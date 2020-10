§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1102) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Głównego Policji i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;",

b) w pkt 2 po lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) dowódcy kontyngentu policyjnego;",

c) po pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:

"17) dowódca kontyngentu w stosunku do policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, za okres delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;

18) przełożony właściwy w sprawach osobowych, w stosunku do policjanta zwolnionego z obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych, w dyspozycji którego pozostaje policjant.";

2) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Jeżeli okres służby, za który policjant jest opiniowany, obejmuje okres oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą, przed sporządzeniem opinii Komendant Główny Policji lub upoważniona przez niego osoba z inicjatywy własnej lub wydającego opinię, o którym mowa w § 5 pkt 1 i 3-15, może zwrócić się z wnioskiem, o którym mowa w art. 36ma ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą".

1b. We wniosku, o którym mowa w art. 36ma ustawy, wskazuje się wydającego opinię, do którego powinny zostać przesłane informacje, oraz termin ich przekazania - nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, do których oddelegowano opiniowanego.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niemożności bezpośredniego przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w ust. 2, z opiniowanym dowódcą kontyngentu policyjnego albo policjantem oddelegowanym do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą rozmowę tę przeprowadza się telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, w celu dokonania czynności, o której mowa w ust. 3, formularz opinii przesyła się opiniowanemu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co najmniej 14 dni przed planowaną rozmową, o której mowa w ust. 2a.

3b. Opiniowany odsyła wydającemu opinię lub upoważnionemu przełożonemu opiniowanego formularz opinii wypełniony w części, o której mowa w ust. 3, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co najmniej 7 dni przed planowaną rozmową, o której mowa w ust. 2a.",

d) dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

"7. W przypadku niemożności bezpośredniego zapoznania opiniowanego dowódcy kontyngentu policyjnego albo policjanta oddelegowanego do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą z opinią, o której mowa w ust. 5, i jej osobistego wręczenia opinię tę doręcza się opiniowanemu za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, na wniosek opiniowanego opinia może być doręczona mu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Otrzymanie opinii opiniowany potwierdza w oświadczeniu, które może być złożone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Pokwitowanie, o którym mowa w ust. 7, lub oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, włącza się do akt osobowych policjanta.

10. Przepisy ust. 2a, 3a, 3b i 7-9 stosuje się odpowiednio do policjanta odbywającego zagraniczną podróż służbową trwającą dłużej niż miesiąc.";

3) w § 7:

a) w ust. 2 w pkt 2 po lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) dowódcę kontyngentu policyjnego;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od opinii wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Głównego Policji i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz od opinii wydanej przez Komendanta Głównego Policji w stosunku do policjantów, o których mowa w § 5 pkt 2, odwołanie nie przysługuje.".