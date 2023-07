§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, zwanego dalej „wnioskiem", w postaci papierowej albo elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego - do dyrektora parku narodowego, zwanych dalej „właściwymi organami".",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Wniosek składa się w terminie:

1) 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody - w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt;

2) 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody - w przypadku szkody w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim;

3) 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru - w przypadku szkody w plonach na użytkach zielonych;

4) umożliwiającym dokonanie szacowania szkody nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru danej uprawy w roku, w którym wystąpiła szkoda - w przypadku szkody wyrządzonej w uprawach lub płodach rolnych;

5) 2 miesięcy od dnia stwierdzenia szkody - w przypadku szkody innej niż określona w pkt 1-4.

3b. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, pozostawia się bez rozpoznania.",

c) w ust. 4:

- w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) podpis poszkodowanego złożony zgodnie z ust. 6;",

- w pkt 2 w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) podpis poszkodowanego złożony zgodnie z ust. 6.",

d) w ust. 5:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, wraz z podpisanym oświadczeniem poszkodowanego potwierdzającym aktualność złożonego dokumentu, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt:

a) kopię dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas oględzin szkody - w przypadku zwierząt hodowlanych,

b) oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego - w przypadku zwierząt innych niż zwierzęta hodowlane, albo",

- w pkt 4:

- - uchyla się lit. a,

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kopię pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) albo ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 412 i 877), pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), ważnych na dzień zgłoszenia szkody - jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody,",

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do wniosku można dołączyć upoważnienie dla właściwego organu do wejścia na teren nieruchomości, na którym doszło do wyrządzenia szkody, w celu dokonania oględzin szkody udzielone przez osobę posiadającą tytuł prawny do władania tą nieruchomością.",

f) ust. 6-11 otrzymują brzmienie:

„6. Wniosek w postaci:

1) papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem;

2) elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

7. Jeżeli wniosek złożony zgodnie z ust. 1 zawiera braki formalne lub do wniosku nie dołączono dokumentów określonych w ust. 5, właściwy organ wzywa poszkodowanego do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania i poucza o skutkach nieuzupełnienia wniosku.

8. W przypadku nieuzupełnienia przez poszkodowanego wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 7, wniosek złożony zgodnie z ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.

9. W przypadku wniosku złożonego telefonicznie dokumenty, o których mowa w ust. 5, przekazuje się podczas oględzin szkody.

10. Jeżeli podczas oględzin szkody nie przekazano dokumentów, o których mowa w ust. 5, właściwy organ informuje poszkodowanego o obowiązku przekazania tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin i poucza o skutkach ich nieprzekazania, dokonując adnotacji w protokole oględzin szkody, zwanym dalej „protokołem".

11. W przypadku nieprzekazania przez poszkodowanego dokumentów, o których mowa w ust. 5, w terminie, o którym mowa w ust. 10, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.",

g) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. W przypadku gdy analiza wniosku wskazuje, że poszkodowanemu nie przysługuje odszkodowanie z powodów wymienionych w art. 126 ust. 6 pkt 1, 2 albo pkt 3 lit. a i d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie dokonuje się dalszych czynności z zakresu szacowania szkody oraz informuje się poszkodowanego na piśmie o przyczynie odmowy wypłaty odszkodowania za szkodę.";

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych lub innych niesprzyjających okoliczności, w szczególności konieczności powołania rzeczoznawcy albo wystąpienia siły wyższej, czyniących niecelowym lub niemożliwym dokonanie oględzin i szacowania szkody właściwy organ dokonuje oględzin szkody niezwłocznie od dnia pozyskania informacji o ustaniu tych okoliczności, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich ustania.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. Uzgodnienie z poszkodowanym terminu oględzin szkody lub poinformowanie go o ustalonym terminie oględzin szkody może nastąpić również telefonicznie.

4b. W przypadku telefonicznego poinformowania poszkodowanego o ustalonym terminie oględzin szkody poszkodowany potwierdza zaproponowany termin na piśmie lub telefonicznie, nie później niż na 2 dni robocze przed zaproponowanym terminem.

4c. W przypadku telefonicznego uzgodnienia z poszkodowanym terminu oględzin szkody lub telefonicznego potwierdzenia przez niego zaproponowanego terminu osoba przyjmująca telefoniczne zgłoszenie szkody dokonuje na wniosku odpowiedniej adnotacji lub sporządza notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku możliwości dokonania oględzin szkody w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie organu albo z przyczyn wskazanych w ust. 1a właściwy organ niezwłocznie zawiadamia o tym poszkodowanego, podając przyczynę odwołania oględzin szkody. Do ustalenia kolejnego terminu oględzin szkody stosuje się przepisy ust. 4-4c.",

d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Nieobecność poszkodowanego na oględzinach szkody w ustalonym terminie, jeżeli poszkodowany nie dołączył do wniosku upoważnienia, o którym mowa w § 2 ust. 5a, lub nie zapewnił dostępności terenu, na którym mają być przeprowadzone oględziny szkody, dokonujący tych oględzin odnotowuje w protokole i odstępuje od ich dokonania.

8. W przypadku braku możliwości dokonania oględzin szkody w ustalonym terminie z powodu nieobecności poszkodowanego spowodowanej wystąpieniem nadzwyczajnego wydarzenia lub innej przeszkody, których nie można przezwyciężyć, potwierdzonych dokumentami przedłożonymi właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia ustania tego wydarzenia lub przeszkody, właściwy organ ustala kolejny termin oględzin szkody. Do ustalenia kolejnego terminu oględzin szkody stosuje się przepisy ust. 4-4c.",

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku braku możliwości dokonania oględzin szkody w przypadku, o którym mowa w ust. 7, nieuzasadnionym w sposób, o którym mowa w ust. 8, właściwy organ zawiadamia poszkodowanego na piśmie o odstąpieniu od szacowania szkody.",

f) po ust. 12 dodaje się ust. 12a-12c w brzmieniu:

„12a. Jeżeli w trakcie oględzin szkody dokonujący tych oględzin zauważy inne szkody, za które przysługuje odszkodowanie, niewskazane we wniosku:

1) wykonuje dokumentację fotograficzną tych szkód oraz

2) sporządza protokół dla tych szkód, który podpisują dokonujący tych oględzin oraz poszkodowany.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12a, jeżeli zachodzi konieczność uzupełnienia złożonego wniosku, dokonujący oględzin szkody informuje poszkodowanego o konieczności uzupełnienia wniosku w zakresie dotyczącym szkód, o których mowa w ust. 12a, w terminie 14 dni albo złożenia nowego wniosku w terminach określonych w § 2 ust. 3a.

12c. W przypadku, o którym mowa w ust. 12a, dla szkód, dla których została już wykonana dokumentacja fotograficzna i został sporządzony protokół, nowych oględzin szkód nie przeprowadza się.",

g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku, o którym mowa w ust. 12c, dokonuje się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku albo uzupełnienia wniosku.",

h) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Podczas czynności związanych ze zgłaszaniem, z oględzinami i z szacowaniem szkody poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.";

3) w § 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rodzaj niezbędnych robót oraz objętość materiału ziemnego niezbędnego w celu przywrócenia gruntu, który uległ szkodzie, do stanu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody.";

4) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rodzaj niezbędnych robót, objętość wykopów, które należy wykonać, i objętość materiału ziemnego, który należy dowieźć, w celu przywrócenia gruntu, który uległ szkodzie, do stanu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody;";

5) w § 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koszt utylizacji padliny i jej transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją padliny - na podstawie faktur lub rachunków, o ile koszt utylizacji nie jest refundowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;";

6) w § 14 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koszt utylizacji padniętych ryb i ich transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją padliny - na podstawie faktur lub rachunków, o ile koszt utylizacji nie jest refundowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;";

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.