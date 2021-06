§ 14.

Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku zawiera dane dotyczące:

1) wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, obejmujące:

a) oznaczenie numeru zbiornika,

b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego - również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

f) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

g) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony,

h) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

i) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego;

2) wyrobów akcyzowych, od których został zapłacony podatek akcyzowy, obejmujące:

a) oznaczenie numeru zbiornika,

b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

e) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika;

3) wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, obejmujące:

a) oznaczenie numeru zbiornika,

b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wprowadzone do składu podatkowego,

f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

g) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone,

h) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wyprowadzone ze składu podatkowego,

i) kwotę podatku akcyzowego, który przypadałby do zapłaty, gdyby wyroby akcyzowe nie były zwolnione od podatku akcyzowego;

4) wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, obejmujące:

a) oznaczenie numeru zbiornika,

b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego - również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego - również datę wyprowadzenia ze składu podatkowego,

g) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego.