Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2350

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696 i 2013) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5%.";

2) w § 10bc w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2";

3) po § 10d dodaje się § 10e w brzmieniu:

"§ 10e. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) i energii cieplnej, z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy.";

4) po rozdziale 5a dodaje się rozdział 5b w brzmieniu:

"Rozdział 5b

Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 5%

§ 10f. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00), z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy.".