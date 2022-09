Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1917)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi krajowej nr 35 - ul. Bolesława Chrobrego (od Zachodniej Obwodnicy Wałbrzycha do ul. Armii Krajowej), ul. Armii Krajowej (od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Wrocławskiej), ul. Wrocławska (od ul. Armii Krajowej do al. Generała Charlesa de Gaulle'a) w mieście Wałbrzych.

2. Odcinek drogi krajowej nr 46 - ul. Szczekocińska (od ul. Plac Partyzantów do ul. Zamkowej) w miejscowości Lelów.