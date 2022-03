§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 30 listopada.";

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Pielęgniarce lub położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor Centrum wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) uchyla się załącznik nr 6 do rozporządzenia.