Art. 3.

1. W celu udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje corocznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacje o prognozowanej liczbie uczniów, rozpoczynających naukę w klasie objętej wsparciem, w terminie do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, w którym uczeń rozpocznie naukę w klasie objętej wsparciem.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w oparciu o informacje, o których mowa w ust. 1, dokonuje zakupu laptopów, które muszą spełniać minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop dla ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234).

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje uczniom klasy objętej wsparciem zakupione laptopy, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, o którym mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zwanego dalej „organem prowadzącym szkołę".

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie prowadzącym szkołę, w przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należy przez to rozumieć również specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

5. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może upoważnić dyrektora szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 4, do realizacji określonych w ustawie zadań organu prowadzącego szkołę.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej wzór graficzny identyfikacji wizualnej laptopa. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje zakupione laptopy, organom prowadzącym szkołę, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym oraz dołącza do nich dokumenty otrzymane przy ich zakupie, w szczególności deklaracje zgodności z normami i certyfikaty lub równoważne oraz poradniki obsługi w języku polskim dostępne online lub na dysku twardym laptopa.

7. Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji, o których mowa w ust. 2, 3 i 6, mogą być realizowane w całości lub w części przez centralnego zamawiającego wyznaczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825).

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia pomoc informacyjno-techniczną odnośnie zakupionych i przekazanych laptopów objętych wsparciem, o którym mowa w art. 2 ust. 1.