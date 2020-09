§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207 i 2532) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w rozporządzeniu w różnej liczbie i przypadku wyrazy "oddział wojewódzki Funduszu" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "Fundusz";

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) podstawowej opieki zdrowotnej - dla każdego badania znajdującego się w wykazie badań diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, oraz w wykazie badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493),";

3) w § 4 w pkt 8 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

" - oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a albo ust. 6 ustawy - dane określone w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia,";

4) w § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest badanie, świadczeniodawca przekazuje zbiorcze dane o liczbie wykonanych badań według kodów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 16 lit. a, w odniesieniu do wykonanych badań znajdujących się w wykazie:

1) świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nieobrazowej, związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

2) badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

5. W przypadku świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy przekazują dane zbiorcze o udzielonych świadczeniach, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest wizyta patronażowa oraz porada. Zakres danych o wizytach patronażowych i poradach obejmuje dane wskazane w ust. 3 pkt 1-3 oraz w przypadku porady dodatkowo informację dotyczącą zakresu porady, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia - dla porad pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej albo w tabeli nr 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia - dla porad położnej podstawowej opieki zdrowotnej.";

5) w § 8:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 6,

b) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

c) użyte w ust. 4, 6 i 8 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "Fundusz";

6) w załączniku nr 1 w tabeli "Kody jednostek statystycznych świadczeń":

a) w lp. 4 w kolumnie 4 objaśnienie dla jednostki statystycznej porada otrzymuje brzmienie: "Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę, psychologa, pielęgniarkę albo położną; w przypadku pielęgniarki oraz położnej - świadczenie musi spełniać warunki realizacji porady pielęgniarki albo położnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane dla danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.",

b) w lp. 6 w kolumnie 4 objaśnienie dla jednostki statystycznej wizyta otrzymuje brzmienie: "Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta, psycholog; w przypadku pielęgniarki oraz położnej są wyłączone świadczenia, które spełniają warunki realizacji porady pielęgniarki albo położnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane dla danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.";

7) w załączniku nr 3:

a) w tabeli nr 11 "Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie":

- w kolumnie nr 4 w lp. 1-6 wyrazy "OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy" zastępuje się wyrazami "OSE - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy albo OSP - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy",

- w kolumnie nr 5 w lp. 1-6 część odnosząca się do oświadczenia otrzymuje brzmienie: "data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia - także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia; w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy - dodatkowo informacje dotyczące sposobu, w jaki świadczeniobiorca potwierdził tożsamość, oraz sposobu, w jaki złożył oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, także dane osoby, która złożyła oświadczenie: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz informacja o sposobie, w jaki osoba składająca oświadczenie potwierdziła tożsamość, oraz o sposobie, w jaki złożyła oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia.",

b) w tabeli nr 13 "Kod tytułu uprawnienia dodatkowego" w części "III. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej" dodaje się wiersz w brzmieniu:

art. 47ca ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego w gabinecie dentystycznym w szkole oraz w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie - przez uczniów tej szkoły uczeń 47CA

c) w tabeli nr 18 "Kod informacji dotyczącej używania przez świadczeniobiorcę wyrobów tytoniowych" wiersz lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Osoba niepaląca nigdy niepaląca 1 paląca w przeszłości (osoba, która wypaliła w swoim życiu co najmniej 100 papierosów) 2

d) dodaje się tabelę nr 19 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

e) dodaje się tabelę nr 20 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

f) dodaje się tabelę nr 21 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.