Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2450

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1797 oraz z 2021 r. poz. 808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dużym projekcie inwestycyjnym - oznacza to inwestycję objętą pomocą, dla której samodzielnie lub łącznie z innymi inwestycjami objętymi pomocą regionalną, rozpoczętymi w okresie trzech następujących po sobie lat, realizowanymi przez tego samego lub innego przedsiębiorcę w ramach tej samej grupy kapitałowej oraz w tym samym regionie na poziomie 3 w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.2)), zsumowane koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają 50 mln euro;";

2) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku których całkowita wartość zamierzonej pomocy zsumowanej z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis ze wszystkich źródeł przekracza wartość pomocy, obliczoną zgodnie ze wzorem:

wartość pomocy = R × 75 mln euro



gdzie symbol R oznacza maksymalną intensywność pomocy określoną w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);";

3) w § 4:

a) w ust. 1 po wyrazie "początkową" dodaje się wyrazy "na obszarach określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027",

b) w ust. 2 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "województwie mazowieckim" zastępuje się wyrazami "województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w następujących gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola";

4) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Intensywność pomocy, z wyjątkiem wsparcia udzielanego zgodnie z ust. 5, nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wartość pomocy oblicza się zgodnie ze wzorem:

maksymalna wartość pomocy = R × (50 mln euro + 0,50 × B)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - maksymalną intensywność pomocy określoną w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w części przekraczającej 50 mln euro a nieprzekraczającej 100 mln euro.";

5) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone dofinansowanie przy wsparciu z Funduszu InvestEU objętym sekcją 16 rozdziału III rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stosuje się zasady kumulacji określone w art. 8 ust. 3 lit. b akapit drugi i czwarty rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.".