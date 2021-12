Załącznik nr 2

WARUNKI PROWADZENIA PROCESU D10 I WARUNKI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH I ODPADÓW WETERYNARYJNYCH, W TYM ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH I ZAKAŹNYCH ODPADÓW WETERYNARYJNYCH

1. Proces D10 odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, prowadzi się w taki sposób, aby:

1) w spalarni odpadów temperatura gazów spalinowych, zmierzona blisko ściany wewnętrznej komory spalania lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania wynikającym ze specyfiki technicznej spalarni odpadów, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż:

a) 1100°C - dla odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 08* i 18 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

b) 850°C - dla odpadów innych niż wskazane w lit. a;

2) we współspalarni odpadów temperatura gazów spalinowych, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż:

a) 1100°C - dla odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 08* i 18 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

b) 850°C - dla odpadów innych niż wskazane w lit. a.

2. Proces D10 zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych prowadzi się w spalarni odpadów niebezpiecznych w taki sposób, aby temperatura gazów spalinowych, zmierzona blisko ściany wewnętrznej komory spalania lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania wynikającym ze specyfiki technicznej spalarni odpadów, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 1100°C.

3. Proces D10 w spalarni odpadów prowadzi się w taki sposób, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub ich strata przy prażeniu była niższa niż 5% suchej masy materiału.

4. Jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia wartości, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się wstępną obróbkę odpadów, z wyjątkiem zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

5. Spalarnie odpadów i współspalarnie odpadów do prowadzenia procesu D10 wyposaża się:

1) w przypadku spalarni odpadów - w co najmniej jeden palnik pomocniczy w każdej komorze spalania odpadów:

a) włączający się automatycznie, jeżeli temperatura gazów spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie poniżej temperatury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

b) używany także w czasie rozruchu i wyłączenia spalarni odpadów w celu utrzymania temperatury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, przez cały czas wykonywania tych operacji i tak długo, jak niespalone odpady znajdują się w komorze spalania,

c) do którego nie podaje się paliw mogących spowodować wyższe emisje niż powstające w wyniku spalania oleju napędowego, gazu płynnego lub gazu ziemnego;

2) w automatyczny system podawania odpadów, zapobiegający podawaniu odpadów w następujących sytuacjach:

a) podczas rozruchu spalarni odpadów i współspalarni odpadów - do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury,

b) podczas procesu D10 - w razie nieosiągnięcia wymaganej temperatury,

c) w przypadku gdy ciągłe pomiary pokazują, że jakakolwiek dopuszczalna wielkość emisji została przekroczona z powodu zakłóceń lub awarii urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza;

3) w urządzenia techniczne służące do:

a) odzysku energii powstającej w procesie, jeżeli taki odzysk energii jest wykonalny,

b) ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a w szczególności w uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem,

c) odprowadzania gazów spalinowych z procesu D10 do powietrza, a także w urządzenia ochronne ograniczające emisję do powietrza, gwarantujące dotrzymanie standardów emisyjnych,

d) magazynowania odpadów powstałych w wyniku procesu;

4) w graficzny lub komputerowy system służący do rejestracji podstawowych parametrów procesów charakterystycznych dla typu urządzenia lub instalacji.

6. Zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne umieszcza się bezpośrednio w piecu, bez wcześniejszego mieszania z innymi rodzajami odpadów, w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z odpadami innych rodzajów.

7. Ciepło wytwarzane przez spalarnie odpadów lub współspalarnie odpadów jest odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej.

8. Czas przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze oraz zawartość tlenu w gazach spalinowych podlegają weryfikacji podczas rozruchu i po każdej modernizacji spalarni odpadów i współspalarni odpadów.

9. Do prowadzenia wymaganych pomiarów stosuje się urządzenia techniczne do ciągłego pomiaru parametrów procesu D10, które poddaje się corocznym przeglądom technicznym oraz nie rzadziej niż raz na 3 lata - kalibracji.

10. W przypadku awarii spalarni odpadów i współspalarni odpadów ogranicza się ich eksploatację lub zaprzestaje się jej tak szybko, jak jest to możliwe, do czasu przywrócenia normalnej eksploatacji.

11. Proces D10 nie może być kontynuowany przez okres przekraczający cztery godziny, w przypadku gdy są przekraczane standardy emisyjne.

12. Łączny czas eksploatacji spalarni odpadów lub współspalarni odpadów w warunkach, o których mowa w ust. 11, nie może przekraczać 60 godzin w roku kalendarzowym - dla każdej linii technologicznej spalarni odpadów lub współspalarni odpadów wyposażonej w odrębne urządzenia ochronne ograniczające emisję do powietrza.

13. W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie D10, w tym w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych:

1) natychmiast wstrzymuje się podawanie odpadów do spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, a jeżeli przekraczanie standardów emisyjnych utrzymuje się, nie później niż w czwartej godzinie trwania zakłóceń, rozpoczyna się procedurę zatrzymywania spalarni odpadów lub współspalarni odpadów w trybie przewidzianym w ich instrukcjach obsługi;

2) po przekroczeniu rocznego limitu czasu określonego w ust. 12 - natychmiast wstrzymuje się podawanie odpadów do spalarni odpadów lub współspalarni odpadów oraz jednocześnie rozpoczyna się procedurę zatrzymywania spalarni odpadów lub współspalarni odpadów w trybie przewidzianym w ich instrukcjach obsługi.

14. W przypadku spadku temperatury poniżej wymaganej wysokości temperatury natychmiast wstrzymuje się podawanie odpadów do spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

15. Proces D10 prowadzi się w taki sposób, aby zminimalizować ilość i szkodliwość odpadów powstałych w jego wyniku.

16. Odpady powstałe w wyniku procesu D10 poddaje się odzyskowi, a w razie braku takiej możliwości - unieszkodliwia się, ze szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwienia frakcji metali ciężkich.

17. Odpady powstałe w wyniku procesu D10 magazynuje się i transportuje w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku.

18. Przed skierowaniem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych do procesu D10 magazynuje się je odpowiednio do ich właściwości w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu i niekorzystnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w szczególności zapewniając gromadzenie, badanie i oczyszczanie ewentualnych odcieków przed ich odprowadzeniem.

19. Czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie może przekraczać 48 godzin w temperaturze do 10°C.

20. W przypadku awarii spalarni odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów w temperaturze do 10°C tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia wystąpienia awarii spalarni odpadów. Zakazuje się przyjmowania następnych partii zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych do spalania aż do czasu usunięcia awarii.

21. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne są magazynowane w oznakowanych, szczelnych, sztywnych i zamykanych kontenerach lub pojemnikach, odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów.

22. Miejsce magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz odpadów powstałych w wyniku procesu D10:

1) służy wyłącznie magazynowaniu tych odpadów;

2) ma niezależne wejście gwarantujące swobodne przemieszczanie pojemników z tymi odpadami do i z miejsca magazynowania tych odpadów;

3) ma zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów, w tym ewentualnych odcieków, w szczególności uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o odpowiedniej pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem;

4) jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

5) jest zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w tym owadów, gryzoni i ptaków;

6) ma utwardzone dojazdy lub dojścia umożliwiające transport tych odpadów;

7) ma zapewnioną temperaturę umożliwiającą bezpieczne dla ludzi i środowiska magazynowanie odpadów.

23. Miejsce magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, w tym odpadów powstałych w wyniku procesu D10, jest zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i ma co najmniej:

1) uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem;

2) zadaszenie;

3) kontenery lub pojemniki, o których mowa w ust. 21.

24. Zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne magazynuje się odrębnie od odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, i odrębnie od odpadów powstałych po przeprowadzeniu procesu D10 w:

1) specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach chłodniczych, wykonanych z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, wyposażonych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia, lub

2) pomieszczeniach zamkniętych mających co najmniej:

a) ściany i podłogę wykonane z materiałów gładkich, zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję,

b) systemy do - odpowiednio - odprowadzania lub gromadzenia ścieków i odcieków, w szczególności zapewniające gromadzenie, badanie i oczyszczanie ewentualnych ścieków i odcieków przed ich odprowadzeniem,

c) system wentylacyjny,

d) urządzenia zapewniające utrzymanie temperatury poniżej 10oC,

e) termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia.

25. Przy miejscu magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w przedsionku, jeżeli jest, a jeżeli go nie ma - w innym miejscu, zapewnia się umywalkę z baterią bezdotykową, z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowaną w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po opuszczeniu miejsca magazynowania, wyposażoną w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz w ręczniki jednorazowego użytku, oraz wydzielone odrębne miejsca do przechowywania czystych i zbierania brudnych ochraniaczy dla osób przebywających w miejscu magazynowania.

26. Miejsce magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym odpadów powstałych w wyniku procesu D10, utrzymuje się na bieżąco w porządku i czystości, a urządzenia i pomieszczenia na zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne dodatkowo myje się i dezynfekuje według opracowanych procedur utrzymania czystości, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.