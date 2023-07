§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 i 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/739 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ustanawiającego środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, Polsce i Rumunii (Dz. Urz. UE L 96 z 05.04.2023, str. 80);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1343 z dnia 30 czerwca 2023 r. ustanawiającego środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowacji (Dz. Urz. UE L 168 z 03.07.2023, str. 22).";

2) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją", związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w:

1) art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/739 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ustanawiającego środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, Polsce i Rumunii (Dz. Urz. UE L 96 z 05.04.2023, str. 80), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/739", oraz

2) art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1343 z dnia 30 czerwca 2023 r. ustanawiającego środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowacji (Dz. Urz. UE L 168 z 03.07.2023, str. 22), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/1343"

- oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.

§ 2. 1. Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/739 oraz w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/1343, zwanej dalej „pomocą".

2. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych dane niezbędne do dokonania powiadomień, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/739 oraz w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2023/1343, w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.";

3) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 2 w lit. a oraz w lit. b wyrazy „30 czerwca" zastępuje się wyrazami „15 lipca",

b) w pkt 3 po wyrazach „rozporządzenia 2023/739" dodaje się wyrazy „oraz w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2023/1343";

4) w § 4:

a) w ust. 2 w pkt 3:

- w lit. a po wyrazach „rozporządzenia 2023/739" dodaje się wyrazy „oraz w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2023/1343",

- w lit. b w tiret pierwszym i drugim wyrazy „30 czerwca" zastępuje się wyrazami „15 lipca",

b) w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy „30 czerwca" zastępuje się wyrazami „15 lipca";

5) w § 5 w ust. 1 wyrazy „14 lipca" zastępuje się wyrazami „31 lipca";



6) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „30 czerwca" zastępuje się wyrazami „15 lipca",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do wysokości sumy kwoty środków, o których mowa w:

1) art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2023/739, wyrażonej w złotych, oraz równowartości tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa oraz

2) art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2023/1343, wyrażonej w złotych, oraz dwukrotności tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa.",

c) uchyla się ust. 5 i 6;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie do dnia 15 września 2023 r.".