§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183 i 911 oraz z 2020 r. poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) uchyla się pkt 3,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) BW-IA - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem (aktualizacja); wzór formularza stanowi załącznik nr 4a do rozporządzenia;",

c) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) PE - Finansowanie zadań realizowanych w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;",

d) uchyla się pkt 40,

e) po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

"40a) UB-BZ - Zestawienie planowanych wydatków budżetowych zgodnych z ustawą budżetową w układzie zadaniowym na rok bieżący, udostępnionym w aplikacji TrezorBZ;",

f) uchyla się pkt 41,

g) po pkt 41 dodaje się pkt 41a w brzmieniu:

"41a) PF-BZ - Plan finansowy w układzie zadaniowym na rok bieżący i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 38a do rozporządzenia;",

h) w pkt 44 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 45;

2) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie do dnia 8 lutego dysponenci opracowują i przedstawiają Ministrowi Finansów formularze: RZ-4, RZ-5, RZ-12 i BW-IA.",

b) uchyla się ust. 4,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Formularz BW-IA w zakresie przejść granicznych właściwi wojewodowie przedstawiają w terminie do dnia 1 lutego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy, informując o tym wojewodów w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.";

3) w § 12:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Ministrowi Finansów informacje, z podziałem na grupy wydatków, o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje Ministrowi Finansów informacje, z podziałem na grupy wydatków, o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków i wyjściowych kwot wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków w dziale "Obrona narodowa", w tym na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych.",

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, a także świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818), pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.

7. Podziału kwoty wydatków majątkowych dla działu "Transport i łączność", rozdziału "Przejścia graniczne" pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.";

4) w § 14:

a) w ust. 1 wyrazy "WPFP na rok bieżący i WPFP-PF" zastępuje się wyrazami "UB-BZ i PF-BZ",

b) w ust. 3 wyrazy "WPFP na rok bieżący" zastępuje się wyrazami "UB-BZ",

c) w ust. 4 wyrazy "WPFP-PF" zastępuje się wyrazami "PF-BZ",

d) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zmian prawnych, w formularzach UB-BZ lub PF-BZ dopuszcza się możliwość aktualizacji celów i mierników dla zadań budżetowych. W przypadku aktualizacji razem z formularzami UB-BZ lub PF-BZ właściwi dysponenci przedkładają również formularz BZCM wypełniony w odniesieniu do zaktualizowanych celów i mierników.

7. Minister Finansów może wydać opinię o kompletności i zgodności zaktualizowanych celów i mierników na poziomie zadań ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej.

8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 7, dysponenci usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowany i uzupełniony formularz BZCM oraz korekty formularzy UB-BZ lub PF-BZ w zakresie celów i mierników.";

5) w § 15:

a) w ust. 1 wyrazy "BZ, BZK i BZ-PF" zastępuje się wyrazami "BZ i BZK",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Formularz BZ dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji i zadań.",

c) uchyla się ust. 4;

6) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. Przy opracowywaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2021:

1) formularze, o których mowa w § 13 ust. 1, dysponenci przedłożą w terminie 12 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1;

2) formularze, o których mowa w § 13 ust. 17 i 18, dysponenci przedstawiają odpowiednio dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1;

3) formularze, o których mowa w § 15 ust. 1, dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie 13 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1.";

7) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;

8) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) załączniki nr 6, 8, 11, 18-23, 27 i 31-36 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-18 do niniejszego rozporządzenia;

11) uchyla się załącznik nr 38 do rozporządzenia;

12) po załączniku nr 38 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 38a w brzmieniu określonym w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 41 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia.