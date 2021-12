Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2368

Art. 6.

W ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 839) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 i 2 wyrazy "31 marca 2022 r." zastępuje się wyrazami "30 września 2022 r.";

2) w art. 17 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)";

3) w art. 30 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";

4) w art. 48 wyrazy "oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r." zastępuje się wyrazami " , do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz do dnia 30 kwietnia 2023 r.".