§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej:

1) w sprawach majątkowych w pierwszej instancji, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł,

b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,

c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł,

d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,

e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł,

f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł,

g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł,

h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł;

2) w sprawach majątkowych w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 450 zł,

b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 1800 zł,

c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,

d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 5400 zł,

e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,

f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 15 000 zł,

g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 25 000 zł,

h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 35 000 zł;

3) w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, i w sprawach o prawa niemajątkowe:

a) w pierwszej instancji - uiszcza się opłatę w wysokości 10 000 zł,

b) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia - uiszcza się opłatę w wysokości 5000 zł.

2. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy:

1) w pierwszej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym;

2) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.

3. W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, opłatę uiszcza się w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia co do istoty sprawy wniesionego przez każdą ze stron postępowania lub w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia na rozstrzygnięcie, którego przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli dana strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy. Łączna wysokość tych opłat w danym postępowaniu nie może przekraczać opłaty należnej za wykonywanie zastępstwa w pierwszej instancji.

4. W przypadku przekazania przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania opłatę za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu toczącym się na skutek tego przekazania uiszcza się zgodnie z przepisami ust. 1-3.

5. Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1.

6. Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.";

2) w § 7 w ust. 4 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,";



3) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 7 ust. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.",

b) w ust. 5 uchyla się pkt 2 i 3;

4) w § 9 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł.";

5) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.";

6) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części I:

- w grupie 0:

- - w pkt 2:

- - - lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Lędziny 0000067459

- - - uchyla się lp. 3,

- - - lp. 12 otrzymuje brzmienie:

12 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w likwidacji Ostrów Wielkopolski 0000377163

- - - lp. 16 i 17 otrzymują brzmienie:

16 Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX" w Krasnymstawie S.A. w upadłości Krasnystaw 0000070087 17 Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. Poznań 0000379574

- - - uchyla się lp. 18,

- - w pkt 3 lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe Otwock-Świerk 0000089814

- - w pkt 4 lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Warszawa 142894349

- - uchyla się pkt 5,

- w grupie A w pkt 1:

- - uchyla się lp. 2,

- - lp. 14 otrzymuje brzmienie:

14 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Warszawa 142611587

- - lp. 18 otrzymuje brzmienie:

18 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Gdańsk 367011290

- - lp. 28 otrzymuje brzmienie:

28 Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945) Sztutowo 000276110

- - uchyla się lp. 30,

- - lp. 42 i 43 otrzymują brzmienie:

42 Państwowe Muzeum na Majdanku Lublin 000276096 43 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa Warszawa 141192303

- - dodaje się lp. 52-57 w brzmieniu:

52 Muzeum Narodowe w Lublinie Lublin 387167680 53 Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wrocław 520813545 54 Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) Łódź 389289482 55 Muzeum Żołnierzy Wyklętych Ostrołęka 387874578 56 Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie Warszawa 367866962 57 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych Warszawa 522194230

- w grupie B:

- - w pkt 1 dodaje się lp. 13 w brzmieniu:

13 Instytut Dziedzictwa Solidarności Gdańsk 384288259

- - w pkt 2 uchyla się lp. 2,

- - w pkt 3:

- - - uchyla się lp. 4,

- - - uchyla się lp. 9,

- - w pkt 4:

- - - lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań 363490595

- - - dodaje się lp. 13 w brzmieniu:

13 Agencja Badań Medycznych Warszawa 382836515

- - w pkt 5:

- - - lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 000001494

- - - lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10 Uniwersytet Pomorski w Słupsku Słupsk 000001459

- - - lp. 25 otrzymuje brzmienie:

25 Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu Wrocław 000327860

- - - lp. 28 otrzymuje brzmienie:

28 Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Jelenia Góra 230480619

- - - lp. 30 i 31 otrzymują brzmienie:

30 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Łódź 000275850 31 Akademia Łomżyńska Łomża 451202740

- - - lp. 33 otrzymuje brzmienie:

33 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu Przemyśl 651431983

- - - lp. 35 i 36 otrzymują brzmienie:

35 Akademia Bialska im. Jana Pawła II Biała Podlaska 030310705 36 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie Chełm 110607010

- - - lp. 38-42 otrzymują brzmienie:

38 Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu Elbląg 170711628 39 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie Głogów 391063799

40 Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa Gniezno 634603839 41 Akademia im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski 365193022 42 Akademia Nauk Stosowanych w Koninie Konin 311000031

- - - lp. 44 i 45 otrzymują brzmienie:

44 Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa Wałbrzych 891041167 45 Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Leszno 411123351

- - - lp. 49-51 otrzymują brzmienie:

49 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie Krosno 370468370 50 Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Piła 570889124 51 Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz 250938764

- - - lp. 53-57 otrzymują brzmienie:

53 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Legnica 390624793 54 Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Nowy Sącz 491861240 55 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie Nysa 532192677 56 Akademia Mazowiecka Płock 611038403 57 Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu Racibórz 277719630

- - - lp. 59 otrzymuje brzmienie:

59 Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego Skierniewice 100095322

- - - lp. 61-65 otrzymują brzmienie:

61 Akademia Tarnowska Tarnów 851634303 62 Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu Wałcz 331447710 63 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku Włocławek 911266951 64 Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu Nowy Targ 492722404 65 Akademia Pożarnicza Warszawa 000173410

- - - lp. 70 otrzymuje brzmienie:

70 Akademia Policji w Szczytnie Szczytno 510338744

- - - dodaje się lp. 72 w brzmieniu:

72 Akademia Piotrkowska Piotrków Trybunalski 525462599

- - w pkt 6:

- - - uchyla się lp. 1,

- - - uchyla się lp. 13,

- - - uchyla się lp. 16,

- - - lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17 Instytut Technologii Paliw i Energii Zabrze 0000138095

- - - uchyla się lp. 19 i 20,

- - - uchyla się lp. 23,

- - - uchyla się lp. 31,

- - - lp. 32 otrzymuje brzmienie:

32 Instytut Kolejnictwa Warszawa 0000021539

- - - uchyla się lp. 33 i 34,

- - - uchyla się lp. 37-40,

- - - uchyla się lp. 44-46,

- - - uchyla się lp. 49,

- - - lp. 50 otrzymuje brzmienie:

50 Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Skierniewice 0000375603

- - - uchyla się lp. 52,

- - - uchyla się lp. 54 i 55,

- - - lp. 57 otrzymuje brzmienie:

57 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy Olsztyn 0000095026

- - - uchyla się lp. 58,

- - - uchyla się lp. 61,

- - - lp. 64 otrzymuje brzmienie:

64 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy Falenty 0000346302

- - - uchyla się lp. 66 i 67,

- - - uchyla się lp. 69 i 70,

- - - lp. 73 otrzymuje brzmienie:

73 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy Poznań 0000321899

- - - uchyla się lp. 74 i 75,

- - - lp. 77 otrzymuje brzmienie:

77 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Gdynia 0000131987

- - - uchyla się lp. 85-87,

- - - lp. 90 otrzymuje brzmienie:

90 Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Zegrze 0000160194

- - - lp. 92 otrzymuje brzmienie:

92 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego Wrocław 0000157109

- - - lp. 94 otrzymuje brzmienie:

94 Instytut Rozwoju Miast i Regionów Warszawa 0000145913

- - po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny Łódź 0000955824 2 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Kraków 0000861078 3 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego Warszawa 0000857893 4 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" Kędzierzyn-Koźle 0000850420 5 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Warszawa 0000857831 6 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń 0000856159 7 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny Poznań 0000850093 8 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa Warszawa 0000862006 9 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny Warszawa 0000858544 10 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice 0000853498 11 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny Gliwice 0000846236 12 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Warszawa 0000865821 13 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy 0000854745 14 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" Warszawa 0000860814 15 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa 0000848733 16 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice 0000849773 17 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom 0000860815 18 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa 0000851799 19 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa 0000846727

20 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji Warszawa 0000087250 21 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny Kraków 0000861401 22 Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław 0000850580

",

- - w pkt 8 lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Warszawa 0000070275

- w grupie C:

- - w pkt 1 lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4 Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin 000145129

- - w pkt 3:

- - - uchyla się lp. 8,

- - - lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

9 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Łódź 0000011997 10 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lublin 0000126672

- - - uchyla się lp. 11,

- - - uchyla się lp. 14,

- - - lp. 20 otrzymuje brzmienie:

20 Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000144810

- - dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą



Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Krajowy Zasób Nieruchomości Warszawa 368112343

",



- w grupie D:

- - w pkt 1:

- - - uchyla się lp. 1,

- - - lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8 Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawa 0000079949

- - - uchyla się lp. 11,

- - - uchyla się lp. 14,

- - - uchyla się lp. 16,

- - - uchyla się lp. 18 i 19,

- - - uchyla się lp. 21,

- - w pkt 2:

- - - uchyla się lp. 1,

- - - lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 0000284830

- - - uchyla się lp. 4,

- - - uchyla się lp. 6,

- - - uchyla się lp. 14 i 15,

- - - lp. 41 otrzymuje brzmienie:

41 CHEMAR S.A. Kielce 0000146925

- - - uchyla się lp. 46,

- - - uchyla się lp. 49,

- - - uchyla się lp. 51-54,

- - - lp. 63 otrzymuje brzmienie:

63 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o. Kamieniec Ząbkowicki 0000075325

- - - lp. 66 i 67 otrzymują brzmienie:

66 Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych sp. z o.o. Chodeczek 0000014381 67 PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o. Zielonki Parcele 0000036476

- - - uchyla się lp. 68 i 69,

- - - uchyla się lp. 72,

- - - uchyla się lp. 85,

- - - uchyla się lp. 94,

- w grupie E:

- - uchyla się pkt 1,

- - w pkt 2 dodaje się lp. 6 w brzmieniu:

6 Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna Warszawa 0001025154

- w grupie F w pkt 2 lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawa 368302575

b) w części II:

- w grupie A lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Warszawa 0000082312 2 Polskie Linie Lotnicze „LOT" Spółka Akcyjna Warszawa 0000056844

- w grupie B:

- - lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. Puławy 0000011737

- - uchyla się lp. 6,

- - uchyla się lp. 11.