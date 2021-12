§ 6.

1. Dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 5 ustawy, ustala się następujące szczegółowe kryteria:

1) w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych:

a) realizację inwestycji:

- w morską farmę wiatrową lub morskie farmy wiatrowe, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 10% maksymalnej mocy zainstalowanej określonej we wniosku, lub ich eksploatację przez co najmniej 3 lata lub

- w elektrownię wiatrową na lądzie lub elektrownie wiatrowe na lądzie, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 20% maksymalnej mocy zainstalowanej określonej we wniosku, lub ich eksploatację przez co najmniej 3 lata lub

b) realizację inwestycji w zakresie budowy jednostki fizycznej wytwórczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), o mocy osiągalnej brutto jednostki fizycznej wytwórczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, wynoszącej co najmniej 50% maksymalnej mocy zainstalowanej określonej we wniosku, lub eksploatację przez co najmniej 3 lata takiej jednostki fizycznej wytwórczej, lub

c) realizację inwestycji w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, o napięciu nie niższym niż 110 kV i sumarycznej długości równej co najmniej odległości od akwenu objętego wnioskiem do linii brzegowej, liczonej w linii prostej, lub eksploatację takiej sieci lub takiego zespołu urządzeń przez co najmniej 3 lata;

2) w przypadku wniosku dotyczącego planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w pkt 1:

a) realizację inwestycji produkcyjnej o wartości początkowej netto równej co najmniej 25% wartości netto planowanego przedsięwzięcia lub

b) eksploatację, w okresie 3 lat przed dniem złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, inwestycji produkcyjnej o wartości początkowej netto równej co najmniej 25% wartości netto planowanego przedsięwzięcia, lub

c) doświadczenie w transporcie produktu wytwarzanego w obszarze morskim.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1:

a) lit. a, przyznaje się 8 punktów,

b) lit. b, przyznaje się 8 punktów,

c) lit. c, przyznaje się 6 punktów;

2) pkt 2:

a) lit. a, przyznaje się 8 punktów,

b) lit. b, przyznaje się 8 punktów,

c) lit. c, przyznaje się 6 punktów.

3. Punkty, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. a-c, podlegają sumowaniu;

2) pkt 2 lit. a-c, podlegają sumowaniu.

4. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 5 ustawy, wynosi 14 punktów.

5. Ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje co najmniej na podstawie informacji i dokumentów dotyczących realizowanych lub eksploatowanych inwestycji.

6. Przy ocenie szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) uwzględnia się jedynie inwestycje oddane do eksploatacji lub eksploatowane:

a) na terytorium państwa, które w dniu złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) nie wcześniej niż w okresie 10 lat licząc od roku poprzedzającego bezpośrednio rok złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) w przypadku gdy inwestycja nie była realizowana przez wnioskodawcę albo spółkę, w której wnioskodawca posiada 100% udziałów lub akcji:

a) w przypadku spółek, w których wnioskodawca posiada, w dniu złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, udziały lub akcje - uwzględnia się wartość inwestycji proporcjonalnie do liczby udziałów lub akcji posiadanych przez wnioskodawcę w łącznym kapitale zakładowym tych spółek,

b) w przypadku spółek wchodzących, w dniu złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, w skład grupy kapitałowej wnioskodawcy albo grupy kapitałowej, o której mowa w § 10 ust. 2 - uwzględnia się wartość inwestycji proporcjonalnie do liczby udziałów lub akcji posiadanych, pośrednio lub bezpośrednio, przez przedsiębiorcę kontrolującego grupę kapitałową w spółce będącej wnioskodawcą.

7. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio do:

1) oceny mocy zainstalowanej jednostek wytwórczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

2) oceny długości sieci elektroenergetycznej lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.