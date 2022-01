Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 155

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozporządzenia po wyrazach "w sprawie formularza" dodaje się wyrazy "wniosku o przyznanie pomocy oraz";

2) w § 1 w pkt 1 po wyrazach "w ramach których" dodaje się wyrazy "wniosek o przyznanie pomocy oraz";

3) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Za pomocą formularza może być składany wniosek:

1) o przyznanie pomocy w ramach poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", oraz w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy;

2) o płatność w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, pkt 5 i pkt 6 lit. a-d ustawy.

§ 3. Formularz umożliwia:

1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność wraz z załącznikami;

2) zaznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3)), granic gruntu objętego wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddzia-łań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy.";

4) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność mogą zostać złożone za pomocą formularza po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym Agencji:";

5) w § 5:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz "beneficjenta" zastępuje się wyrazem "wnioskodawcę",

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "beneficjent" zastępuje się wyrazem "wnioskodawca",



- w pkt 3 wyraz "beneficjent" zastępuje się wyrazem "wnioskodawca";

6) w § 6:

a) w ust. 2 wyraz "Beneficjent" zastępuje się wyrazem "Wnioskodawca",

b) w ust. 3 wyraz "beneficjent" zastępuje się wyrazem "wnioskodawca";



7) w § 7:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "do" dodaje się wyrazy "wniosku o przyznanie pomocy oraz",

b) w pkt 1 wyraz "beneficjenta" zastępuje się wyrazem "wnioskodawcę",

c) w pkt 2 w lit. b po wyrazach "(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)" dodaje się wyrazy " , lub w formacie RAR";

8) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Kopie dokumentów, które nie zostały dołączone do wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pomocą formularza, mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.";

9) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po wysłaniu przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność za pomocą formularza wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.",

b) w ust. 2 po wyrazach "datę złożenia" dodaje się wyrazy "wniosku o przyznanie pomocy oraz";



10) w § 9:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "Beneficjent" zastępuje się wyrazem "Wnioskodawca",

b) w części wspólnej po wyrazach "może złożyć" dodaje się wyrazy "wniosek o przyznanie pomocy oraz".