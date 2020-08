1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 539), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 263);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 968);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 390);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1689).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 539), który stanowi:

„§ 4. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 5, zachowują moc i mają zastosowanie również do wykroczeń określonych w art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych do czasu wydania nowych upoważnień na podstawie § 3 niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 263), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 968), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 390), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1689), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.