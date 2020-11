§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych (Dz. U. poz. 472, 679 i 1058) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Określone w załączniku do rozporządzenia wymagania dla odbiornika samochodowego, o których mowa w:

1) pkt 6 ppkt 1 lit. b w zakresie odbioru komunikatów tekstowych DL, w pkt 6 ppkt 1 lit. d, w pkt 6 ppkt 2 lit. b w zakresie pokazu slajdów, stosuje się fakultatywnie do dnia 31 marca 2023 r. i obligatoryjnie dla pojazdów kategorii M, o których mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), wyprodukowanych od dnia 1 kwietnia 2023 r.;

2) pkt 6 ppkt 2 lit. b w zakresie odbioru komunikatów DL Plus, stosuje się fakultatywnie;

3) pkt 7.2. akapit 3, w zakresie automatycznego przełączania na odbiór UKF FM po opuszczeniu obszaru objętego zasięgiem sygnału DAB+ i odwrotnie, stosuje się fakultatywnie do dnia 31 marca 2023 r. i obligatoryjnie dla pojazdów kategorii M, o których w mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyprodukowanych od dnia 1 kwietnia 2023 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„2.2. W przypadku gdy wykaz, o którym mowa w pkt 2.1., zawiera odesłanie do konkretnej wersji dokumentu (identyfikowanej w szczególności przez: datę publikacji, numer edycji, numer wersji) stosuje się wymagania wskazane w tej wersji dokumentu. Dopuszczalne jest spełnienie wymagań określonych w nowszej wersji dokumentu.”,

b) w pkt 3:

– definicja odbiornika multimedialnego otrzymuje brzmienie:

„Odbiornik multimedialny – odbiornik radiofonii DAB+ służący do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych, wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 320 x 240 pikseli i rozdzielczości koloru co najmniej 8 bitów wykorzystywany do wyświetlania treści multimedialnych, w szczególności slajdów.”,

– definicja odbiornika samochodowego otrzymuje brzmienie:

„Odbiornik samochodowy – odbiornik multimedialny albo odbiornik standardowy, wbudowany do pojazdów kategorii M, o których mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”,

c) w pkt 4:

– po wyrazach „DL Dynamic Label (etykieta dynamiczna)” dodaje się wyrazy „DL Plus Dynamic Label Plus rozszerzenie funkcji etykiety dynamicznej”,

– po wyrazach „ITU-R ITU Radiocommunications Sector (Sektor Radiokomunikacyjny ITU)” dodaje się wyrazy „MOT protokół przesyłania obiektów multimedialnych”,

d) w pkt 6:

– ppkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w przypadku odbiorników samochodowych odbiór announcement (ogłoszenie b0, b1, b2, b3, b4 i b5 zgodnie z ETSI TS 101 756 V2.2.1:2017-08 [3]) zdefiniowanych w pkt 6.11 ETSI TS 103 461 V1.1.1:2017-08 [10];”,

– ppkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) odbiór komunikatów DL Plus zgodnie z ETSI TS 102 980 V2.1.1:2017-01 [8] i pokazu slajdów przynajmniej w trybie normalnym i profilu prostym transmisji MOT zgodnie z ETSI TS 101 499 V3.1.1:2015-01 [2] z możliwością włączenia i wyłączenia pokazu slajdów przez użytkownika pojazdu;”,

e) w pkt 7.2. wyrazy: „Odbiornik radiofonii DAB+ umożliwia automatyczne przeszukanie całego zakresu częstotliwości podanego w pkt 7.1. oraz dostrojenie do prawidłowego bloku częstotliwości DAB+ w celu utworzenia listy dostępnych usług. Odbiornik radiofonii DAB+ zapewnia funkcję przeszukania pasma za pomocą osobnego przycisku lub funkcji na najwyższym lub drugim poziomie w menu” zastępuje się wyrazami: „Odbiornik radiofonii DAB+ umożliwia automatyczne przeszukanie całego zakresu częstotliwości podanego w pkt 7.1. oraz dostrojenie do prawidłowego bloku częstotliwości DAB+ w celu utworzenia listy dostępnych usług. Odbiornik radiofonii DAB+ zapewnia funkcję przeszukania pasma za pomocą automatycznej funkcji w tle, osobnego przycisku lub funkcji na najwyższym lub drugim poziomie w menu.”.