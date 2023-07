§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 449) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 6 po wyrazach „objętego Programem" dodaje się wyrazy „lub interwencji „Rolnictwo ekologiczne" objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027";

2) w § 10 w ust. 3 w pkt 1 w lit. b wyrazy „wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą" zastępuje się wyrazami „lub certyfikat, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.2)), wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą";

3) w § 12 w ust. 5 w pkt 2 w lit. a wyrazy „ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy" zastępuje się wyrazami „lub certyfikatu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, ważnych co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy";

4) w § 13 w pkt 2 po wyrazach „objętego Programem" dodaje się wyrazy „lub interwencji „Rolnictwo ekologiczne" objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027".