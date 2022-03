Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 571

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 382 oraz z 2021 r. poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, maksymalna liczba krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, oznacza liczbę krów mlecznych:

1) rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w budynku z wydzielonymi sekcjami dla krów mlecznych różnych rolników - w przypadku gdy ten budynek ma wydzielone sekcje;

2) wszystkich rolników utrzymujących krowy w budynku bez wydzielonych sekcji dla krów mlecznych różnych rolników, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w takim budynku - w przypadku gdy ten budynek nie ma wydzielonych sekcji.",

b) ust. 4a i 5 otrzymują brzmienie:

"4a. Zmianą skutkującą koniecznością zmiany informacji, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. c załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest utrzymywanie loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym lub odstąpienie od utrzymywania loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;

2) pkt 4 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest zmiana maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, gdy wynika ona z tego, że krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika;

3) pkt 6 lit. c załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest zmiana sposobu utrzymywania z pojedynczego na grupowy lub z grupowego na pojedynczy oraz wskazanie plenności maciorek.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję, oświadczenie sporządzone w roku składania wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej o tym, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 6 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia, które zawiera również oświadczenie, że:

1) lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

2) zmiana maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, wynika z tego, że krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, oraz wskazanie, czy w tym budynku są wydzielone sekcje dla krów mlecznych będących w posiadaniu różnych rolników - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b;

3) nastąpiła zmiana sposobu utrzymywania z pojedynczego na grupowy lub z grupowego na pojedynczy, oraz wskazanie plenności maciorek - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, jest składane w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2:

1) pkt 1 lit. a i c - wraz z wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej;

2) pkt 1 lit. b i d, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.";

2) w § 8:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 5 lub 6, lub w ramach wariantu innego niż warianty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c, nie dokonał czynności, o której mowa w § 3 ust. 5, w terminie określonym w ust. 5 lub 6 lub w § 3 ust. 5a pkt 2 lub przekazał niekompletne informacje, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub przekazał już te informacje.",

b) ust. 10a otrzymuje brzmienie:

"10a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, rolnik dokonuje przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a w przypadku zwierząt objętych wymogami wariantów w trakcie okresu realizacji wymogów - przed upływem 7 dni od dnia objęcia ich tymi wymogami.",

c) w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli rolnik nie dokonał zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, w terminie, o którym mowa w ust. 10a:",

d) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. W przypadku zgłoszenia w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zmiany typu użytkowego bydła lub zmiany kierunku użytkowania bydła w typie użytkowym kombinowanym w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami wariantu po upływie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami wariantów w trakcie okresu realizacji wymogów - po upływie 7 dni od dnia objęcia ich tymi wymogami:

1) płatność dobrostanowa nie przysługuje do krów, w odniesieniu do których ta zmiana miała miejsce;

2) zwierzęta, w odniesieniu do których ta zmiana miała miejsce, są objęte wymogami wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.";

3) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zwierząt, których zmarły rolnik nie posiadał w dniu swojej śmierci, a w odniesieniu do których płatność dobrostanowa zostałaby mu przyznana.";

4) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zwierząt, których rolnik, o którym mowa w ust. 1, nie posiadał w dniu wystąpienia zdarzenia wskazanego w ust. 1, a w odniesieniu do których płatność dobrostanowa zostałaby mu przyznana.";

5) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Złożenie wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej po dniu 14 marca 2023 r. jest niedopuszczalne.";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2 w pkt 1 w lit. d, w pkt 2 w lit. d i w pkt 4 w lit. d oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "budynkach inwentarskich" zastępuje się wyrazami "pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta,";

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2:

a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika - również tego, czy w budynku są wydzielone sekcje dla krów mlecznych będących w posiadaniu różnych rolników,",

b) w pkt 6 w lit. c po wyrazach "utrzymywanych pojedynczo" dodaje się wyrazy "oraz plenności maciorek";

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 5 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "budynkach inwentarskich" zastępuje się wyrazami "pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta";

9) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.