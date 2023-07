§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów (Dz. U. poz. 474) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

„2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 2, Dz. Urz. UE L 269 z 23.10.2019, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 16).";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do napojów, o których mowa w § 1, można stosować szklane butelki i zamknięcia określone w art. 57 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 2, z późn. zm.2)), jeżeli nie wprowadzają konsumentów w błąd co do prawdziwego charakteru danego napoju, w szczególności przez jego oznakowanie i prezentację, a także pozwalają na odróżnienie takiego napoju od wina musującego, gatunkowego wina musującego oraz aromatycznego gatunkowego wina musującego, o których mowa w pkt 4-6 w części II w załączniku VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.3)).".