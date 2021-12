Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2355

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie na poziomie krajowym strony internetowej KSOW, zwanej dalej "portalem KSOW", oraz administrowanie portalem KSOW na poziomie krajowym i w zakresie dotyczącym województwa, a także stosowanie na poziomie krajowym innych narzędzi internetowych umożliwiających wymianę informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich;";

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie w zakresie dotyczącym województwa portalu KSOW oraz stosowanie innych narzędzi internetowych umożliwiających wymianę informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w województwie;";

3) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) umieszczanie na stronie podmiotowej CDR informacji dotyczących SIR;";

4) w § 10 w ust. 1 i w § 25 liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025";

5) w § 12 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a, w § 14 w ust. 3, w § 15 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a oraz w § 18 w ust. 1 skreśla się wyrazy "albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,";



6) w § 16:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w ramach tego samego konkursu nie został złożony inny wniosek o wybór tej samej operacji;",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) koszty ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym tej operacji nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - nie są finansowane z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, ze środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) niepodlegających zwrotowi lub środków stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;",

c) uchyla się pkt 4,

d) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji tej operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym jest kwalifikowalnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy.";

7) w § 17:

a) w ust. 1:

- w pkt 3 po wyrazie "KSOW" dodaje się wyrazy " , priorytetem Programu",

- uchyla się pkt 4,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w realizacji operacji będzie brać udział jeden lub więcej dodatkowych partnerów KSOW, z których każdy zadeklarował wykorzystanie wkładu własnego do realizacji operacji - 1 pkt;",

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) co najmniej jeden partner KSOW, który bierze udział w realizacji operacji, prowadzi działalność w innej formie prawnej niż inny partner KSOW, w tym dodatkowy partner KSOW, który bierze udział w realizacji tej operacji, w szczególności w formie spółki, stowarzyszenia lub fundacji, lub jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej - 1 pkt;",

- uchyla się pkt 7,

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) operacja zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, którego wykorzystanie zostało uzasadnione przez partnera KSOW pod względem zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu oraz racjonalności - 2 pkt;

9) opis operacji wskazuje, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego tematu wybranego spośród tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie - 1 pkt;",

- dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) partner KSOW - w przypadku wniosku o wybór operacji złożonego do jednostki regionalnej - ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, w którym złożył ten wniosek - 1 pkt.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Operacja może zostać wybrana, jeżeli uzyskała 4 punkty za kryteria określone w ust. 1 pkt 1-3 i 9.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku spełnienia warunku określonego w § 16 pkt 5 zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które są niekwalifikowalne, nie uwzględnia się w umowie na realizację operacji.";

8) w § 18 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskazanie obszaru lub zakresu objętego konkursem i tematów, których mogą dotyczyć operacje;";

9) w § 19 w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie "tekstu" dodaje się wyrazy "- w przypadku złożenia tego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej";

10) w § 21 w ust. 1 wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej".