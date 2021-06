Art. 11.

W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815) w art. 1 w pkt 57:

1) w art. 129f uchyla się ust. 4 i 5;

2) w art. 129i w ust. 2 po wyrazie "składa" dodaje się wyrazy "w formie elektronicznej";

3) w art. 129j wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "w formie elektronicznej";

4) w art. 129k pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;";

5) po art. 129k dodaje się art. 129ka w brzmieniu:

"Art. 129ka. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzory wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego zawiadomienia.";

6) w art. 129r uchyla się ust. 4 i 5;

7) w art. 129u w ust. 2 po wyrazie "składa" dodaje się wyrazy "w formie elektronicznej";

8) w art. 129v wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "w formie elektronicznej";

9) w art. 129w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;";

10) po art. 129w dodaje się art. 129wa w brzmieniu:

"Art. 129wa. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzory wniosków o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego zawiadomienia.".