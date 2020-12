§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307, z 2016 r. poz. 260 oraz z 2019 r. poz. 158) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek organu wnioskującego.";

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Postępowanie w sprawie mianowania umarza się również w przypadku:

1) żołnierza w czynnej służbie wojskowej, jeżeli mianowanie nie nastąpi w terminie do dnia zwolnienia tego żołnierza z tej służby;

2) żołnierza rezerwy, jeżeli żołnierz ten został powołany do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. W przypadku ujawnienia, po złożeniu do Ministra Obrony Narodowej wniosku o mianowanie na stopnie wojskowe, o których mowa w art. 76 ust. 4 i 6 ustawy, okoliczności wykluczającej mianowanie organ wnioskujący niezwłocznie, za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, powiadamia o tej okoliczności Ministra Obrony Narodowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wniosek Ministra Obrony Narodowej o mianowanie nie został jeszcze sporządzony lub przekazany do rozpatrzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie w sprawie mianowania umarza się.";

4) w § 6:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku śmierci tego żołnierza lub tej osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej, a także w przypadku obłożnej choroby osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej uniemożliwiającej tej osobie osobisty odbiór aktu mianowania akt ten wręcza się najbliższemu członkowi rodziny.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadkach mianowania żołnierza rezerwy lub osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej na wyższy stopień wojskowy przez Ministra Obrony Narodowej akt mianowania sporządza szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub, na jego polecenie, wojskowy komendant uzupełnień, a w uzasadnionych przypadkach - dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku mianowania żołnierza rezerwy na pierwszy lub wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów wyciąg, odpowiednio z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo decyzji o mianowaniu, przesyłany jest do szefa komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwej w sprawach rezerw osobowych.";

6) w § 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiada wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne oraz przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje (uprawnienia) niezbędne dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi";";

7) w § 13a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów lub oficerów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty ostatniego mianowania.";

8) w § 15 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, dowódca dywizji, flotylli lub brygady niewchodzącej w skład dywizji, komendant uczelni wojskowej oraz dowódca zajmujący równorzędne lub wyższe stanowisko służbowe - do stopnia starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych;

2) dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji oraz dowódca zajmujący stanowisko służbowe oznaczone stopniem etatowym pułkownika - do stopnia młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) włącznie w podległej jednostce wojskowej.";

9) w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne oraz przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje (uprawnienia) przydatne dla Sił Zbrojnych;";

10) § 18a i 18b otrzymują brzmienie:

"§ 18a. Mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie:

1) roku od daty ostatniego mianowania - w przypadku korpusu szeregowych;

2) dwóch lat od daty ostatniego mianowania - w przypadku korpusu podoficerów i oficerów.

§ 18b. Na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) może być mianowany żołnierz, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej i ukończył szkolenie wojskowe podstawowe lub wyrównawcze.";

11) w § 18c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych - żołnierz, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej, odbył kurs lub szkolenie wojskowe wymagane na podoficera i zdał egzamin określony w art. 76 ust. 9 pkt 1 ustawy.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie;

"3) pełnił czynną służbę wojskową przez okres co najmniej dwóch lat.";

12) § 18d otrzymuje brzmienie:

"§ 18d. 1. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych - żołnierz, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej, odbył kurs lub szkolenie wojskowe wymagane na oficera i zdał egzamin określony w art. 76 ust. 9 pkt 2 ustawy.

2. Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych - oficer, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada kwalifikacje wojskowe wymagane na danym stanowisku;

2) zajmuje stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego, na który miałby zostać mianowany, lub jest przewidywany do wyznaczenia na to stanowisko służbowe z dniem mianowania;

3) pełnił czynną służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat.";

13) w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne oraz przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje (uprawnienia) przydatne dla Sił Zbrojnych;";

14) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów mianuje się szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza), który odbył kurs lub szkolenie wojskowe wymagane na podoficera, po zdaniu egzaminu na podoficera, a w przypadku żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą - po zdaniu egzaminu na podoficera i odbyciu ćwiczeń wojskowych w wymiarze co najmniej czternastu dni.";

15) w § 21:

a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) pkt 5 ustawy - jeżeli otrzymał ocenę bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej i w posiadanym stopniu wojskowym odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej trzydziestu dni;

4) pkt 6 ustawy, w korpusie osobowym medycznym oraz kryptologii i cyberbezpieczeństwa.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, mianowanie na wyższy stopień wojskowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty ostatniego mianowania.";

16) w § 22:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych - żołnierz w stopniu wojskowym szeregowego lub podoficera, jeżeli posiada wykształcenie wyższe oraz zdał egzamin na oficera, w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:",

b) w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:

"d) odbył inne szkolenie wojskowe wymagane na oficera oraz dodatkowo, po odbyciu tego szkolenia i zdaniu egzaminu na oficera, odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej piętnastu dni.";

17) w § 23:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych - oficer w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:",

- pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) pkt 5 ustawy - jeżeli otrzymał ocenę bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej i w posiadanym stopniu wojskowym odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej trzydziestu dni;

6) pkt 6 ustawy - jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny przez okres co najmniej jednego roku, w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych w korpusach osobowych: sił powietrznych, marynarki wojennej, sprawiedliwości oraz obsługi prawnej, medycznym, finansowym, duszpasterstwa oraz kryptologii i cyberbezpieczeństwa.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, mianowanie na wyższy stopień wojskowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty poprzedniego mianowania.";

18) w § 24:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr przesyła wniosek dotyczący żołnierza rezerwy, o którym mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy, oraz może przesłać wniosek dotyczący żołnierza rezerwy, o którym mowa w art. 76 ust. 8 pkt 4 ustawy, do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu wyrażenia opinii, a następnie przedstawia go Ministrowi Obrony Narodowej.",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr może przesłać wniosek dotyczący żołnierzy rezerwy, przed przedstawieniem go Ministrowi Obrony Narodowej, do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w celu wyrażenia opinii.";

19) w § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy może wystąpić dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

20) w § 29 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oficera, mianuje na stopień kaprala (mata), z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na stopień oficerski, po odbyciu ćwiczeń wojskowych w wymiarze, o którym mowa w § 22 pkt 3 lit. c;";

21) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr przed przedstawieniem wniosku dotyczącego osób, o którym mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy, przesyła ten wniosek do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu wyrażenia opinii.";

22) w § 37 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy może wystąpić dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

23) w § 37a:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego tego żołnierza lub tej osoby, trwającego ponad trzy miesiące, jeżeli ten żołnierz lub ta osoba nie byli zrzeszeni w podmiotach, o których mowa w pkt 1;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy może wystąpić dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

24) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.