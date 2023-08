Art. 1.

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 po wyrazach „sieci przesyłowych" dodaje się przecinek oraz wyrazy „sieci dystrybucyjnych oraz inwestycji towarzyszących",

b) w ust. 2:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) inwestycja towarzysząca - pozostające w funkcjonalnym związku ze strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej:

a) zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, w szczególności w koordynowaną sieć 110 kV w rozumieniu art. 3 pkt 11g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

b) zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, infrastruktury drogowej lub kolejowej oraz ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 i 1394);",

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej - zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci przesyłowej, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej;",

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej - zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki infrastruktury składającej się na sieć dystrybucyjną o napięciu wyższym niż 400 V, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej, niebędące strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej i niebędące inwestycją towarzyszącą określoną w wykazie, o którym mowa w art. 2, lub określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 2a;";

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz inwestycji towarzyszących, z wyłączeniem inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, jest określony w załączniku do ustawy.";

3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, biorąc pod uwagę:

1) zachowanie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego lub

2) konieczność realizacji obowiązków określonych w art. 15g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub

3) konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, których łączna moc będzie równa lub większa niż 1 MW, w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.2)), lub

4) znaczenie tych inwestycji dla wyprowadzenia mocy z systemu przesyłowego elektroenergetycznego.";

4) po art. 3a dodaje się art. 3b i art. 3c w brzmieniu:

„Art. 3b. Przepisy ustawy stosuje się również do inwestycji towarzyszących, z wyłączeniem art. 3a, art. 4 ust. 1 pkt 14 i ust. 2 pkt 2-2b, art. 8 ust. 1 pkt 10, art. 27c oraz art. 27d, z tym że w przypadku inwestycji towarzyszących przez:

1) inwestora rozumie się operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne realizującego inwestycję towarzyszącą;

2) decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej;

3) pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub pozwolenie na rozbiórkę tej inwestycji rozumie się odpowiednio pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej lub pozwolenie na rozbiórkę tej inwestycji wydane na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

4) pozwolenie na użytkowanie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się pozwolenie na użytkowanie inwestycji towarzyszącej wydane na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji towarzyszącej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113 i 1501);

6) zgłoszenie dotyczące robót budowlanych w zakresie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie inwestycji towarzyszącej;

7) Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej rozumie się ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Art. 3c. Przepisy ustawy stosuje się również do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z jednostki wytwórczej będącej jednostką rynku mocy wytwórczą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 oraz z 2022 r. poz. 2243), objętą umową mocową, o której mowa w art. 42 ust. 1 tej ustawy, z okresem trwania obowiązku mocowego wynoszącym co najmniej 5 lat, wymienionej w załączniku do ustawy, z tym że inwestorem w odniesieniu do tej inwestycji jest spółka handlowa w rozumieniu art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825) realizująca te inwestycje.";

5) w art. 4:

a) w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718)",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Do wystąpienia o opinie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-2b, w odniesieniu do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, stosuje się wymagania określone w art. 27a ust. 1, 2, 2b i 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2b. Oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia o tę opinię. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń w odniesieniu do planowanej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.";

6) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych

Art. 28a. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a, z tym że w przypadku tych inwestycji przez inwestora rozumie się operatora systemu dystrybucyjnego, w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, realizującego te inwestycje.

Art. 28b. 1. Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące postępowań w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

2. W postępowaniach w sprawie wydania decyzji, o których mowa w:

1) art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania,

b) przepisów art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się;

2) art. 119 ust. 1, art. 124 ust. 1 i art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

a) przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się,

b) w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania,

c) przepisów art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b i c organ prowadzący postępowanie wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia postępowania.

Art. 28c. 1. W przypadku inwestycji w zakresie przygotowania i realizacji strategicznych sieci dystrybucyjnych przepisy art. 15-17 stosuje się, przy czym ilekroć w przepisach jest mowa o strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, rozumie się przez to strategiczną inwestycję w zakresie sieci dystrybucyjnych.

2. W przypadku decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2, w postępowaniach dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych, organem właściwym do wydania tych decyzji jest właściwy miejscowo starosta.

Art. 28d. Do decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji w zakresie przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych przepisy art. 25-26 stosuje się odpowiednio.

Art. 28e. 1. Informację o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o której mowa w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje się w sposób określony w tym przepisie, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 tej ustawy, złożonego przez inwestora, zawierającego informację o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, załącza się dokumenty, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, przy czym do informacji o braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, o których mowa w zdaniu pierwszym, załącza się dokumenty, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 28f. 1. Decyzję, o której mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydaje się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia właściwemu miejscowo staroście kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu prawa do nieruchomości.

2. W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wymierza staroście, w drodze decyzji, co do której przysługuje odwołanie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o którym mowa w ust. 2, stała się ostateczna. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 28g. Przepisy art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się także do strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych polegających na przebudowie ciągów, przewodów, obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 124b ust. 1 tej ustawy, jeżeli nie uniemożliwia ona właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalszego prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

Art. 28h. 1. Nadziemne liniowe urządzenia obce oraz przyłącza elektroenergetyczne, objęte strategiczną inwestycją w zakresie sieci dystrybucyjnych o napięciu nie wyższym niż 30 kV, mogą być umieszczane wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa. Przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 i 1193) nie stosuje się.

2. Umieszczanie nadziemnych liniowych urządzeń obcych oraz przyłączy elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, następuje za zgodą zarządcy drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wyrażenie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli budowa drogi wymaga przełożenia nadziemnych liniowych urządzeń obcych oraz przyłączy elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, koszt ich przełożenia ponosi ich właściciel, w przypadku gdy nie upłynęło 10 lat od daty wydania zgody, o której mowa w ust. 2.

Art. 28i. 1. Usytuowanie podziemnych liniowych obiektów budowlanych objętych strategiczną inwestycją w zakresie sieci dystrybucyjnych o napięciu nie wyższym niż 30 kV przy drodze publicznej poza obszarem zabudowanym w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wydaną przed uzyskaniem przez inwestora tego obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wydaje o ile w ciągu 5 lat od dnia doręczenia zarządcy drogi wniosku o wyrażenie zgody na usytuowanie podziemnych liniowych obiektów budowlanych, zgodnie z ust. 1, nie jest planowana budowa drogi publicznej zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wyrażenie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli budowa drogi wymaga przełożenia podziemnych liniowych obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1, koszt ich przełożenia ponosi ich właściciel, w przypadku gdy nie upłynęło 10 lat od daty wydania zgody, o której mowa w ust. 1.";

7) w art. 35 uchyla się ust. 2;

8) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.