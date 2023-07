§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) całodobowej opieki zorganizowanej przez podmioty, o których mowa w ust. 2, przy minimum jednej poradni zdrowia psychicznego posiadającej punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Świadczeniodawca prowadzący centrum posiadający w swoich strukturach oddział psychiatryczny zapewnia na oddziale stacjonarnym liczbę łóżek nie mniejszą niż 25 łóżek na 100 tys. osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum.";

2) § 9a otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. Świadczeniodawca prowadzący centrum zapewnia na oddziale dziennym liczbę miejsc nie mniejszą niż 25 miejsc na 100 tys. osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum, przy uwzględnieniu, że do liczby miejsc wlicza się miejsca w komórkach organizacyjnych, potwierdzonych wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego:

1) 2700 oddział dzienny psychiatryczny (ogólny);

2) 2702 oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny.";

3) w § 11:

a) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Oferta, o której mowa w ust. 7, odpowiada co najmniej warunkom realizacji świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z Funduszem. Wartość umowy o podwykonawstwo jest zwiększana proporcjonalnie do procentowego wzrostu stawki na świadczeniobiorcę.

9. Centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, jest obowiązane do zapewnienia we wszystkie dni tygodnia na obszarze objętym realizacją pilotażu całodobowej opieki udzielanej w poradni zdrowia psychicznego w ramach minimum jednego PZK.",

b) w ust. 10:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej;",

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, lub z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy na oddziałach psychiatrycznych albo w poradni zdrowia psychicznego.",

c) w ust. 11 po wyrazach „ust. 10 pkt 2" dodaje się wyrazy „i 3";

4) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Poradnia zdrowia psychicznego wchodząca w skład centrum, w ramach której nie działa PZK, może być czynna w mniejszym wymiarze godzin i dni tygodnia niż określony w ust. 2, jednak w wymiarze godzin nie mniejszym niż określony w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych przed zawarciem umowy, o której mowa w § 11 ust. 6, przez podwykonawcę.";

5) w § 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum spełnia łącznie warunki realizacji świadczeń dotyczące osób wykonujących zawód medyczny:

1) o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla:

a) świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych,

b) świadczeń w izbie przyjęć;

2) określone w załączniku nr 1a do rozporządzenia na 100 tys. populacji łącznie dla świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego (domowego).",

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Do świadczeniodawcy prowadzącego centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, stosuje się ust. 2 pkt 2.",

c) ust. 5b i 5c otrzymują brzmienie:

„5b. W łącznej liczbie osób zatrudnionych w centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, w ramach działalności podstawowej uwzględnia się personel zgłoszony do postępowania konkursowego przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w warunkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a i b, działających na obszarze objętym pilotażem.

5c. Minimalny skład personelu dla centrum na 100 tys. populacji, bez personelu oddziału stacjonarnego, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia. Minimalny skład personelu określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia jest przeliczany proporcjonalnie do wielkości populacji objętej opieką przez dane centrum.";

6) w § 20:

a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „62,88 zł" zastępuje się wyrazami „69,55 zł",

b) w ust. 2b wyrazy „w lp. 76-82 załącznika nr 1 do rozporządzenia ustala się" zastępuje się wyrazami „w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem, ustala się na dzień złożenia wniosku",

c) w ust. 2c po wyrazach „korekty ryczałtu" dodaje się wyrazy „ustalonego na zasadach określonych w ust. 2b",

d) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Rozliczenie lub korekta ryczałtu ustalonego na zasadach określonych w ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 2c, są dokonywane jednorazowo po każdym okresie rozliczeniowym.",

e) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:

„4d. Podmiot prowadzący centrum przedstawia propozycję aneksu do umowy z podwykonawcą zwiększoną proporcjonalnie do procentowego wzrostu stawki na świadczeniobiorcę.";

7) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w przypadku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach wskazanych w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem.";

8) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w przypadku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach wskazanych w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem.";

9) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W kwocie wartości umowy zawiera się kwotę przeznaczoną na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez centrum świadczeniobiorcom zamieszkującym poza obszarem działania centrum, przy których rozliczaniu za cenę przyjmuje się średnią cenę jednostkową w danym województwie w okresie rozliczeniowym, w którym udzielono świadczenia opieki zdrowotnej.";

10) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.