Załącznik nr 4

WZÓR PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

skala 1:1,1

O P I S

Dokument książeczkowy o wymiarach 88 mm × 125 mm, ze sztywną stroną personalizacyjną.

Książeczka jest zszyta biało-czerwoną nicią introligatorską.

Oznaczenie indywidualne: perforowane na wszystkich stronach wizowych i widoczne na tylnej wyklejce. Na stronie 1 powtórzone w technice druku typograficznego.

Materiały, z których wykonana jest książeczka, nie wykazują luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

Okładka zewnętrzna:

1) tworzywo sztuczne moletowane, koloru bordowego;

2) napisy: "UNIA EUROPEJSKA", "RZECZPOSPOLITA POLSKA", "PASZPORT SŁUŻBOWY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH", "SERVICE PASSPORT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS", wizerunek orła oraz znaczek biometrii naniesione złotą folią;

3) tłoczenia: kontur Polski, litery "RP", liczba "100" oraz oznaczenie dla niewidomych;

4) nadruki wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Strona 2 okładki (wewnętrzna):

1) tło giloszowe z elementami mikrodruków wykonane drukiem irysowym;

2) element graficzny wykonany farbą zmienną optycznie Spark;

3) napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" oraz wizerunek orła wykonane wklęsłodrukiem, ornament wykonany wklęsłodrukiem z efektem kątowym;

4) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

5) włókna zabezpieczające.

Strona tytułowa:

1) tło giloszowe z elementami mikrodruków wykonane drukiem irysowym;

2) nadruk wykonany farbą irydyscentną;

3) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) nić introligatorska.

Strona personalizacyjna:

1) reliefowe tło giloszowe z elementami mikrodruków wykonane drukiem irysowym;

2) element graficzny wykonany farbą zmienną optycznie OVI;

3) tłoczenia powierzchni;

4) nić introligatorska;

5) okienko przeznaczone na zamieszczenie powtórzonego wizerunku posiadacza paszportu oraz roku ważności dokumentu;

6) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

7) transparentny element dyfrakcyjny (hologram).

Strony 1-40:

1) na pierwszej stronie wizowej instrukcja weryfikacji podstawowych zabezpieczeń przed fałszerstwem;

2) tło giloszowe z elementami mikrodruków wykonane drukiem irysowym;

3) seria i numer wykonane perforacją laserową;

4) nitka zabezpieczająca w strukturze papieru z mikrodrukiem;

5) element recto-verso;

6) znak wodny dwutonowy umiejscowiony;

7) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

8) włókna zabezpieczające.

Strona 3 okładki (wewnętrzna):

1) tło giloszowe z elementami mikrodruków wykonane drukiem irysowym;

2) nadruk wykonany farbą irydyscentną;

3) element ornamentu wykonany wklęsłodrukiem z efektem kątowym;

4) seria i numer wykonane perforacją laserową;

5) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

6) włókna zabezpieczające.