§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 1661 oraz z 2018 r. poz. 2454) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) od 500 zł do 15 000 zł - za niezgodne z art. 7 ust. 2 lit. c lub ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (UE) 2022/2090 z dnia 27 października 2022 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2023 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2022/109 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2022, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/2090", przeznaczenie organizmów morskich złowionych ze stad pelagicznych na cele inne niż bezpośrednie spożycie przez ludzi;",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) za nieposortowanie śledzi lub szprotów złowionych lub przyłowionych w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia na podobszarach 24 i 252) Morza Bałtyckiego przed rozpoczęciem ich wyładunku, w ilości:

a) do 200 kg - od 500 zł do 2000 zł,

b) powyżej 200 kg - od 2500 zł do 40 000 zł;",

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) 2000 zł - za oznakowanie narzędzi połowowych niezgodnie z warunkami określonymi w art. 8-17 rozporządzenia nr 404/2011;",

d) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) od 12 000 zł do 50 000 zł - za prowadzenie połowów, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b lub c lub ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia 2022/2090, niezgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach;";

2) w § 5:

a) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) za nieposortowanie śledzi lub szprotów złowionych lub przyłowionych w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia na podobszarach 24 i 252) Morza Bałtyckiego przed rozpoczęciem ich wyładunku, w ilości:

a) do 200 kg - od 500 zł do 2000 zł,

b) powyżej 200 kg - od 2500 zł do 30 000 zł;",

b) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

„33a) od 12 000 zł do 37 500 zł - za prowadzenie połowów, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b lub c lub ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia 2022/2090, niezgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach;";

3) w § 6:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) od 500 zł do 9000 zł - za niezgodne z art. 7 ust. 2 lit. c lub ust. 4 lit. c rozporządzenia 2022/2090 przeznaczenie organizmów morskich złowionych ze stad pelagicznych na cele inne niż bezpośrednie spożycie przez ludzi;",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) za nieposortowanie śledzi lub szprotów złowionych lub przyłowionych w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia na podobszarach 24 i 252) Morza Bałtyckiego przed rozpoczęciem ich wyładunku, w ilości:

a) do 200 kg - od 500 zł do 2000 zł,

b) powyżej 200 kg - od 2500 zł do 24 000 zł;",

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) 1500 zł - za oznakowanie narzędzi połowowych niezgodnie z warunkami określonymi w art. 8-17 rozporządzenia nr 404/2011;",

d) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) od 12 000 zł do 30 000 zł - za prowadzenie połowów, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b lub c lub ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia 2022/2090, niezgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach;";

4) w § 7:

a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) za nieposortowanie śledzi lub szprotów złowionych lub przyłowionych w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia na podobszarach 24 i 252) Morza Bałtyckiego przed rozpoczęciem ich wyładunku, w ilości:

a) do 200 kg - od 500 zł do 2000 zł,

b) powyżej 200 kg - od 2500 zł do 10 000 zł;",

b) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) od 12 000 zł do 20 000 zł - za prowadzenie połowów, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b lub c lub ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia 2022/2090, niezgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach;".