkt 7, zaświadczenie o wstępnym zakwalifikowaniu się na szkolenie do ośrodka szkolenia bądź wydaje decyzję o niezakwalifikowaniu się na szkolenie do ośrodka szkolenia;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień listę osób wstępnie zakwalifikowanych do ośrodka szkolenia, o których mowa w pkt 2 lit. d, uwzględniając w niej dane osobowe, o których mowa w pkt 1a;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień wykaz imienny osób zakwalifikowanych, o których mowa w pkt 1b, pkt 2 lit. b i c oraz w ust. 5, uwzględniając w nim dane osobowe, o których mowa w pkt 1a;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku osoby wstępnie zakwalifikowanej, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. d, komisja rekrutacyjna w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4, informuje o wpisaniu jej na listę studentów w uczelni wojskowej lub wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza w terminie 14 dni decyzję o odmowie przyjęcia na studia lub o niezakwalifikowaniu się na szkolenie wojskowe do ośrodka szkolenia.”;

6) w § 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 3, ubiegających się o przyjęcie na studia na Uniwersytet Medyczny w Łodzi komisja rekrutacyjna w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego na uczelni wojskowej przesyła wykaz osób zakwalifikowanych z wynikami uzyskanymi w toku postępowania rekrutacyjnego do rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi wobec osób ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, przesyła dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr listę osób wstępnie zakwalifikowanych na tę uczelnię.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień listę osób wstępnie zakwalifikowanych, o których mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

2b. W zakresie danych osobowych osób ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, oraz na liście, o której mowa w ust. 2 i 2a, uwzględnia się imię i nazwisko oraz numer PESEL.”,

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 3 – na podstawie:

a) wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelni wojskowej i na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,

b) orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz orzeczenia psychologicznego wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;”;

7) uchyla się § 12;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień wykazu imiennego kandydatów wpisanych na listę studentów albo zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej lub w ośrodku szkolenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 4, oraz rozkazu personalnego o powołaniu osób, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5, do służby kandydackiej stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania odpowiednio na uczelnię wojskową, do szkoły podoficerskiej lub do ośrodka szkolenia.”;

9) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:

„§ 41a. W roku akademickim 2020/2021 wobec osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 6, nabór odpowiednio do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz do szkół podoficerskich odbywa się w trybie określonym dla osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3.”.