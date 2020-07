§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1839, z 2018 r. poz. 1015 oraz z 2019 r. poz. 1698) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „współpracy” dodaje się wyrazy „lub członków tych LGD”;

2) w § 7 w ust. 1 wyrazy „5%” zastępuje się wyrazami „10%”;

3) w § 8 w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. c;

4) w § 20 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.”;

5) uchyla się § 21;

6) w § 22:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli wszystkie LGD uczestniczące w realizacji operacji złożyły weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa, nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a gdy zostały wezwane do usunięcia braków w tym wniosku, zgodnie z § 24 ust. 1 lub 2 – nie później niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wezwania.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. b.