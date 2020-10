§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, może być udzielona, jeżeli cena usługi wykonanej przez podmiot utylizacyjny za jedną sztukę padłego zwierzęcia gospodarskiego nie przekroczyła:

1) w zakresie zbioru i transportu:

a) 127,55 zł – w przypadku bydła, owiec, kóz lub koni,

b) 89,08 zł – w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 kg,

c) 14,84 zł – w przypadku świń o masie ciała do 50 kg;

2) w zakresie unieszkodliwiania:

a) 195,52 zł – w przypadku bydła lub koni mających co najmniej 12 miesięcy życia,

b) 58,66 zł – w przypadku owiec lub kóz bez względu na wiek oraz bydła lub koni mających mniej niż 12 miesięcy życia,

c) 45,82 zł – w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 kg,

d) 7,63 zł – w przypadku świń o masie ciała do 50 kg.”,

b) w ust. 7:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie wprowadza do obrotu produktów pochodnych z zebranych padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, z wyłączeniem tłuszczów i mączek zwierzęcych zagospodarowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002;”,

– w pkt 3 po wyrazie „pisemnej” dodaje się wyrazy „lub elektronicznej”;

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana do wysokości równowartości 20 000 euro zgodnie z rozporządzeniem nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

3) po § 13x dodaje się § 13xa w brzmieniu:

„§ 13xa. W 2020 r. wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w § 13x ust. 6, składa się do dnia 30 listopada.”.